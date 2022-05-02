Mavi Yeşil Dergisi 135. Sayısında Memduh Şevket Esendal Dosyasıyla Okurlarıyla Buluşuyor

Mavi Yeşil dergisi, yeni sayısıyla yirmi üçüncü yılını ortaladı. Mayıs-Haziran 2022 tarihli 135. sayımızla yirmi üçüncü yılımızı yarılamışken usta bir yazarımızı da gündeme getirdik. Bu yeni sayımızın dosya konusu, yetmiş yıl sonra "Memduh Şevket Esendal". Bu mütevazı "Esendal" dosyamızda; Sait Kılıç, İsmail Şimşek, Ahmet Duran Arslan, Yakup Öztürk ve Şehriban Koçer, usta öykücü ve romancıyı değişik yönleriyle tanıttılar. Abdullah Ezik, yenilerde kitabı yayımlanan Esme Aras ile kitabı hakkında konuştu. Merve Esra Özgürbüz, emek ürünü yazısında, Oğuz Atay'ın, "Beyaz Mantolu Adam" öyküsünü 'Heıdegger'in Varoluşçuluk Felsefesi Bağlamında' değerlendirdi. Ömer Eski de belleklerimizde hayli yer edinmiş 'Kahramanın Sonsuz Yolculuğu' kitabını yeni bir gözle okudu, okuduklarını okurlara anlattı. Veysel Çolak, Elif Burcu Özkan ve Çağla Göksel Çakır, bu sayının üç şairi. 135. sayımızın tek öykücüsü ise Ayfer Feriha Nujen.

İyi okumalar dileriz.

135. Sayının İçindekileri: