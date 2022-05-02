Mavi Yeşil Dergisi 135. Sayısında Memduh Şevket Esendal Dosyasıyla Okurlarıyla Buluşuyor
Mavi Yeşil dergisi, yeni sayısıyla yirmi üçüncü yılını ortaladı. Mayıs-Haziran 2022 tarihli 135. sayımızla yirmi üçüncü yılımızı yarılamışken usta bir yazarımızı da gündeme getirdik. Bu yeni sayımızın dosya konusu, yetmiş yıl sonra "Memduh Şevket Esendal". Bu mütevazı "Esendal" dosyamızda; Sait Kılıç, İsmail Şimşek, Ahmet Duran Arslan, Yakup Öztürk ve Şehriban Koçer, usta öykücü ve romancıyı değişik yönleriyle tanıttılar. Abdullah Ezik, yenilerde kitabı yayımlanan Esme Aras ile kitabı hakkında konuştu. Merve Esra Özgürbüz, emek ürünü yazısında, Oğuz Atay'ın, "Beyaz Mantolu Adam" öyküsünü 'Heıdegger'in Varoluşçuluk Felsefesi Bağlamında' değerlendirdi. Ömer Eski de belleklerimizde hayli yer edinmiş 'Kahramanın Sonsuz Yolculuğu' kitabını yeni bir gözle okudu, okuduklarını okurlara anlattı. Veysel Çolak, Elif Burcu Özkan ve Çağla Göksel Çakır, bu sayının üç şairi. 135. sayımızın tek öykücüsü ise Ayfer Feriha Nujen.
İyi okumalar dileriz.
135. Sayının İçindekileri:
- Kül / Veysel Çolak
- Çığır Açan Hikâyecimiz Memduh Şevket Esendal / Sait Kılıç
- Esendal'ın Üç Romanı / İsmail Şimşek
- Esendal'ın Elmas'ı: Haşmet Gülkokan / Ahmet Duran Arslan
- Esendal'ın Hikâyeciliği: Veysel Çavuş ve Mendil Altında Üzerine / Yakup Öztürk
- Memduh Şevket Öykülerinde Toplumsal Var Oluş / Şehriban Koçer
- Esme Aras ile Yaz'Ankara Kitabı Hakkında Konuşma / Abdullah Ezik
- Saçları Kurumadan / Elif Burcu Özkan
- Heıdegger'in Varoluşçuluk Felsefesi Bağlamında Beyaz Mantolu Adam Öyküsünün İncelenmesi / Merve Esra Özgürbüz
- Kahramanın Sonsuz Yolculuğu / Ömer Eski
- Beyhude II / Çağla Göksel Çakır
- Ben Bir Gün Yine Geleceğim / Ayfer Feriha Nujen
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 13:43