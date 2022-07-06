Mavi Yeşil Dergisinin 136. Sayısı Yayımlandı

Mavi Yeşil dergisi, 136. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Temmuz - Ağustos 2022 tarihli 136. sayımızda mütevazı bir dosyamız var. Yakup Kadri'nin, 1922'de yayımlanan "Kiralık Konak" romanına yüzüncü yılı için açtığımız dosyada; Canan Sevinç, Maksut Yiğitbaş, Mehmet Tekin, Nurullah Ulutaş, Oktay Yivli, Tuğba Çelik ve Yakup Öztürk, kısa yazılarıyla yer aldı. Fatma Aras, Emrehan Parlak, Abdullah Ezik, İbrahim Ekrem Keleşoğlu, Aydın Batur ve Muhammed Hikmet, bu sayımızın şairleri. 136. sayıda üç öykücümüz var: Halil Yörükoğlu, Sıla Özgen ve Şaidin Büyükbayram. Esra Ünal Sağlık'ın, bir 'mektup' yazdığı bu sayıda, Arzu Özdemir ise "küçürek öykü" konusuna değindi. Elif Baş, bu kez bir film değerlendirdi. Betül Bayraktar, "yabancılaşma" kavramına edebiyat ile sinema birlikteliğiyle baktı. Deniz Depe ve Nazlı Çiftçi, romanlara yöneldiler.

İyi okumalar dileriz…

136. Sayının İçindekiler: