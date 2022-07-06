Mavi Yeşil Dergisinin 136. Sayısı Yayımlandı
Mavi Yeşil dergisi, 136. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Temmuz - Ağustos 2022 tarihli 136. sayımızda mütevazı bir dosyamız var. Yakup Kadri'nin, 1922'de yayımlanan "Kiralık Konak" romanına yüzüncü yılı için açtığımız dosyada; Canan Sevinç, Maksut Yiğitbaş, Mehmet Tekin, Nurullah Ulutaş, Oktay Yivli, Tuğba Çelik ve Yakup Öztürk, kısa yazılarıyla yer aldı. Fatma Aras, Emrehan Parlak, Abdullah Ezik, İbrahim Ekrem Keleşoğlu, Aydın Batur ve Muhammed Hikmet, bu sayımızın şairleri. 136. sayıda üç öykücümüz var: Halil Yörükoğlu, Sıla Özgen ve Şaidin Büyükbayram. Esra Ünal Sağlık'ın, bir 'mektup' yazdığı bu sayıda, Arzu Özdemir ise "küçürek öykü" konusuna değindi. Elif Baş, bu kez bir film değerlendirdi. Betül Bayraktar, "yabancılaşma" kavramına edebiyat ile sinema birlikteliğiyle baktı. Deniz Depe ve Nazlı Çiftçi, romanlara yöneldiler.
İyi okumalar dileriz…
136. Sayının İçindekiler:
- Soru(n)suz Sıla - Hilmi Haşal
- 100 Yıllık Roman: Kiralık Konak
- Kiralık Konak'a Dair - Canan Sevinç
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Maksut Yiğitbaş
- Seniha 100 Yaşında - Mehmet Tekin
- Kiralık Konak'ta Kültürel Yozlaşma - Nurullah Ulutaş
- Kiralık Konak'ın Kuşakları - Oktay Yivli
- Kiralık Konak: Edebiyatımızın Özgür Kadın Düşmanlığı - Tuğba Çelik
- Kiralık Konak 100 Yaşında - Yakup Öztürk
- Biraz Edebiyat Biraz Sinema: Yabancılaşma Kavramı - Betül Bayraktar
- yalnız bir yara - Emrehan Parlak
- Profesör Andersen'in Kaderi - Deniz Depe
- Rüzgârda Salınan Nilüfer Filmini Okumaya Çalışmak - Elif Baş
- Bir Umudun Romanı: Tatar Çölü - Nazlı Çiftçi
- Küçürek Öykülerde Zeigarnik Etkisi - Arzu Özdemir
- Elem Kuşları - Abdullah Ezik
- Aragon'a - Esra Ünal Sağlık
- Acılar İş Başında - Fatma Aras
- Ellerim İki Öksüze Benziyor - Halil Yörükoğlu
- Çarmıha Gerin Beni - İbrahim Ekrem Keleşoğlu
- Saklı Anlamlar Haritası - Sıla Özgen
- Rastgele Şiir III - Muhammed Hikmet
- Hiç... - Şaidin Büyükbayram
- Merdivenli Yokuş - Aydın Batur
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.07.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 14:03