Mavi Yeşil Dergisinin 137. Sayısı Yayımlandı (Eylül-Ekim, 2022)
İki aylık Mavi Yeşil dergisi, Eylül-Ekim 2022 tarihli 137. sayısıyla edebiyat okurlarının karşısına çıktı. Derginin bu yeni sayısında şiirleri, öyküleri ve yazılarıyla okurların beğenerek okuyacağı çalışmalar yer almış. Veysel Çolak'ın şiiriyle açılan dergide Fatma Aras, Durukan Şirin, İbrahim Tığ, Oktay Koç ve Şeyda Kazez, şiirleriyle yer alan diğer isimler. "Çocuklar Asla Unutmazlar" öyküsüyle Ayşe Polat ve "Sen Hiç Leylek Gördün mü?" öyküsüyle Ali Demir, bu sayının iki öykücüsü. "Geçmişi Beklemek" adlı ödüllü bir öykü kitabını tanıtan İsmail Şimşek, ayrıca "Çürüme" adlı romanı için Cem Kalender ile görüştü. "Bu, Biziz" yazısıyla Gökçe Bilgin, tam da olduğumuz 'biz' hakkında yazdı. Celal Karaca, bu derginin doğduğu şehirde vaktiyle yayımlanmış "Kuzey" adlı edebiyat dergisini tanıttı. Gülcihan Bakır, yazıyı ve yazarlığı "Ağ" romanı üzerinden içinde bulunduğumuz başka ağlarla değerlendirdi. Mehmet Nur Karakeçi ile İlker Aslan, edebiyat/sanat ilgililerinin beğenerek okuyacağı emek ürünü yazılarıyla yer aldılar dergide. Karakeçi, yakınlarda okuruyla buluşan "Hayat Hanım" romanından yola çıkararak edebiyatı tartışırken İlker Aslan, geçmişe de uzanarak sanat kavramı üzerine yoğunlaştı.
İyi okumalar dileğiyle…
137. Sayının İçindekiler
- Düş / Veysel Çolak
- Hayat Hanım: Değişimin Odağındaki Bireyin Yaşama Tutunacak Dalı Olarak Edebiyat / Mehmet Nur Karakeçi
- Ben Daha İyisini Yaparım: Sanat Eseri Bize Ne Söyler / İlker Aslan
- Günlerden Giden / Fatma Aras
- Cem Kalender ile Çürüme Romanı Üzerine Söyleşi / Konuşan: İsmail Şimşek
- Iris, Yavaşla! Sana Yetişemiyorum: Iris Murdoch, Ağ ve İçinde Olduğumuz Ağlar / Gülcihan Bakır
- dis-integration 7 / Durukan Şirin
- Rize'de Bir Sanat Dergisi: Kuzey / Celal Karaca
- Geçmişi Beklemenin Çığlığı 'Geçmişi Beklemek' / İsmail Şimşek
- Bu, Biziz / Gökçe Bilgin
- Çocuklar Asla Unutmazlar / Ayşe Polat
- Heryer Kendine Sürgün / İbrahim Tığ
- erce bir ayrılışa dair / Oktay Koç
- Sen Hiç Leylek Gördün mü? / Ali Demir
- Taşlarının Saklandığı Yer / Şeyda Kazez
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.09.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:49