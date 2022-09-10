Mavi Yeşil Dergisinin 137. Sayısı Yayımlandı (Eylül-Ekim, 2022)

İki aylık Mavi Yeşil dergisi, Eylül-Ekim 2022 tarihli 137. sayısıyla edebiyat okurlarının karşısına çıktı. Derginin bu yeni sayısında şiirleri, öyküleri ve yazılarıyla okurların beğenerek okuyacağı çalışmalar yer almış. Veysel Çolak'ın şiiriyle açılan dergide Fatma Aras, Durukan Şirin, İbrahim Tığ, Oktay Koç ve Şeyda Kazez, şiirleriyle yer alan diğer isimler. "Çocuklar Asla Unutmazlar" öyküsüyle Ayşe Polat ve "Sen Hiç Leylek Gördün mü?" öyküsüyle Ali Demir, bu sayının iki öykücüsü. "Geçmişi Beklemek" adlı ödüllü bir öykü kitabını tanıtan İsmail Şimşek, ayrıca "Çürüme" adlı romanı için Cem Kalender ile görüştü. "Bu, Biziz" yazısıyla Gökçe Bilgin, tam da olduğumuz 'biz' hakkında yazdı. Celal Karaca, bu derginin doğduğu şehirde vaktiyle yayımlanmış "Kuzey" adlı edebiyat dergisini tanıttı. Gülcihan Bakır, yazıyı ve yazarlığı "Ağ" romanı üzerinden içinde bulunduğumuz başka ağlarla değerlendirdi. Mehmet Nur Karakeçi ile İlker Aslan, edebiyat/sanat ilgililerinin beğenerek okuyacağı emek ürünü yazılarıyla yer aldılar dergide. Karakeçi, yakınlarda okuruyla buluşan "Hayat Hanım" romanından yola çıkararak edebiyatı tartışırken İlker Aslan, geçmişe de uzanarak sanat kavramı üzerine yoğunlaştı.

İyi okumalar dileğiyle…

137. Sayının İçindekiler