Mavi Yeşil Dergisinin 138. Sayısı Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2022)

2000 yılının başında edebiyat ortamına çıkan iki aylık Mavi Yeşil dergisi Kasım-Aralık 2022 tarihli 138. sayısıyla 23. yılını tamamladı. İlgili herkesin bildiği oldukça zor yayıncılık koşullarına direnerek bugünlere geldi Mavi Yeşil. Bu mütevazı dergiyi yirmi üç yıldır edebiyat ortamında tutan okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Dilek Özkan, Mustafa Ruhi Şirin, Melih Elhan ve İbrahim Ekrem Keleşoğlu, bu sayımızın şairleri. Bu yılın son sayısında; Yunus Emre Gümüşler, Melis Azizi, Bekir Göl ve Ayşe Polat öyküleriyle yer aldılar. Abdullah Ezik, yenilerde romanı yayımlanan Ercan y Yılmaz ile görüştü. Hüseyin Kaya, Nagihan Korkutata, bir film hakkında yazan Sait Kılıç ve roman değerlendiren Yasemin Koç, sevimli kısa yazılarıyla katıldılar dergiye. Cem Yıldız, yazdıklarından çokça söz edilen romancı Tezer Özlü için yazdı. Çağla Göksel Çakır, şair Didem Madak'ı gündeme getirdi yeniden. Hasan Öztürk, dünya edebiyatına damgasını vurmuş Anton Çehov'un bir öyküsünde yaratıcılık sorununa değindi.

İyi okumalar diliyoruz.

138. Sayının İçindekiler: