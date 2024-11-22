-Türkiye İslamcılığının Gayr-ı Resmî Tarihinden Bir Sayfa-

"Maziden Atiye/Zeki Savaş İle Söyleşi" adlı eser, ilk gençlik yıllarından başlamak üzere, uzun bir dönemi kapsayacak şekilde, net bir İslami kimlik durumu, devamı ve kalıcılaşması adına "İslam'a uygun" bir mücadele verdiği bilinen bir hareketin içerisinde bulunmuş ve 28 Şubat'ın o kasvetli ortamında İran'a hicret kararı alıp, oraya giden ve yirmi küsur yıl gurbette kalıp orada yaşayan "İslamcı" bir Müslümanın düşünce, gözlem ve kanaatlerini içermektedir.

Bu eser, Zeki Savaş İran'dan Türkiye'ye döndüğünde, yazar Osman Sevim'in onunla yapmış olduğu birbirleriyle ilişkili, hatta birbirini açımlayan, birden çok konuya dair sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır.

Elinizdeki eser, yazarın görüş. kanaat ve gözlemlerini içeren "cevaplara yönelik" sorulan soruların da yardımıyla anlam kazanmış…

Yukarıda, "cevaplara yönelik" ifadesini kullandık. Zira verilen cevapları ortaya çıkaran, muhatabını harekete geçiren, en nihayetinde cevabın iletilen sorular olmadan, bu eser belki de vücuda gelmiş olmazdı.

O sorular sorulmasa idi, kısa bir tarihe yönelik olup aranan cevaplar, haliyle bilinmeyecekti.

Röportaj türü olan bu eser, bir "önsöz"den ve yedi tanesi belli bir konuya ayrılmış olup bir bölümde muhtelif konulara ayrılmıştır. Bundan dolayı, eser, hepsi de röportaj ürünü olan toplam sekiz bölümden oluşmaktadır.

Yazar, yani Zeki Savaş, ilk bölümde kendisine sorulan sorular üzerinden hayat hikâyesini anlatmakla birlikte, eserin yayıncısı "teknik açıdan" o da mutat olduğu üzere eserin yazarına ait bir biyografiye yer vermiş bulunmaktadır.

Eserde bölümler şu şekilde sıralanmış bulunmaktadır,

1-Hayat Hikâyesi, 2-Yazım Hayatı, 3-Hicret ve İran, 4-Değişim, 5-Kürt Sorunu, 6- Filistin Meselesi, 7-Siyaset ve Yönetim, 8-Muhtelif Konular.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu topraklarda da "hayat hikâyeleri" az çok birbirine benzerlikler içerir.

Türk, Kürt, Arap vb. fark etmez, Müslümanlar, insanların geneline teşmil edilecek şekilde "birbirinden farklı ya da aynı özelliklere sahip" köy, kasaba ve şehirlerde dünyaya gelirler, belli bir çevrenin içerisine doğarlar ve yaşarlar; Kültüre, geleneğe, göreneğe uygun bir şekilde varlıklarını sürdürürler.

Belli bazı sebeplerden dolayı olsa gerek, bu saydığımız donelerden etkilenme suretiyle farklı ideolojik durumlara da giriş yapmış olurlar.

Bu farkı ideolojik durumlara giriş yapılan yıllarda, birçok özelliğine bakıldığında, Kürdistan gibi toprak parçalarında, bölgenin kendine özgü şartlarından dolayı aileden aşirete kadar toplumsal grup bazında, kişilerin kendilerini içerisine alıp kuşatacağı düşünülen yapılarda varlık gösterdikleri görülür.

Bu durum, modernleşmeye bağlı olarak, bölge insanının hem sekülerleşmesinin bir sonucu olduğu ve hem de yine kişi, aile, toplum vb. bazında din ile var olan ilişkinin daha da ileriye taşınmasında, ona yönelik yapılan tercihlerin akıldan çıkarılmamasını gerektirir diye düşünmeliyiz.

Esere dönersek…

Röportajı gerçekleştiren kişi (Osman Sevim) eser dair yazdığı 'Önsöz'ün bir yerinde; "Yazılmamış ve anlatılmamış hayat, yaşanmamış hayat gibidir. Nice güzel insan, örnek şahsiyet ve salih önder, okuduğunu yaşadığı oranda sadece yazmadı, konuşmadı veya konuşturulmadı diye, sonra gelen nesiller tarafından yeterince sesi duyulmadı, sireti görülmedi; tavır, duruş, kimlik ve kişiliği örnek alınmadı maalesef" diyerek var olan durumdan esef ettiğini belirtmektedir.

Osman Sevim, serdettiği ifadeleri haklı çıkaracak şekilde "belki konuşmak isterdi, ama…" uygun bir mecra bulunca, sorulan sorular ışığında; hayat hikâyesini, yazım hayatını, hicretini, değişimini; diğer önemli konuları da es geçmeden Zeki Savaş'ın, oluşturduğu bu güzel mirası "Maziden Atiye" adlı eser vasıtasıyla, biz okuyucuların ilgi ve alakasına sunmuş oluyor.

Bu konuda, biz; yazara, röportajı gerçekleştiren kişiye ve eserin yayıncısına minnet ve şükran borçluyuz.

Yine esere dönersek…

Esere yönelik yazılan önsöz dahi, tek başına ele alınacak olsa; dün, bugün ve yarın ile ilgili olarak önerilen tespitler, teklifler, görüş ve kanaatler ile günümüze ve geleceğe yönelik ne yaptığımız, yapmadığımız, ne yapmamız gereken birçok şeye dair bir kanaatimiz oluşur diyebiliriz.

Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız üzere, Zeki Savaş'ta, kendisini; yerküresi üzerinde adına Türkiye denilen bir ülkeye bağlı olan bir bölgede (Kürdistan) konuşlu bulunan bir köyde doğduğunu belirtiyor.

Yazar, kendi doğum yerine ve oraların "ne/liğine ve nasıl/lığına" dışarıdan nasıl göründüğünü; birbirleriyle farklı coğrafyada doğup yaşayan ve hayata adımını attığı ortamdan hareketle nasıl farklı kimliklere sahip olmaları açısından –kendi ifadeleri ışığında- İstanbul gibi(Boğaziçi'nde) bir muhitte doğmuş ve yaşamış olmayı bir erdem sayan Recaizade Ercüment Ekrem Talu'un anlatımına karşılık olarak bir "mahrumiyet bölgesinde" (Mardin; Nusaybin/Zıvıngé köyünde hayata gözlerini açan Musa Anter'in kendi çocukluk hayatını içeren bir pasaja atıf yaparak, kendi çocukluk hayatını da "mahrumiyet bölgesinde" geçtiğini belirtmektedir. (S, 12)