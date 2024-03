Mehmed Uzun ile Yitik Bir Aşkın Gölgesinde

Yitik Bir Aşkın Gölgesinde açıyorum gözlerimi, ölümü ve yaşamı aynı anda teneffüs ediyorum. Kavuşmayı ve terk edilmeyi bir yürekte eritiyorum. Kavuşmak sonu olmayan bir ayrılığa dönüşüyor Feriha'nın suretinde, ben başka yıkımları topluyorum avuçlarımda.

Ömrümün ilk baharında memleket yangın yeri, sen de gecenin yüzüne düşmüş bir goncaydın Feriha. Sürekli bir yerlerden bir yerlere göç ediyordum. Van yüreğimi uç sınırlara sürüyordu. Van aklıma her düştüğünde ben bir başka ölüyordum, Gariplerin Kitabı'na bir başıma kuruluyordum. Yitik ve uzaktım her keslere, her şeylere. Senin yitiğin, memleket uzağı. Sonra Paris deyip kendimden geçiyordum. Gençliğimi İstanbul semalarından Paris kaldırımlarına gözümü kırpmadan sürmüştüm ve sen yoktun Feriha. Sen beni Antakya'da bekleyen yegane aşkımdın.

Şam ve Ağrı arasında ateş yuttum, barut kustum. Ölümlerden ölüm beğendim ama senin aşkının hatırına benden yüz çevirdi ölümler. Senin aşkın olası bir ölümle arama girmişti. Gözlerindi beni ateş kuyularına düşmekten alıkoyan. Yüzündü bütün kurşunları gerisin geri çeviren. Ellerindi beni düştüğüm yerden kaldıran. Parmaklarındı kırık kalbimin sırça köşkünde dolanan. İkrara çalan sükûtundu bana umut veren. Ben Feriha demiştim, sense ölüm haberimi duymuştum. Ölmemiştim Feriha. Senin için yaşamıştım ve senin için ölecektim.

Yitik Bir Aşkın Gölgesinde açıyorum gözlerimi. Sen ve yurdum bir olmuşsunuz Feriha. Ürdün'e gitmek senin payına, Antakya'da kalmak benim payıma düşmüştü. Kader ağlarını tersten örmüştü. Ben geliyordum, sen gidiyordun. Ben yaşıyordum, sen ölüm haberimi alıyordun. Ben duruyordum, sen uzaklaşıyordun. Bir türlü bir araya gelmek nasip olmuyordu Feriha.

Olur olmaz zamanlarda Van'ı özlüyorum Feriha. Neden böyle oluyor? Hiç anlamıyorum. Van'da olsaydım her şeyi unutmak ya da olanları unutmak, hiç olmazsa bir düzene koymak daha kolay olurdu. Yılların yorgunluğu giriyor aramıza. Sınırlar ve ölümler etrafımızı sarıyor. Gidemiyorum Van'a, seni unutamıyorum Feriha.

Sana Yitik Bir Aşk hediye ettiğim için bağışla beni Feriha. Biliyorum, çok zor olsa da. Taş yerinde ağırdır. Ömrümü bir arada tutan taşları kaybetmekle başladı kaderin ağlarını tersten örmeye başlaması. Ömrümün taşları kayıp gidiyordu ellerimden ve ben bir şey yapamıyordum. Sana yıkılmış, parçalanmış ömür taşlarıyla gelmiştim Feriha. İkimizin de bundan haberi yoktu. Aşk gözlerimizi boyamıştı. Gerçeklikten büsbütün kopmuştuk. Parçalanmış ömür taşlarını aşkımızın tek taşı diye sunduğumda, sen gözü kapalı kabul etmiştin, sana sunduğum taşlara dahi bakmamıştın. Birbirimizi sevmiştik Feriha, daha ilk bakışta; fakat bilmiyorduk parçalanmış ömür taşlarının aşkımıza mezar olacağını, parçalanmış ömür taşlarının aramıza gireceğini, parçalanmış ömür taşlarının her birimizi ayrı yerlere savuracağını.

Avucumda son bir ömür taşı var Feriha. Şam'dayım. Ölüyorum Feriha. Hayalimde seninle son defa buluşuyoruz, aşkımızın ilk durağı olan Antakya'da. Ömür taşlarından bir tanesini parmağına takmışsın, aşkımızın nişanesi olarak. Ben de elimdeki taşı parmağıma takıyorum. Kavuştuk mu Feriha? Ömür taşlarıyla aşkımızı ebedileştirdik mi? Uzaktan uzağa ölebilir miyiz Feriha? Bu kadar kolay mıydı?

Yitik Bir Aşkın Gölgesinde

Mehmed Uzun

İthaki Yayınları

Çev. Muhsin Kızılkaya

280 sayfa

İstanbul, 2018