Melody İle Tekrar Karşılaşmak

"Okuyarak rüya görmeyi öğrendim, yazarak rüyalar yaratmayı öğrendim ve öğreterek hayalperestler yetiştirmeyi öğrendim. Her zaman bir hayalperest olacağım. Gel benimle hayal kur."

Sharon M. Draper bu söylediklerini aynı zamanda yaptıklarıyla ve yazdıklarıyla ispatlayan birisi. Öğretmen olan yazar 2000 yılında kendini tamamen yazmaya adayabilmek için öğretmenliği bırakmış. Onun öğretmenlik yolculuğu sıradan bir yolculuk değil. 1997 yılında "Yılın Ulusal Öğretmeni" seçilmiş. Özellikle gençlerle ve onların okuduklarıyla oldukça ilgili. Kitaplarını yazmasının en büyük amaçlarından birinin de gençlere ulaşmak ve onları nitelikli eserlerle tanıştırmak olduğunu dile getiriyor. Onların, Draper'in seçtiği gibi, bazı zor konuları okuyarak hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla rahat başa çıkabilmelerini sağlamak istediğini söylüyor.

Ülkemizde Draper'in tanınırlığı İçimdeki Müzik kitabıyla gerçekleşti. Beyin felci geçiren ve vücuduna hükmedemeyen Melody'nin yaşadıklarının analtıldığı kitap binlerce okuyucuya ulaştı, ulaşmaya ve konuşulmaya da devam ediyor. Farklı insanlara bakış açımızı sorgulamamıza vesile olacak bu eser özellikle çocukların empati kurabilmeleri ve farklılıklara sygı duyabilmeleri konusunda derin alt metinler barındırıyor. Olayların anlatımını Melody'nin kendisinden dinlediğimiz için metnin etkileyiciliği de artıyor.

İçimdeki Melody ise yukarıda bahsettiğimiz kitabın devamı olarak yazılmış. Melody bu kitapta bir genç kız olma yolunda ilerliyor. Vücuduyla ilgili sorunları çözme ihtimali olmasa da en çok istediği bir arkadaş grubunun olması ve onlarla birlikte normal(!) çocuklar gibi takılabilmek. İçinde yaşadığı durumun buna izin vermemesinin yanında onu en çok üzen insanların bakış açısı. Tekerlekli sandalyede birini gördüklerinde acıyarak bakmaları ve içindeki derinliği fark edememeleri. Şu sözleri bunun en güzel ispatlarından bir tanesi: "İnsanlar çoğu zaman, insan vücudundaki her bir kemiğin adını bilen o çocuğu görecek kadar derine bakmıyor. Neredeyse on iki yaşındayım ama on ikinci sınıf seviyesinde okuyorum."(s.157)

Melody bir arkadaş grubuyla vakit geçirebilmek için yanıp tutuşurken kütüphanede bir broşürle karşılaşır. Tıpkı kendisi gibi farklı olan çocukların dahil olduğu bir kamp programı vardır. Oraya gidebilmek için elinden geleni yapmaya karar vermiştir. Kitabın devamında biz Melody'nin kampta neler yaşadığını yine Melody'den dinliyoruz. Kendisi gibi bir gruba dahil olmanın keyfi ya da zorlukları, içinde yaşadığı çetrefilli süreç, kabul görememe korkusu, ilk defa ailesinden uzakta olmanın verdiği üzüntü ve korku... Hepsini karakterimizden ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Tüm olayları Melody'den yani birinci kişiden okumak inandırıcılığı artırıyor ve okuyucunun karakterle daha kolay empati kurabilmesine yardımcı oluyor. Onunla birlikte üzülüp onunla birlikte sevinebiliyorsunuz. İnsanların acımasızlığına kızıp bundan sonraki yaşamınız için radikal kararlar alabiliyorsunuz. Metin bunu başarıyor. Aldığı kararları uygulayıp uygulamamak ya da devam ettirebilmek okuyucunun elinde. Yazar üstüne düşeni yapmış ve bizlere bu tarz kararlar alabilmek konusunda yardımcı olmuş. Bunları yaparken de nitelikli cümleler kullanmış. Ayrıca zorbalığa, merhamet ya da merhametsizliğe, sevgiye, anne baba tutumlarına, öğretmen davranışlarına da dair üzerine düşünmeniz gereken onlarca alt metin sizi bekliyor.

İçimdeki Müzik kitabı gibi bu kitapta da herhangi bir çizim kullanılmamış. Her iki kitap da heyecanla okuyabileceğiniz sürükleyici eserler. Sadece İçimdeki Melodi kitabıyla ilgili bir ayrıntıyı söylemek zorunda hissediyorum. Genç kız olma yolunda ilerleyen Melody ve bir erkek arkadaşı arasında bazı duygusal durumların yaşandığını görüyoruz kitapta. Çok minik ayrıntılar ancak bilinmesinde fayda var. Okuyup okumayacağınıza ya da çocuğunuzun kaç yaşında okuması gerekitğine dair konularda karar verebilmeniz için bilinmesi gereken bir durum olarak değerlendiriyorum. Genel olarak kitabı 11 yaş ve üzeri çocuklara ve yetişkinlere tavsiye ediyorum. Kitapla kalın.

İçimdeki Melodi

Sharon M. Draper

Genç Timaş

2022, İstanbul