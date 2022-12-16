Menar Tefsiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Kendisinden sonra neşredilen birçok tefsiri etkilemiş olan Menar tefsiri üzerine elimizde çok fazla kaynak bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda Türkçeye tercüme edilmesi Anadolu'daki okuyucular için önemli bir gelişmedir.

Menar tefsiri, "İslâm dünyasının karşılaştığı sorunlara Kur'an'ın rehberliğinde çözüm bulma gayretinin hakim olduğu tefsir, Kur'an'ın hidayet yönüne ve Kur'an'ın rasyonel bir akılla yorumlanması gerektiğine vurgu yapmaktadır."[1]

"Tefsirle ilgili olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu eser her ne kadar Reşîd Rıza tarafından kaleme alınmış olsa da içindeki fikirler ya Abduh'a aittir ya da onun görüşlerinden esinlenilerek yazılmıştır."[2]

Muhammed Abduh'un başlatmış olduğu tefsir çalışmasını ondan sonra (tefsir yönü pek bilinmeyen, daha çok Müslüman Kardeşler hareketi kurucusu ve davetçi olarak tanınan) Hasan El Benna devam ettirmek istemiş, ömrü vefa etmeyince (şehid edildi), bu çalışmayı Reşid Rıza devam ettirmiştir. "Hasan el Benna'nın tefsir metodunda Muhammed Abduh ve Reşid Rıza gibi çağdaş müfessirlerden etkilendiği müşahede edilmektedir. Reşid Rıza'nın vefatı sonrası ve Behçet Beytar'ın da "el-Menar" tefsirini devam ettirememesi sonrasında Hasan el-Bennâ'nın bu görevi devraldığı ve aynı metot üzere tefsire devam edeceğini beyan ettiği görülmektedir. Reşid Rıza'nın, yaptığı bu çalışmayla Muhammed Abduh'un başlatmış olduğu tefsir çalışmasını aynı yöntemi uygulayarak sürdürmeyi ve Kur'an'ın tamamını bitirmeyi hedeflediği, ancak bu çalışmasını Yusuf süresinin 101. ayetine kadar tamamlayabildiği ve bu idealini gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Reşid Rıza'nın "el-Menar" adlı tefsirini Ra'd Süresinden itibaren devam ettiren Hasan el Benna'nın ayet yorumlarını açık-seçik bir üslûpla yazdığı görülmektedir."[3]

Akli tefsir ekolünün son dönem/modern çağda ilk örneği olarak kabul edilir Menar tefsiri. Bir yönü ile dirayet tefsirinin modern çağda ilk örneği olarak da ifade edilebilir. Malum olduğu üzere akli tefsir ekolü ilk olarak Mutezile alimleri tarafından başlatılmıştır. Menar tefsiri, özellikle de Reşid Rıza tarafından hazırlanan kısmı daha çok İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el Cevzi etkisinde olduğundan Mutezile ekolü etkisi çok azdır.

Menar tefsirinin öne çıkan en belirgin özelliği; "el-Menar'ın en önemli özelliği, hatta diğer tefsirlerden belki en belirgin farklılığı ilmî incelemelere ağırlık vermesidir. Bu noktadan hareketle Reşit Rıza'nın zaman zaman Abduh'un fikirlerini de eleştiriye tabi tuttuğunu, sahih hadisler konusundaki derin bilgisiyle üstadının bazı görüşlerini "Belki onun yanılmasıdır" cümlesiyle edepli bir şekilde reddettiğini görüyoruz.

Abduh'un tefsirinde bağlı kaldığı, kendisinden sonra talebelerinin ve dolayısıyla bu ekolün vazgeçilmez prensipleri haline gelen ve bu ekolü klasik ekollerden ayıran özellikleri inceleyerek bu ekolün genel karakterini belirlemeye çalışacağız. Bu özellikleri başlıca 8 grupta toplamak mümkündür:

Surede konu birliğini tespit etmek ve ayetler arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak. Kur'an'ın evrenselliği ve kapsayıcılığı. Kur'an teşri' için ilk kaynaktır. Taklitçilikle mücadele. İlmi metot, aklın ve düşüncenin kullanımı. Kur'an'da müphem olarak varid olan hususlarda tafsilattan kaçınma. Rivayet tefsirinin sahih olanını kabul, İsrailiyat'tan uzak durma. Kur'an'ın prensiplerine göre hayatın düzenlenmesi ve toplumun ıslahı."[4]

Menar tefsirine yönelik eleştirileri şöyle sıralayabiliriz. "Akla sınırsız bir alan tanıması ve dolayısıyla bazı sabit gerçekleri mecaz veya temsil olarak yorumlaması. Bazı fikirlerinin Mutezile mezhebiyle paralel düşmesi ve bazı ayetleri nüzul esnasında bilinmeyen hususlarla tefsir etmesi. Sahihliği muhaddislerce kabul edilen bazı hadisleri zayıf sayması ve Akide'de âhâd hadisleri kabul etmemesi. Yeni bazı ilmi teorileri Kur'an ayetlerine uygulaması, Bıktırıcı ve uzun incelemelerde bulunması. İslam'ın batı medeniyetine uygunluğunu iddia etmesi."[5]

"Tefsîrü'l-Menâr'ın baş tarafına konulan kısa mukaddimede takip edilen metot hakkında bilgi verilir. Buna göre Kur'an tefsirinde göz önünde bulundurulması gereken hedef insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştıran yolu gösteren Kur'an'ın anlaşılmasına hizmet etmektir; bunun dışında kalan hususlar ya buna tâbidir veya bu hedefe erişmeye bir vesiledir. Tefsirin belâgat, i'rab, kıssalar, garîbü'l-Kur'an, fıkıh, akaid, mev'iza, işari yorumlar gibi yönleri bulunmakla birlikte bunların üzerinde durulması kişiyi tefsirin asıl amacından uzaklaştırır. Bu sebeple eserde ilmî terimlere fazla değinilmeyecek, i'raba, dil ve belâgat inceliklerine sadece ihtiyaç duyulduğu kadar yer verilecektir. Bu çerçevede Reşîd Rıza, tefsir tarihine köklü eleştiriler getirerek müfessirlerin tefsir faaliyetini değişik ilim dallarındaki maharetlerini ortaya koydukları bir zanaata dönüştürdüklerini ve eserlerini Kur'an'ın hidayet yönü üzerinde düşünmekten alıkoyacak birçok unsurla doldurduklarını belirtir."[6]

"Toplumsal yasa anlamına gelen sünnetullah, Reşid Rıza'nın Kur'an ve yorum anlayışındaki en temel kavramlardan biridir. Bu kavramı, "Allah'ın insan/toplum ve kâinata ilişkin değişmez yasaları" anlamında kullanan Reşid Rıza'ya göre ümmetin selamete erip esenlik bulması için Allah'ın değişmez yasalarını çiğnemekten vazgeçmek gerekir.

Reşid Rıza, Allah'ın tarih üstü mesajını kitlelere doğru biçimde aktarma ameliyesi olarak gördüğü tefsirdeki en sağlıklı yöntemin neliği hususunda İbn Teymiye ve hocası Abduh gibi düşünmektedir. Yani, Kur'an mutlaka Kur'an ile tefsir edilmelidir. Çünkü aynı konuyla ilgili ayetler bir arada değerlendirilmediği takdirde sahih bir anlam ve anlamadan söz edilemez."[7]

Reşid Rıza, Menar tefsirinin mukaddimesinde müfessirin bilmesi gereken ilimleri şöyle anlatır: "Kur'an'da geçen müfred lafızların hakiki manalarını anlamaktır. Üslup (belagat) ilmini bilmektir. İnsanlığı ve insanlık tarihini (Antropoloji) bilmesi gerekir. Tüm insanlığın hidayetinin, (doğru yolu bulabilmesinin) ancak Kur'an'la mümkün olduğunu bilmesi gerekir. Bu yüzden farz-ı kifaye olan bu işe kalkışan müfessirin Hz. Peygamber döneminde Arap olan ve olmayan insanların ne hal üzere olduklarını bilmesi gerekir. Hz. Peygamber ve ashabının, ilmî, amelî ve davranış olarak dünyevî ve uhrevî işlerde ne gibi bir hal üzere olduklarını bilmesi gerekir."[8]

Menar tefsirinde, öncü Kur'an neslinin bilmesi gereken ilimler şöyle sıralanır. "Davette bulundukları şeyi tam olarak biliyor olmaları. Davette bulunulan kimselerin/muhatapların durumunun bilinmesi. Genel tarih ilminin ortaya çıkış yollarının bilinmesi. Ülkeler coğrafyasının bilinmesi. Psikolojinin bilinmesi. Ahlâk ilminin bilinmesi. Sosyolojinin bilinmesi. Siyaset ilminin bilinmesi. Davette bulunulacak yabancı topluluklara ait dillerin bilinmesi. Davette bulunulacak toplumlarda yürürlükte bulunan ilim ve fenlerin bilinmesi. Dinler ve mezhepler tarihinin bilinmesi."[9]

Menar tefsiri ve Reşid Rıza'dan etkilenen, Anadolu'daki düşünce, fikir ve hareket adamı Mehmet Akif konusuna da değinmek gerekir. Her ne kadar merhum Sezai karakoç, Akif'in Menar ekolünden etkilenmediğini[10] ifade etse de Safahat'taki birçok şiirde ve Akif'in Sebilür Reşad'daki yazılarında bu etki çok belirgin bir şekilde görülmektedir.

Akif "hem Afgani'den hem Abduh'tan yazılarında övgüyle bahsetmiş ve her ikisini de aleyhlerinde çıkarılan söylentilere karşı müdafaa etmiştir. Tefsir yazılarında ise Keşşaf, Celaleyn gibi tefsirlerin yanında görüşlerine en çok müracaat ettiği ismin Abduh olması önemli bir husustur. Hatta çok defa onun tefsirinden doğrudan tercümeler de yapmıştır. Nitekim Mehmed Akif'in Menar'ı hafta hafta takip ettiği ve oradaki yazıları tercüme ettiği de bilinmektedir."[11]

Akli/dirayet tefsiri olan Menar tefsiri bazı konulardaki yaklaşımı sebebi ile eleştirilebilir ve tartışılabilir bir tefsir olmakla birlikte farklı yorum ve teviller ile tefsir ilmine meraklı insanların düşünce dünyasına katkıları olan bir çalışmadır.

Menar Tefsiri

Reşid Rıza

Ekin Yayınları

[1] https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1961473

[2] https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303776

[3] Mustafa Hamurlı, Hasan el Benna'nın tefsir metodu, Gümüşhane üniversitesi İlahiyat fakültesi dergisi, Ocak 2022

[4] Enver Arpa, Tefsirde çağdaş akılcı ekol, Manas sosyal araştırmalar dergisi, sayı 8, 2019

[5] Enver Arpa, Tefsirde çağdaş akılcı ekol, Manas sosyal araştırmalar dergisi, sayı 8, 2019

[6] TDV İslam ansiklopedisi

[7] Murat Kayacan, Menar Tefsiri ve Muhammed Abduh ile Reşid Rıza'nın Kur'an Anlayışına Dair Değiniler, Umran dergisi, Sayı 250, Haziran 2015

[8] Reşid Rıza, Menar Tefsiri, Ekin yayınları

[9] Hamza Türkmen, Tefsiru'l Menâr: Yeniden Islah ve İnşa Faaliyetlerinin Temel Tefsiri, Haksöz dergisi, Sayı 243, Haziran 2011

[10] Sezai Karakoç, Mehmed Akif, Diriliş yayınları., 1987

[11] Abdulhamid dönemi Osmanlı coğrafyasında İslami ilimler, Ensar neşriyat, Elektronik Kitap