Berna Durmaz'ın 2018 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanan beşinci öykü kitabı Metal Hayatlar, ismiyle büyük şehrin ortak derdine sahip insanlarını niteliyor. Kapağında kafasında kurma mekanizması olan insan kafası çizimi bulunan eserin ilk öyküsüyse "Demir Çağı". Bu metinde yazarın tabiriyle "makinebaşı insanları" kozmopolit şehirlerin mavi yakalılarını anlatıyor.

Kondunun sakinlerini, kapana kısılmış, hayatını çalar saatin alarmı üzerine kuran makineleşmiş, devamlı koşturan insanları, sürekli değişen yolları, otoparkları, bitmek bilmeyen inşaatları anlatıyor Berna Durmaz bu kitabında. Sadece bahsettikleri bu içeriğe sahip öyküler değil belki ama kitaptaki öykülere ortak adını veren Metal Hayatlar, daha çok bizlere metropol insanlarının hikâyelerini sunuyor.

Kitaptaki tüm öykülerde ister birinci şahıs, isterse de üçüncü şahıs anlatıcı olsun ortak bir dil söz konusu. Anadolu'nun sözlü anlatı geleneğinden gelen anlatımın büyük şehrin sorunlarıyla harikulade bir şekilde harmanlandığını ve kendi has bir üslubu meydana getirdiğini görebiliyoruz.

Metal Hayatlar

Berna Durmaz

İletişim Yayınları

2022, Kasım

91 Sayfa