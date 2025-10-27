Metinden Düşünceye, Düşünceden Hayata:Mehmet Narlı’yla Edebiyat Üzerine

Şiirin kalbini, eleştirinin vicdanını ve akademinin düşünsel derinliğini bir arada taşıyan çok yönlü bir edebiyat adamı, Mehmet Narlı ile edebiyatın hayatındaki karşılığından eleştiri sanatına geniş bir yelpazede ilham uyandıran bir söyleşi gerçekleştirdik

Söyleşi: YUSUF A. ÖZDEMİR

Zamanın nabzını ve bu nabzın ritmini, yönünü, değişimini sorgulayan kalemler vardır. Mehmet Narlı böyle bir kalem; şair kimliğini eleştirmen bakışıyla, akademik derinliğini edebî zarafetle buluşturabilen nadir isimlerden biri. Onun metinlerinde sadece anlam aranmaz; bağlamlar, izlekler, alt katmanlar da kendini duyurur. Bu söyleşi, Narlı'nın şiirden eleştiriye, edebiyat sosyolojisinden anlatı çözümlemelerine uzanan çok katmanlı düşünce dünyasına açılan bir pencere olmayı amaçlıyor.

Yazarken düşündüren bir akademisyenin; salt bilgiyle değil, bilgelikle de edebiyatı nasıl kavradığını göstermesi bakımından da mühim Mehmet Narlı'yı tanımak, okumak, tespit ve tekliflerini uzun uzadıya ele almak.

Modern Türk edebiyatında hem akademik üretkenliği hem de eleştirel tutarlılığıyla öne çıkan; şiirle kurduğu bağ, edebiyat eleştirisinde şiire tanıdığı merkezî rolü beslerken; edebî metin çözümlemelerindeki titizliği, onun estetikle teoriyi buluşturma becerisini ortaya koyan çok yönlü bir edebiyat insanı ile baş başa bırakıyoruz sizi, sözü daha fazla uzatmadan…

Klâsik bir soruyla başlayalım müsaade ederseniz Mehmet hocam; edebiyatın sizin hayatınızdaki karşılığı nedir: Salt akademik bir ilgi mi, yoksa varoluşsal bir alan mı?

MEHMET NARLI: Biraz farklı da olsa sorunuz, sürekli muhatap olduğum, "önce hangisi" sorularıyla bir yanıyla örtüşüyor. Cevabım net aslında, elbette edebiyat benim için sadece alışılmış anlamda edebiyat hocalığı değil. Edebiyatın neliğine nasıllığına daldığım alanlar şiir ve eleştiri. Ama işime de haksızlık etmek istemem. Her şeyden önce geçimimi hocalığımla sağlıyorum. Aslında akademisyenlikle edebiyat eleştirisi iç içe. Ama üniversitelerimizde, edebiyat tarihi aktarımı ve oldukça yüzeysel ve tekrar niteliği olan metin değerlendirme, edebiyat eğitiminde baskın yöntemler olarak kullanıldığı için eleştirel okumanın ve çok boyutlu çözümlemelerin gelişmediği de ortada. Belki de bu yüzden edebiyat hocalığı ile edebiyat eleştirmenliği ayrı uğraşlarmış gibi görünüyor. Şairlik elbette farklı. Şiir yazmak, akdemisyenliğin de eleştirmenliğin de bir sonucu değil. Şiir yazmanın, şiirsel anlamı aramanın, insanın, hayatın ve yaratılışın sürekliliğine katılmak olduğunu hissediyorum. Şiir yazmak, dilin büyük hafızası içinde, imleme imkanları içinde, anlam ve biçimden oluşan kozalar örmektir. Ama eleştirel okuma ve yazmada bu dünya ile bağlantılarınızda daha bir temkinlilik, daha bir disiplin, deyim uygunsa daha bir ağırbaşlı olmak gibi ek ağırlıklarınız oluyor. Özellikle sosyal ve kültürel bir pencereden baktığınızda, yazarı da kurduğu dünyayı da belli sorumluluklar taşıyan varlıklar olarak algılıyorsunuz ya da bu çıkarsamaları önemsediğiniz için metni, sosyal, kültürel, ekonomik gelişme ve dönüşümlere kayıtsız kalamayan organik bir malzeme olarak algılıyorsunuz. Ama şunu belirtmeliyim: Kişisel serüvenimde hiçbir zaman hangisi önce hangisi sonra rahatsızlığını yaşamadım. öncelik sonralık rahatsızlığı oluşmadı. Daha önceki bazı söyleşilerde de belirtmişimdir. Benim gibilerine, kiminin, bugünün edebiyatıyla da ilgilenen, edebiyatı/edebiyat tarihini anlatan hoca, kimilerinin kuramsal ve uygulamalı eleştiriler yazan eleştirmen, kimilerinin de şair kimliklerini uygun gördüklerini elbette biliyorum. Bu nitelemeler bir yanıyla güzel ve onur verici. Ama hoca, edebiyatçı, şair kimliklerinin aslında tek bir kimlik olarak görülemediğini de üzülerek belirtmek zorundayım.

Hocam, bu hususu biraz daha açalım isterseniz. Sizin kaleminizde edebiyat, sadece bir metinler evreni değil, aynı zamanda bir zihniyet analizi. Bu bakışı nasıl geliştirdiniz?

M.N: Bütün sanat eserleri, edebiyat metinleri bir biçim olarak sadece kendileri olarak varlık alanında bulunurlar ve bu öz nitelikleri ile biriciktirler. Yani Ergenekon Destanı, Şehname, İlyada, Şikayetname, Mona Lisa, Suç ve Ceza, Açık Deniz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi sayısız eserler, atasözleri, deyimler gibi dil kalıpları sadece kendileri olarak zamana ve mekâna yerleşirler. Ama hiçbiri asla kendini göstermez. Yeryüzündeki bütün ayetler, göstergeler gibi başka şeyleri gösterirler. Çünkü bir nesne olarak varlıktırlar ama nesnellikte donup kalmazlar. Hayalin, işaretin, imanın, uzayda salınıp duran anlamın tecessüm etmesi için sanatın edebiyatın zorunlu olarak sahip olacağı şey biçimdir/formdur. Mitten romana kadar uzanan formlar zincirinin esası budur. Sanat bir varlığın "aslı" olmadığı için, bir aslı "işaret" eder. İşaretin kalıbı olan dil, söz, renk ve yazı biçiminde sayısız göstergeye ihtiyaç duyar. O halde sanat, "bilgiyi taşır" ama "bilgi değil"dir; "anlamı taşır" ama "anlamın kendisi" değildir. "Tarif eder" ama "tarif edilenin", "tasvir eder" ama "tasvir edilenin", "gösterir" ama "gösterilenin" kendisi değildir. Şimdi sorunuzun özüne geleyim: Bir metni çözümlemek, elbette biçimi çözümlemektir her şeyden önce. Ama tekrar edile gelen "şekil ve muhteva" kategorileri ile veya metinlerin yapısal analizlerini ontolojiden, kültürden, sosyolojiden, imgeden hatta ideolojiden kopararak bir metinle temas kurmak, metnin işaret edebileceği, gönderebileceği anlamlara götürmeyeceği gibi biçimle insan doğası arasındaki özgün bağın görülmesini de engeller. Çünkü eser, kendinde kalan veya sadece kendisi olan bir bilgiyi temsil etmez; bakanın, okuyanın bilincin içinde yeni bir dil inşa eder. Esasen tarihsel, sosyolojik, psikolojik, göstergebilimsel eleştiri gibi çok sayıda eleştiri yönteminin varlığı, metni üreten toplumsal, bireysel öznelerin zihni nitelikleri ile metinlerin çoğul gösterilen alanlarıyla doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla edebiyat isimleri ve içerikleri öğretilen bir metinler evreni değil, insanın inançlarını, yıkımlarını, değişmelerini, özlemlerini, korkularını, çelişkilerini göstergelere yükleyerek işaret eden bir biçimler evrenidir. Bir metni çözümlemek, yazarın, toplumun, zamanın, duygularına, düşüncelerine, görünmeyenlere, bilinmeyenlere doğru bir keşfe çıkmaktır. Bu keşif ve yorumlama yolculuğunun temel zorunluluğu, özgür bilinç, koşullandırılmamış bir bakış açısıdır.

Genel olarak tüm eserlerinizde benzer bir zihinsel izleği takip ediyorsunuz. Bu anlamda kendi külliyatınızı bir bütün olarak nasıl tanımlarsınız?

M.N: Şimdi siz sorunca fark ettim. Daha önce -şiir kitaplarım bir tarafa- acaba kitaplarımın hepsinde izini sürebileceğim ortak bir izlek, yöntem, söylem veya bakış açısı var mı diye içimden geçirdiğimi ama cevabını ver(e)memiş olduğumu? Şunları söyleyebilirmişim gibi geliyor: Her şeyden önce hangi metin olursa olsun onunla kendim olarak ve o metne gelinceye kadar ki bütün birikimimle ve olabildiğince geniş bir bakış açsıyla temasa geçmek. Metinlerle, dilsel, düşünsel ve kuramsal bir yerliliği, yerindeliği bakışına sindirmiş olarak temasa geçmek. Çeşitli eleştiri yöntemlerinin tutsağı olmadan her yöntemin metnin bir boyutunu açabileceği düşüncesiyle yola çıkmak. Kiminin akademik incelemeler, kiminin eleştiri dediği metinlerime gerçekte ben "metin okuma temrinleri" diyorum. Elbette yazıların arkasında ben ne söyleyebilirim esaslı güdülenmiş bir okuma vardır. Özellikle sosyal ve kültürel bir pencereden baktığınızda, yazarı da kurduğu dünyayı da belli sorumluluklar taşıyan varlıklar olarak algılıyorsunuz ya da bu çıkarsamaları önemsediğiniz için metni, sosyal, kültürel, ekonomik gelişme ve dönüşümlere kayıtsız kalamayan organik bir malzeme olarak algılıyorsunuz. Böyle olunca metin, içine girip benzer deneyimleri yaşadığınız ortak bir dünyadan çok; durmadan evirip çevirdiğiniz, tasnif ettiğiniz, parçaladığınız sosyolojik, psikolojik bir laboratuvara dönüşebiliyor. Bir metni okumaya durduğunda, oradaki düşüncelerle, duygularla, yöntemlerle konuşmaya da başlarsın. Bu tam da eleştirinin başladığı andır. Okur olarak ortada olduğun gibi eleştirmen olarak da kendini kurmaya başladığın andır. 'Eleştirel okuma' dediğimizin esası da budur zaten.

Ama Tanpınar sendromu dediğim bir sendromu da yaşamıyor değilim: Geç kalmak. Edebiyatın insan ve toplum hayatında ne olabileceğine dair geç bir kavrayış ve buna bağlı olarak özgün metin üretmeye geç kalmak.

Şiir biraz farklı. Eleştirel okuma ve yazmadaki bazı ağırlıklarınız yok ama onun ağırlığı daha bir normal dışı daha bir gündelik dışı. Kimselerin görmediği bir çatallanma, dağılma ve aslında yoğunlaşma. Okurken yazıyorum, yazarken okuyorum. Her şey birinin içinde her şey hem birbirini hem de sadece kendini doğuruyor. İnsandan insan, sudan su, ateşten ateş çıkıyor ama aynı zamanda su insana, insan ateşe, ateş insana geçiyor. Dün bugüne, bugün yarına, yarın düne katılıyor. Dili örmeye çalışırken, dilin içinde örülmek. Anlamlar biçimlere, biçimler anlamlara sarılıyor. Yazılan hiçbir şey yeni değil; yeni olmayan eski değil. Önceki hiçbir şeyin bizden kopmadığı; sonraki hiçbir şeyin bize bitişmeden yaşayamayacağını duymak. Şiir yazmak, yolda olmaktır; unutuşa, uyuşukluğa, kopuşa tedbir almak sanki. Şiir yazmak, dilin büyük hafızası içinde bir koza örmektir. Kozanın içinde bir kelebek umudu; insanın zihnine bir yurt kurma umudu… Her deneme, her öykü, özellikle her şiir budur sanki!

Edebiyat eleştirmeniyle edebiyat araştırmacısı arasındaki farkı nasıl tanımlarsınız, siz bu çizgide neredesiniz Mehmet hocam?

M.N: Doğrusu araştırma ve eleştiri iç içedir. Eleştirel bir okumanın ve yazmanın araştırmadan Araştırmanın da değerlendirmeden yoksun olması düşünülemez. Ama sanırım bazı insanların edebiyat araştırmacısı bazılarının da eleştirmen olarak nam kazandıkları da bir gerçek. Nitekim Mehmet Fuat Köprülü'ye edebiyat araştırmacısı, Nurullah Ataç'a eleştirmen denildiği bilinmedik şey değil. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Ahmet Oktay, Jale Parla hangisi mesela? Soruya kolay cevap vermek mümkün değil gibi. Bir kişinin araştırmacı ve/ya eleştirmen kimliği, metinlerle temasında belirgin olan bakış açısıyla mı tebarüz ediyor sanki. Edebiyat tarihi zincirinin halkalarını, olayları, türleri, metinleri, edebi hareketleri, süreli yayınları tespit etmek, onları çeşitli kategoriler içinde muhtemel okuyuculara sunmak, literatür ve kaynak oluşturmak için yönelen bir merak ve ilgi, bütün bu verilere, malzemelere, eserlere çözümlemek için yönelen bir merak ve ilgiden ayrışıyor galiba. Eğer öyle ise her ikisin de vazgeçilmez derecede önemli olduğu ortada. Bu eğilimin birini öncelemek diğerini geriye itmek, örgün edebiyat eğitiminde de yaygın edebiyat alanında da büyük bir hata olur. Fakat şunu görmezden gelemeyiz: Üniversitelerimizde eleştirel metin okuma ve yazmayı neredeyse ortadan kaldıran, metinsiz bir edebiyat öğretimini alışkanlık haline getiren hiç kimse, edebiyat eğitiminin esası edebiyat bilgisidir diyerek "edebiyat araştırmacılığı" kılıfına; edebiyatın tarihine, metinlerin yapı ve tür bilgisine bilgisine, edebi eğilimlere, akımlara vs sırtını dönen hiç kimse edebiyat eğitiminin esası metinler üzerine konuşmaktır diyerek "eleştiri" kılıfına sığınamaz.

Benim durduğum yere gelince, kendime edebiyat araştırmacısı diyemem gibi geliyor bana, diyeyim desem yetersizlik duygusu bana rahat vermez. Bu yüzden edebiyat eleştirisine daha yakınım. Bu yakınlığın ihtimal dip gerekçeleri kişiliğimle, okuma biçimimle ilgilidir. Ama daha akademik gerekçelerim de yok değil. Bir gerekçe şu mesela: Üniversitelerimizdeki edebiyat eğitiminin araştırma özellikli olması gereğinin işin aslından biraz uzak şekilde fazlaca abartılması birbirinden kopuk, edebiyatın neliğini kavratmaktan uzak alan uzmanlıkları oluşturdu. Birini bilen diğerini bilmez ve anlamaz şeklinde örgütlenen parçalar. Uzmanlık sanılan alanın kendi iç çoğulluğu, çeşitliliği, yöntemleri bilinmediği gibi uzmanlık sanılan alanın diğer alanlarla ilişkisi, birbirlerini nasıl etkiledikleri de bilinemez hale geliyor. Edebiyat eğitimi alıyor ama edebiyata yabancılaşıyor; psikoloji eğitimi görüyor ama psikolojiye yabancılaşıyor. Başka bir gerekçede, uzun yıllardır edebiyat eğitimimizde yazarlar ve metinlerle ilgili karşılaştırmalı, eleştirel, çok boyutlu okuma çözümlerden çıkarılan yargıların giderek kaybolmaya başlamasıdır. Mesela sürekli yanlış batılılaşmanın romanımızın konusu olduğu söyleniyor; Tanzimat yazarlarının ve Servet-i Fünun dönemi bazı yazarlarının bunu eleştirdiği söyleniyor ama eleştirinin neden daima halk nezdinde olduğu, neden daima biraz safderun ve cahil tipolojiler üzerinden verildiğine dair bir çıkarsama yapılamıyor. Faruk Nafiz'in Han Duvarları ile Anadolu realizmine geçtiği söyleniyor ama aslında yoldan dağdan daha çok plastik bir tasvirle söz ettiği aslında Anadolu insanının ruhunu, acısını alıntıladığı bir koşma ile ancak verebildiği söylenemiyor. Edebiyat tarihimizdeki yazarlar metinler hakkında çok sıradan yığınla hüküm aktarılıyor ama mesela en özgün kimi değerlendirmeleri edebiyatçı olmayan düşünce adamının (Cemil Meriç) yaptığından habersiz kalınabiliyor vs vs.

Hocam; yıllar içinde fikirlerinizde değişiklikler oldu mu? Hangi düşünceler sizinle büyüdü, hangilerinden vazgeçtiniz?

M.N: Elbette fikirlerimde değişiklikler de oldu. Hiç değişmeyenler de oldu. İdeolojilerin Cemil Meriç'in işaret ettiği gibi düşünsel derinliklerin kaynaşması ile değil meşreplerin, karşı duruşların yanaşması ile toplumsal ve siyasal katmanlar oluşturduğunu erken sayılacak yaşta sezdiğimi söyleyebilirim mesela. Gençliğimde özgür bilincin kötüye meyledeceğine dair kuşku duyardım; sonraları asıl köle bilincin ve koşullandırılmış kişiliğin kötülüğe meyledeceğini en azından kötülüğü kanıksayacağına inandım mesela. Bir ara ben de sanatçı ile eserinin düşünsel olarak, duyuş olarak farklı olduğuna dair sözler etmiş olabilirim mesela. Halbuki eserin sanatçıdan ayrı olmasının ontolojik olarak imkânı yoktur. Ama bu eser biyografidir anlamına asla gelmez. Akademinin bir kurum veya sosyal bir ağ olarak özgür ve özgün üretimler gerçekleştirebileceği fikrinden epeydir vazgeçtim mesela. Ama her varlığa, her duyguya kayıtsız kalmama sanırım hep devam etti.

Son olarak; bir gün kendi eleştirinizin eleştirisini yazacak olsanız, nereden başlardınız, başka bir deyişle kendinize hangi nokta/lardan itiraz ederdiniz?

M.N: Geç kalışımı eleştirirdim demiyorum, bunu hep yapıyorum zaten. Bazı kitaplarımda şimdi bana tasvir teferruatı gelen kısımlarına itiraz ederim mesela. İlk kitaplarımda ima ettiğim bazı olumsuz eleştirilerimi daha anlaşılır kılardım. Az şiir yazdığıma her zaman hayıflanıyorum. Tarımsal taşralıların içinden çıkmış biri olarak bir okuma ve yazma disiplini oluşturamamak sorunuyla uğraşsam acaba faydası olur muydu bilmiyorum