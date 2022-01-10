Miguel de Cervantes - Don Quijote

İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın ilk cildini 1605 yılında ikinci cildiniyse 1615 yılında yayımlanan modern anlamda romanın ilk öncüsü olarak kabul edilen eseri La Mancha'lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote, edebiyat tarihinin en önemli anti-kahramanlarından birini gün yüzüne çıkarmıştır. Şövalye romanslarının parodisinin yapıldığı bu eserde okuduğu kitapların büyüsüne kapılmış bir adamın dönüşümünü izleriz.

Tıpkı Don Quijote gibi hayatının pek çok döneminde çeşitli talihsizlikler yaşayan Cervantes'in bu metinde özellikle Binbir Gece Masalları'ndan etkilendiğini görebiliyoruz. Kendinden önceki pek çok metinle metinlerarası ilişki halinde olan bu roman, ayrıca üstkurmaca bir metindir. Yapı Kredi Yayınları Kazım Taşkent dizisi içinde yer alan bu eser Roza Hakmen'in harikulade çevirisiyle tam metin olarak yayımlanmıştır. G.K. Chesterton'ın Don Kişot'un Dönüşü adlı romanı ve Jorge Luis Borges'in öyküsü "Don Kişot'un yazarı Pierre Menard" adlı metinlerden de görebileceğimiz gibi pek çok yazarı da etkilemiştir. Ayrıca Don Quijote üzerine yazılmış Jale Parla'nın "Don Kişot: Yorum, Bağlam, Kuram", Vladimir Nabokov'un "Don Quijote Dersleri" ve Kafekültür Yayıncılık tarafından yayımlanan kolektif bir kitap olan "Don Quijote ve Roman" adlı eserler de bulunmaktadır.