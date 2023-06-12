“Mila” Performansı

Yazar Performansı

Bir yazarın cari edebiyat dünyasının şartlarında var olabilmesi ve var kalabilmesi göstereceği performansa bağlıdır. Buna çalışma, gayret etme vb de denebilir. Bu cümleler günümüzün, söz ettiğimiz durumu nakzeden özel şartlarından bağımsız olarak kurulmaktadır. Bu özel şartlar reklam, ikili ilişkiler, sosyal medyada takipçi sayısı vb. olarak belirtilebilir. Kitabın bir şekilde gün yüzüne çıkması elbette bir yere kadar büyük emeklerin neticesidir. Ancak kitabın belli bir karşılık görmesi, okunup tavsiye edilmesi, cari sistem-kanon etrafında gündem olması evvel emirde yazarın performansına bağlıdır. Yazar performansını aşağıda açacağım. Ancak performans nedir, bir bakalım.

Performans bir bakıma başarı ifadesidir. Bu cümle verimsizlik ve başarısızlığı ortadan kaldırmak anlamına gelir. Elbette ölçülebilir, tespit edilebilir ve öngörülebilir bir sonuçtur performans. Başka bir ifadeyle ölçülemeyen ya da tam ve doğru ölçülemeyen performans yanlış yönetilmeye açık hale gelir. Bu durum performansa bağlı işlem yapanlar açısından verimsizlik ve başarısızlık demektir.

Yazarın edebi performansı Allah vergisi bir yeteneğe ya da ilham / sezgi gibi soyut verilere dayalı olabilir. Ancak bu veriler ya da sonuçlar kanaatimce okur ve eleştirmen için hiçbir zaman yeterli değildir. Edebiyat yolculuğunun çilesine talip olan herkes, yazarlığın belli oranda okuma, takip etme, araştırma, çalışma, öğrenme gibi eylemlere dayalı olacağını bilir. Bunlara "sürekli yazma hali" de eklenmelidir. Dolayısıyla çile talipleri bir taraftan metin üretmeye çalışırken diğer taraftan da çalışmaya ve öğrenmeye devam eder.

Bilimkurgu, Fantastik Kurgu ve Fütürizm

Edebi metin, içine ya da dışına söylemekten, dikey ya da yatay faaliyetlere ve sosyal olgulara yer verdikten sonra, dönüp dolaşıp bilimkurguya hatta politik ve fantastik kurguya gelince, hele de üçü bir yerde olunca işin rengi oldukça koyulaşır. Çünkü mesele sadece fütürizmden ibaret değildir. Ezoterizm, gizli güçler ve şeytani bir takım yapılanmalar da girer devreye. Konu dallanıp budaklanmaya açık olduğu için kavramları kısaca açımlayalım:

Bilimkurgu, teknolojik ilerlemenin insanlık için oluşturacağı muhtemel senaryoları anlatır. Bu tür, dünyanın hali hazırda bilinen bilimsel gerçeklerini ve teknolojik gelişmelerini temel alarak bu gerçeklerden hareketle geleceğin toplumsal yapısını, dünyasını ve teknolojisine dair öngörülerini tespit ve tasvir eder. Bilimkurgu, zaman yolculuğu, yapay zeka, robotlar, uzay yolculuğu, farklı boyutlar, alternatif evrenler gibi konuları ele alır. Bu türün oluşturduğu atmosfer, yüksek teknoloji düzeyi ve gelecekteki toplumsal yapılar tamamen fütüristiktir. Özü yaratıcılık ve hayal gücünden ibarettir. Aslında fantastik kurgu da bu cümlelerle eşdeğer anlamlara sahiptir. Ancak fantazya kelimesi farklı bir nüansa sahip gibi duruyor. Fantastik kurgudaki nüans bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin insanlığın hayatını etkileme şekli, farklı gezegenlerdeki yaşam formları, alternatif evrenler, gelecekteki toplumsal yapılar gibi konulardan kaynaklanır.

Fütürizm, gelenekten vazgeçmek, teknolojik gelişmelerin toplumun hayatını tamamen ve kökten değiştirmesi ve buna bağlı olarak da sanatın kendini yenilemesi gerektiğine dayanır. Fütüristler çatışmacı, dinamik ve teknolojinin konu edildiği sanat eserlerini ortaya koyar. Sanatı siyaset arenasına taşımak, toplumsal harekete dönüştürmek, savaşı ve faşizmi desteklemek gibi sonuçlarla da görünmüştür.

Spesifik Bir Kültür Alanı

Fantazya okuma merakı ortalama üstü olan herkeste tasarlama ve yazma isteği uyandırır. Bunun için küçük çaplı bir araştırma ve bu araştırmanın tasarım yapabilecek kadar büyümesi üzerine edebi pratiğin devreye girmesi gerekir. Bilimkurgu bütün edebi yelpaze göz önüne alındığında oldukça spesifik bir kültür alanı olarak kalır. Buna mukabil son dönemde bu alanda yapılan çalışmalar, sahayı genişletmiştir. Bu alana dair üfürülen bazı eksik ve yanlış hususlara değinerek ilgili kitaba dönmek istiyorum.

Bahse konu hususları basitçe irdeleyelim: fantastik bir eserin temelinin "sihirli bir fikir" ile oluştuğu meselesi. Bu mesele edebiyat ve daha dar anlamda "yazı" hakkında yanlış kanaatlere yol açıyor. Çünkü bir edebi eser yalnız bir fikirle değil birden çok fikrin bir araya gelmesiyle oluşur. Kurguda en az iç içe iki ya da üç hikâyenin birbirine bağlanması gerekir. Özellikle bilimkurguda alt türlerin birkaçını tek potada eritmek gerekir. Bu alt türlerden bazıları zaman yolculuğu, yapay zekâ, robotlar, uzay maceraları, ütopya, distopya, felaket ve kıyamet, uzaylı saldırısı, genetik müdahaleler, alternatif tarih, sibernetik vb. şeklindedir.

"Mila, Görev Kalemin Gölgesinde" Kitabının Bilimkurgu Performansı

Ali Ural ve Şule yayınları edebiyatın hemen her disiplinine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ali Ural kendi şiir ve denemeleri dışında yazarlık atölyeleri de yapan ve kendi ekibini de yetiştiren bir hoca. Bu anlamda yetiştirdiği bazı yazarların kitaplarını da yayınlıyor. Sevdanur Çelenk Korkut bu ekipten midir bilmiyorum. "Mila, Görev Kalemin Gölgesinde" kitabını okuduğumda yazarın bu tarz bir eğitim almış olabileceği geldi aklıma. Bu kitap Şule Yayınlarınca 2022 yılı Kasım ayında yayınlanmış. Yine ilginç noktalardan birisi ülkemizde Müslüman kimliği ön planda olan yayıncıların bu işleri gereğinden fazla "fantastik" bulmasına karşın Ali Ural'ın bu tarz bir çalışmaya olur vermesi. Bu durum esasen kendisinin alan hâkimiyetiyle ve hamiyetiyle ilgilidir elbette. Bu cümleyi "fantastik kurguya Müslüman mintanı giydirmek" şeklinde izah edebiliriz. Roman bittiğinde tam olarak düşündüğüm buydu. Diğer yandan bu çalışma ile amaçlanan sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını da bilmem. Kitapları elime ilk aldığımda itiyadım üzere arka kapağı okurum. Bu kitapta da böyle oldu. Fikir vermesi açısından paylaşayım:

"Kısa bir süre içinde her şeyi öğrenmiş olacaksın. Biraz sabırlı ol. Zor bir vazifeyle karşı karşıyasın. Emanet, binlerce yıldır gücün ve iktidarın peşinde koşanların erişememesi için emin olanlara aktarılır. Sen de bu eminlik zincirinin bir halkası olmayı daha ruhlar âleminde seçtin ve kutsal kapı bekçisi seni oradan tanır. Az sonra, bizim açacağımız kapıdan geçerek Mila'ya varacaksın. Orada gerekli olan her türlü bilgi iletilecek, sen de kendinin ve bu kutsal görevin değerini anlamlandırmış olacaksın."

Bu roman okura, insanlığı tehdit eden ezoterik-şeytani güçlerden ve onların kötülüklerinden söz ederken aynı zamanda hayatı, insanı, inancı ve değerleri koruyanların da var olduğunu anlatıyor. İletmeye çalıştığı mesaj ise herkesin kendinden başlayarak kendi kapılarını açabileceği, kendinin farklı oluş hâllerini keşfedip gücünü kullanmayı öğrenebileceği ve bu ezeli iyi-kötü mücadelesinde yerini alabileceği şeklindedir. İnsanı anlatmak, insanla anlatmak, gücü ve zaaflarıyla birlikte ele almak… Kitap durumu şöyle açıklıyor: Zayıflıklarımız belki gücümüzdür, karanlık bizi aydınlığa çıkarabilir. İnsan kendini ve diğer oluş alanlarını keşfedebilir.

John Locke insanın bu dünyaya boş bir levha olarak geldiğini, Sokrates ise insanın bu dünyaya dair bilmesi gerekenleri fıtratından itibaren barındırdığını anlatır. Lakin bu iki yaklaşımı sentezleyen E. Kant; insan elbet bilmek için işlenebilir bir levhaya sahip olmalıdır, bununla birlikte işleyebilmek için yaşanmışlıkları biriktirmelidir, der. Bu yaklaşımların ışığı altında, insanın iç dünyasının ve toplumsal paydalarda ki varlığının bir yansıması da edebi metindir. Sevdanur Ç Korkut bu bağlamda ürettiği karakteri olan Mercan'ın, fıtratında olan özellikleri işleyişini ve biriktirdiği yaşanmışlıklarını en büyük gücü haline getirdiğini anlatıyor okura. Onun zayıf yanlarının mücadele esnasında gücü ve kozu haline geldiğini görüyoruz. Bunu yaparken kurguda fantastik bir dünya var ve bu dünya -sanırım ilklerdendir- Müslüman hassalarıyla kurulmuş durumda. "Uzay Çiftçileri" adlı kitaptan beri –elbette görmediklerim hariç- ilk kez bu hassasiyetle karşılaştığımı da itiraf edeyim. Ali Nar, o kitapta hem İslam'ı, hem sanatı-edebiyatı, hem mizahı, hem siyaseti, hem mücahitliği, hem de hayallerini yazmıştı. Bir dava şuurunun dışavurumuydu o eser. Fetih arzusu taşıyan, özgüvenli, tarihine, inancına ve coğrafyasına sahip çıkan gençlerin uzay macerasının nasıl olacağının bir örneğiydi. Uzay yolculuğu o kitapta sadece madde ve yalnızlık temasıyla işlenmiyordu; insan ruhunun engin denizlerine yelken açıyor ve bize ruhi bir miraç da sunuyordu. Yeri geldi söyledik. Okumayanlar okusun elbette Uzay Çiftçileri'ni. Bu arada Uzay Çiftçileri'nin Türkiye'nin ilk bilim-kurgu-uzay romanı olduğunu belirtelim.

Mila'da anlatılan ana hikâye karakter Mercan'ın ölümcül hastalığı ve bu sebeple sevgilisini terk etmesinin arkasından bir trafik kazasına karışarak kötücül güçlere çalışan biriyle tanışmasıyla başlıyor. Anne ve babasının ilginç hikâyesi, anneannesinin kutsal görevi ve kendisinin üvey halasıyla üvey babası tarafından öldürülmesiyle devam ediyor. Mercan bir yandan anneannesinin kutsal görevine benzer bir görevin kendisine verilmesi ve bu durumun elest bezminde oluştuğuna inanmaya çabalarken diğer taraftan anneannesinin öldürülmesiyle ilgili araştırmalar da yapmaktadır. Bunlar olurken melekler, uçan atlar, portal kapıları, cennet gibi Mila gezegeni, orada yaşayan başka hayat formları, akıl ve zekâ sahibi bitki-hayvan ve eşya gibi olağanüstü ögeler de var. Bütün bu parçalar hikâyenin etrafında alt anlatılar olarak yer alıyor ve ana hikâyenin etrafını çeviriyor. Aynı zamanda insanlığın ve insani olanın düşmanı gizli güçlerin ürettiği teknolojiyle "hayat" gerçekliğine son verme gayretleri de anlatılıyor. Zaten karaktere verilen görevler de bu gerçekliğe zarar vermeye çalışan gizli güçlerin durdurulabilmesi üzerine kurulu. Elbette bütün anlatılarda olması gerektiği gibi kötüler durduruluyor, gizlenen gerçekler ortaya çıkıyor. Karakterimiz Mercan bu görevleri yaparken asgari düzeyde aksilikler yaşanıyor ve Mercan görev tanımlarının dışına çıkarak müdahil oluyor. Bu da karakterin otomatik olarak norm dışında olmasıyla da ilgili. Diğer husus da onun yaptığı bazı görevler esnasında etrafa verilen zararlar… Burada da Hz Musa ile Hızır kıssası devreye giriyor.

Sonuç

Kitap bilimkurgu anlamında oldukça iyi düşünülmüş ve tasarlanmış gibi duruyor. Kurgu ana hikâyede başarılı, alt hikâyelerde dağınık gibi duruyor. Anlatı finale çıkarken tam bir çözüm sunmuyor okura. Sanki bitmemiş devam edecekmiş duygusu da uyandırıyor. Kurulan evren ilginç, dikkat çekici ve okurun rahatça anlatıya kapılmasını sağlayacak kadar akışkan. Yazarın dili yaşayan Türkçe. Anlatımı okuru sürüklüyor.

Bilimkurgu açısından önemli bir performans örneği bu kitap. Yazarın edebi performansının yalnız Allah vergisi bir yeteneğe ya da ilham / sezgi gibi soyut verilere dayanmadığını buna mukabil yazarlığın gereklerinden olan belli oranda araştırma, çalışma, öğrenme gibi eylemlerin bu kitap etrafında gerçekleştirildiği görülebiliyor. Ufuk açıcı ve ezber bozucu olduğunu teslim etmek gerekiyor. Kitabın benzer ürünlerin üretimi açısından bir örneklik teşkil ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem yazarı hem Şule Yayınları'nı kutluyor ve devamını bekliyorum. Bu tür kitapları sevenler için tavsiye ediyorum.