Mavi Uçurtma Yayınları'ndan çıkan Mini Kitaplar Serisi;

Çocuk Dilinden Dualar

40 Hadis-i Şerif Ezberleyelim

Mini Mini Hayvan Hikâyeleri

Evde Okulda Sokakta 40 Eğlenceli Oyun

Resimli Atasözleri ve Deyimler

Atasözü Hikâyeleri

Mutlu Eden Güzel Sözlerim

Kitaplardan oluşan bir set halinde sunulmuştur. Bu sette genel amaç, çocukların iletişim becerilerinin arttırılması, gündelik dil gelişimine katkı sağlamak, milli ve manevi değerlerin yerleşmesini sağlamak, dil üzerine farklı cümle biçimleri kurmasına katkı sağlamak, dili etkin ve anlamlı biçimde kullanmak olduğunu söylemek mümkündür. Eser, daha çok ilkokul öğrencileri için yazılmış olsa da daha alt kategorideki çocuklara da ebeveynleri tarafından okunup, resimleri gösterilerek aktarılabilir.

Çocuk Dilinden Dualar

Ali Bağcı tarafından yazılan setin bu kitabı, Nagehan Taflan tarafından resimlendirilmiştir. Eser ilkin duanın yeri ve önemi üzerinde durarak bir girişle karşılamaktadır. Birçok duayı resimle birlikte aktaran eserin son sayfasında Sıra Sende ve Benim Duam kısımları ile etkileşimli bir kitap haline gelmiştir.

40 Hadis-i Şerif Ezberleyelim

Nagehan Taflan tarafından resimlenen eser, çocukların anlayabileceği sadelikte ve kısa hadis'lerden oluşan bir kitap olarak serinin dikkat çeken eserlerinden biri olarak sunulmuş.

Mini Mini Hayvan Hikâyeleri

Yazan ve resimleyen İsmail Görmez tarafından hazırlanan kitap 34 ayrı hayvanla hikâyeler kurgulanarak aktarılmıştır.

Evde Okulda Sokakta 40 Eğlenceli Oyun

Can Fırtına tarafından yazılan eseri, resimleyen Volkan Akmeşe, eser bu serinin yine dikkat çeken kitabı olarak durmaktadır. İnteraktif bir biçimde hem oyunları, hem oynama biçimlerini ve nerede oynanabileceğini gösteren ayrıntılı bir kitap. Eser, bir nevi unutulmaya yüz tutan oyunları da kayıt altına alınması açısından büyük önem arz etmektedir.

Resimli Atasözleri ve Deyimler

Can Fırtına'nın derlediği ve Deniz Avcıer'in resimlediği bu eser, çocukların dil gelişimi açısında büyük önem arz eden atasözlerimizin ve deyimlerin yerleşmesini sağlayacak olan bir eser. Eser bir tür kültür hizmeti gibi, hem atasözlerinin kayıt altında kalmasını hem de sonraki nesillere resimlerle anlatması açısından önemli.

Atasözü Hikâyeleri

Can Fırtına tarafından yazılan ve Berk Öztürk tarafından resimlenen bu eserde atasözlerinin der verici özellikleri üzerine yoğunlaşılarak yazılmış hikâyelerden oluşmuş bir eserdir.

Mutlu Eden Güzel Sözlerim

Eyüp Beyhan tarafından yazılan eser Nagehan Taflan tarafından resimlenmiştir. Eser, gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız sözler üzerine durarak, bunun anlamı üzerine yoğunlaşmaktadır. Çocuklara bu sözlerin nerede ve nasıl kullanılması gerektiği yönünde de fikirler vermektedir.

Mavi Uçurtma Yayınları

Mini Kitaplar Serisi