Modern Bir Menakıbnâme

Menkıbeler, kültürümüzde önemli bir yer edinir. Her menkıbe, toplumsal olarak bizleri nizama sokan, bizlere büyük dersleri tecrübî ve hikmetli sözlerle aktaran önemli anlatı türlerinden biridir. Bu anlatı türü genellikle şifahi olarak bir kültür haline gelmiş olsa da yazının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yazı haliyle de daha kalıcı hale bürünerek bizlerde yer edinmiştir.

Menkıbeler, sadece bir olay veya durum anlatımı değildir. Menkıbeler hikmet pınarlarından fışkıran, büyük oranda tecrübî bilgiyle donanmış, kişinin dünyevi uhrevi serüveni için önemlidir. Geçmişten günümüze gerek anlatılarla gerekse de yazılı biçimde aktarılagelmişlerdir.

Bu alanda en büyük çalışmalardan biri Attar'ın Tezkiret'ül Evliya olarak bilinen eseridir. Bu eser, velilerin Kuran ve Sünneti açıklayan sözlerinden, hayatlarına, anlatılan hikâyelerinden olaylar karşısındaki davranışlarına değin birçok ayrıntıyı içermektedir. Bu ve bunun gibi eserlerin genelinde temel başlangıç noktası "kişi sevdiğiyle beraber olur" hadisidir. Kişi Allah'ın veli kullarını tanırsa, severse, onların usul ve davranışlarını uygulamaya koyarsa onlarla birlikte olur. Sevmek, hem sadece bir hüsnüzan değil, sevdiğinin rengiyle boyanmaktır. Allah'ın veli kulları, hadisi şerifte buyrulduğu gibi "Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdetâ) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa, onu korurum" şeklinde tezahür etmiş hareket alanına dâhil edilen kullardır. Sevmek, böylesi bir sevmek olunca, büyük velilerin hayat biçimleri de her daim ilgi çekici bir hal olarak anılmıştır. Bu bakımdan geçmişten günümüze Tezkiret'ül Evliya benzeri birçok eser derlenmiş, hazırlanmış ve halk nezdinde de ilgiyle karşılanmıştır.

Bu eserlerden biri de modern bir biçimde yakın zamanda okurların ilgisine sunuldu. Türkiye'de daha önce Ufuklardaki Ayetler eseri ile bilinen Michale Sugich (Harun Sugich), ve Allah Kalpleri Döndürür adlı eserdir. Bu eser, Müslüman olup, kendine yeni bir yol seçen kişilerin hidayet öyküleriyle, seyr-i sülûk ile yollarına devam etmelerinin ayrıntılarını sunmaktadır. Eser, yakın zamanlardaki insanların bu dönüşümlerini, anlatanların hikâyelerine sadık kalarak anlatmakla birlikte, eski menkıbelerden de anlatılar aktarmaktadır.

Eser, yaşanmışlıkları ön plana alsa da özellikle girişte Sugich'in bu eserin niyetini ortaya koyduğu giriş yazısı dikkat çekicidir. "Yaşadığımız zaman ve mekânı hiç değerlendirmeye almayan "etnosentrik" (milliyet temelli geleneklerin ağır bastığı) bir İslam yorumunu benimseyen –özellikle Müslüman doğmuş ve (pek tabii) modern yaşamın tuzaklarının çoğuna yenik düşmüş-birçok gençle muhabbet etme fırsatım oldu. İşlevsiz bir ana akıma maruz kalmak, önceden başka bir dine mensup ya da inançsızken İslam'a sonradan girenler için yeni inançları ve bu inancın gerektirdiği ibadet ve taat pratikleri üzerinde bozucu bir etki yapabilir ve onları, dakik meseleler hususunda her şeyi basite irca eden kaba çözümler üreten, İslam'ın sapkın versiyonlarına itebilir" s.17 uyarısıyla başlayan eser, aslında bir nevi din sosyolojisine dair pratikteki yansımaları önümüze sunmaktadır. Modern dünyadaki "din" olgusunun giderek aşındırıldığı, anlamsızlaştırılıp "seküler" bir yaşam biçiminin dayatıldığı alenen ortadayken Sugich'in "dinsel" olanı "kalbî" bir serüven olarak içselleştirerek anlatması, modern çağa karşı bir itiraz olarak da okunabilmektedir.

Aynı yazının devamında da bir nevi teşhis olarak addebileceğimiz şu cümleler de dikkat çekmektedir: "Gençlerin çoğu geleneksel öğretilerden kopmuş vaziyette. Anne babalarından dine dair hayır-şer her ne alıyorlarsa ya yollarına o noktadan bir şekilde devam ediyorlar ya da bu çok kusurlu, hatta bazı durumlarda acayip bir ucube derekesinde eksikliklerle malul öğretilerde sıkışıp kalıyorlar" s.17

Eser, modern batının iç yüzünü, orada yaşayanlar üzerinden aktarırken İslam'a girişleriyle birlikte farklı ve hakiki bir serüvenin izleklerini okurun karşısına çıkartmaktadır. Eser, kişisel bir "içleyiş" ile birlikte "kalbî" bir yolculuğun kişiler üzerindeki aktarımlarını sunmaktadır. Yazarın kendi hikâyesiyle birlikte, bildiği, tanıdığı ve hidayet hikâyesini dinlediği kişilerin anlattıklarından yola çıkarak farklı hayat biçimleri, farklı şehirler, farklı yolculuklarla "aslî yolcuğun" izleklerini gözler önüne sermektedir. Eser, farklı dinlere mensup kişilerin, Müslüman olmalarına odaklanırken, daha önce bağlı oldukları dinsel argümanları nasıl sorgulayıp bunları nasıl değerlendirdiklerini de aktarmaktadır. Yaşadıkları zahiri yolculuklarla birlikte içsel yolculuklarını da geniş biçimde –ara ara biyografiye varan yaklaşımlarıyla- sunmaktadır.

ve Allah Kapleri Döndürür

Michael Sugich

Çev. Jasmina Subaşiç Çolakoğlu

Ketebe Yayınları

2022 İstanbul

468 sayfa