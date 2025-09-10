Modern Dünya İnsanın Hikayesi: Yokuşa Akan Sular

"Sen bir musluğa eğiliyorsun. Topraktan kopmuş suya. Clor kokuyor elin ayağın."

Modern dünya insanının hikâyesi… İşte bu cümlelerle başlıyor Mustafa Kutlu, Yokuşa Akan Sular adlı eserine. Bu satırlar bize daha ilk andan, kitabın neye temas edeceğini açıkça söylüyor gibi. Artık şehirdeyiz, toprağın altı değil üstü önemli. İnsan, çalışmaktan kendini unutmuş, yorulmuş, yabancılaşmış hâlde. Kitap, bu yabancılaşmanın, şehirleşmenin, modernleşmenin tam kalbinden sesleniyor. Genç bir delikanlının gözünden bakıyor hayata; onyedi yaşındaki Cevher Bican'ın hikâyesiyle...

Kars'tan köyünü bırakıp dayısının aracılığıyla şehre gelen Cevher, bir fabrikada çalışmaya başlıyor. Şehri hayretle izliyor, korku ve endişe içinde yeni hayatına ayak uydurmaya çalışıyor. Fabrikaya ilk giriş anında hissettiği sıcaklık, o dökümhanedeki yoğun hava, okuyucunun da içine işliyor. Biz de Cevher'le birlikte yol alıyoruz, onun gözlerinden dünyayı izliyoruz. Mustafa Kutlu, her zamanki üslubuyla Anadolu insanının derinliklerine iniyor. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte yaşanan sancıları, bireyin bu geçişte nasıl arada kaldığını, aidiyet duygusunu nasıl yitirdiğini büyük bir ustalıkla anlatıyor. Geleneklerinden kopan insanın, köklerinden uzaklaşmasını sade ama çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor.

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı artık. O betondur, senin yeni vatanın. Asfalttır, parkedir, halıflextir."

Kitapta anlatılan dönem, 1980 öncesi Türkiye. Siyasal hareketlerin, işçi örgütlenmelerinin, sendikaların ve grevlerin yükselişte olduğu bir zaman dilimi. Kutlu, bu dönemin ruhunu yalın ama güçlü cümlelerle yansıtıyor. Satır aralarında verdiği mesajlarla okuyucuya yalnızca bir hikâye anlatmıyor; düşünmeye, sorgulamaya, hatta hafızasını yoklamaya çağırıyor. Aynı zamanda, İslami kesimin emek, hak arayışı ve sermayeyle olan ilişkisini de ele alıyor. Bu da eseri sadece edebi değil, sosyolojik ve siyasal bir metin olarak da kıymetli kılıyor. Kutlu'nun gözlem yeteneği o kadar güçlü ki, hikâyedeki karakterlerin her biri bir dönemin sosyal portresi hâline geliyor.

Eser, birbiriyle bağlantılı on kısa öyküden oluşuyor. Bu öyküler 87 sayfalık kısa bir kitapta toplansa da, etkisi oldukça yoğun. Hâlâ yeni baskılar yapıyor olması da eserin güncelliğini ve ilgiyle okunduğunu gösteriyor. Kutlu'nun anlatımı yer yer sade, yer yer şiirsel bir tonda ilerliyor. Bazı bölümlerde dikkat dağınıklığı yaşansa da, bütünsel yapıyı kavrayarak okumaya devam ettiğinizde, eserin değeri daha iyi anlaşılıyor. Kitap, modernizmin hayatımıza neleri soktuğunu değil, daha çok neleri elimizden aldığını gösteriyor. Betonun, egzozun, asfalta mahkûm edilmiş hayatın içindeki insanın özlemlerini, kayıplarını, suskunluklarını ve direnişini anlatıyor.

"Unut sabah namazında safta durmayı. Nöbettesin. Unut amcaoğlunun cenazesini, fazla mesai. Bak eller dünyayı değiştirmişler, sen de değiştir dünyanı. Yarınlar senin."

Neden bu kitabı okumalıyız? Çünkü Mustafa Kutlu yalnızca bir yazar değil; adeta unuttuğumuz değerleri hatırlatmakla görevli bir kültür memuru gibi. İçten anlatımı ve derdi olan bakışıyla hem bu kitabı hem de tüm eserlerini tavsiye etmek mümkün. O, modernizmin dayattığı hayat tarzına karşı gelenekten yana, insandan yana duran bir yazar. Eserlerinde şehirleşme, tüketim toplumu, maneviyat yoksunluğu gibi meselelere okur dostu bir üslupla yaklaşır. Bugün hayatın hızına kapılıp unuttuğumuz ne varsa, onun kitaplarında yeniden hatırlamak mümkün. Yokuşa Akan Sular, bu bağlamda bir uyanış çağrısıdır.

Değerlendirmemizi, yine kitaptan iç burkan bir alıntıyla sonlandıralım:

"Çocuğunu başkaları büyütecek, hafta sonları görürsün. Aşını başkaları pişirecek, sen yersin. Karını akşamdan akşama bulursun. Yorgunluktan kemikleri sızlayacak, aldırma. Taksitle evini öde, taksitle yaşa. Seni de başkaları yaşatıyor, inan buna... Naziller, düğmeler, levyeler, planlar, çok uluslu şirketler..."

Modern hayatın kalbinden çıkan bu hikâye, Anadolu insanının ömrünü mücadeleyle, çileyle ve gurbette geçirişini anlatıyor. Unutulmaması gereken değerleri hatırlatıyor. Ve belki de bize, tohum ekmeden önce dua etmeyi öğretiyor…

Yokuşa Akan Sular

Mustafa Kutlu

Dergâh Yayınları

Ekim 2019

İstanbul

87 Sayfa