Modern Yalnızlık

Yalnız Kalmak İçin Mükemmel Bir Gün çiçeği burnunda bir Japon edebiyatı eseri. İlk defa 2007'de yayınlanan ve Akutagawa ödülünü kazanmış olan bu eser Beyaz Baykuş yayınları tarafından dilimize Merve Server vesilesiyle çevrilmiş. 2024'te piyasaya sürülmüş. Akutagawa Ödülü gelecek vaat eden yeni bir Japon yazarının en iyi eserine verilen bir edebiyat ödülü. Aynı zamanda Japonya'nın en prestijli edebiyat ödülü olarak da biliniyor. Genç yaşında farklı kitaplar da kaleme alan yazar farklı ödüller de almış ve alanda başarı merdivenlerini hızla tırmanıyor.

Nanae Aoyama bu eserde modern toplumun birey üzerindeki etkisini ele alıyor. Chizu hayatına bir yön verebilmek için Tokyo'ya taşınıyor. Annesiyle yaşayan ancak onunla kuramadığı bağ yüzünden kendini yalnız hisseden bir genç kız. İş bulabilmek ve kendi hayatını yaşayabilmek için büyük şehre gitmesine annesinin gönlü olmasa da Chizu bunu denemek istiyor. Orada yaşayan yaşlı bir kadının yanına taşınıyor. Kendisinden yaşça büyük ve günün çoğunu evde geçiren bu kadınla yaşamak bir genç kız için o kadar da kolay olmuyor. Bir taraftan da geldiği şehre ve büyük şehrin getirdiği değişikliklere uyum sağlamakla uğraşıyor. Geldiği ilk zamanlar bağ kurmaktan kaçınıyor. Ancak zamanla hiç fark etmeden o kadınla onun hayatıyla onun hayatındakilerle bir bağ kurduğunu hissediyor. Sakin içe kapanık bir durumu var. Ancak bazı yerlerde de eğlenebilen, dışa dönük sosyal bir kız çıkıyor ortaya. Tam da gerçek bir insan gibi. Nasıl ki gerçek hayatta da sadece siyah ya da sadece beyaz yoksa bu kurgudaki karakterler de net siyah ya da net beyaz değil. Bu empati kurmanızı kolaylaştırıyor.

Yazar her durumu ayrıntısıyla anlatmıyor bize. Genel bir çerçeve çiziyor ve boşlukları bazı yerlerde okuyucunun zihnine bırakıyor. Bir paragraftan diğerine geçtiğinizde bile zamanın değiştiğini belki de birkaç hafta sonrasına ilerlediğini görebiliyorsunuz. Hızlıca okuyup geçeyim değil daha sakin anlamlandırarak bir okuma yapmanız gerekiyor. Hızlı geçişleri kaçırdığınızda olaylarda kopukluğa sebep oluyor. Hızlı bir şehirde hızlı bir çağda yaşananları anlatırken yavaş bir okuma istemek… Kitabın ironisi olabilir.

Chizu yaşlı bir kadınla evi paylaşıyor. Okurken iki kadın arasındaki çatışmayı da yazar eklemeyi ihmal etmemiş. Bunu size apaçık kadınlar birbirini kıskanıyor diyerek ya da karakterlerin dilinden kıskandığını söyleterek değil farklı cümlelerle sezdirerek yapıyor. İki karakterin birbirine karşı tavırlarında bazı söylemlerinde hissediyorsunuz. Yazarın ustalığı sizi karşılıyor burada. Her şeyi apaçık okuyucuya sunmaktansa örtülü olarak verip okuyucunun bulmasını beklemek… Her yazarın yaptığı ya da yapabileceği bir şey değil. Kitabı okurken gündelik hayattaki sıradan durumların aslında ne kadar kıymetli olduğunu görmeniz de başka bir güzelliği. Sıradan bir akşam yemeğinin, yaşadığınız kişiyle kurduğunuz bir sofranın kıymetini keşfetmenize de yardımcı oluyor.

Kitabın ismini gördüğümde ve arka kapak metnini okuduğumda çok daha farklı bir yolculuk hayal etmiştim. Arka kapakta bahsedilen sorgulamayı hayatında anlam aramayı kitapta buluyorsunuz ancak bu kadar iddialı cümleleri duyunca daha derin bir metin bekliyorsunuz. Belki felsefi sorgulamaları ağır basan bir metin. Ben böyle bekledim en azından. Bu beklentinizi karşılamasa da iyi bir kurguyla karşı karşıyasınız. Japon edebiyatına merakı olanlar için bir seçenek olabilir.

Yalnız Kalmak İçin Mükemmel Bir Gün

Nanae Aoyama

Beyaz Baykuş Yayınları

2024