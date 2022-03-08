MorTaka dergisinin 29. Sayısı yayımlandı. Bu sayıda Kitap Haber için de bir bölüm ayrılmış ve sitemiz hakkında çeşitli bilgiler de okurlarla paylaşılmış. Kendilerine çok teşekkür ederiz.



Derginin bu sayısında yeralan eserler ve yazarları aşağıdaki gibidir.