MorTaka Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı
MorTaka dergisinin 29. Sayısı yayımlandı. Bu sayıda Kitap Haber için de bir bölüm ayrılmış ve sitemiz hakkında çeşitli bilgiler de okurlarla paylaşılmış. Kendilerine çok teşekkür ederiz.
Derginin bu sayısında yeralan eserler ve yazarları aşağıdaki gibidir.
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Petrus Van Schendel Panoraması
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Mor Taka Jenerik, Editör Ön Yazısı
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Murat Suphi Akgün /Fotoğraf/ Balık Ağlarını Onaran Kadın
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Ahmet Oktay /El Yazısı İle Şiir/ Çalıştayı
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Hilmi Yavuz /Şiir/ Kar Ve Zaman
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Kemal Özer /El Yazısı İle Şiir/ Nasıl Söylesem
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Cahit Koytak /Şiir/ Kendisi Değil
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Enis Batur /El Yazısı İle Şiir/ Işık
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Babür Pınar /Şiir/ Hayat Sokakta
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Veysel Çolak /Şiir/ Boğuntu
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Özer Ciravoğlu /El Yazısı İle Şiir/ Estetik, Sancılı
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Salih Ecer /El Yazısı İle Şiir/ Duygu Abi
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Ahmet Ada /Şiir/ Erzurumlu Emrah
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Gültekin Emre /Şiir/ Dikenli Yol
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Mehmet Bardakçı /Şiir/ Ramano
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Ayten Mutlu /Şiir/ Nereye
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Hilmi Haşal /Şiir/ Dokuz Kişilik Cenaze
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Yaşar Bedri /Şiir/ Bozkırdaki Otacı
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Zehra Betül /Şiir/ Kış Ayetleri
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Salih Mercanoğlu /Şiir/ Değişim Örtü, Aşk, Suret, Hal Ve Gidiş, Yakarı
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Hüseyin Alemdar /Şiir/ Kızım Serap Olmuş Ben Aydın
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Ali Hikmet Yavuz /Şiir/ Kardeşim Timur Cihangir'in Anısına
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Volkan Hacıoğlu /Şiir/ Bahri Fecir
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Ömer Turan /Şiir/ Birkaç Günlük Anı
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M. Reşat Sümerkan /Fotoğraf/ Pazarkapı'dan
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Dosya / Edebiyatta E-Derginin Ne'liği
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Stephen J.A. War / Dijital Medya Etiği
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Atıf Bedir / E-Dergiler Ve Kalıcılık, Geçicilik Üzerine Düşünceler
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Ramazan Teknikel / E-Dergiye Alışabilecek miyiz?
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Ahmet Uçar / Teknolojik Gelişim Aynasında Edebiyat Dergiciliği
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Ahmet Yıldız / E-Yayıncılığın Ayrımında Olunmayan Olanaklar
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Mustafa Uçurum / Derginin E-Hali
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Volkan Hacıoğlu / Kâğıttan Ekrana Dijitalleşme Sürecinde Şiir Ve Dergi
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Adil Başoğul / Edebiyat Dergiciliği Üzerine Mülahazalar
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Mustafa Hatipler /Kültürün Küreselleşme Ve Dijitalleşme İle İmtihanı
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Niyazi Karabulut / Red Ve Kabul Arasında Dijital Edebiyat
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Julien Sueres / Uluslararası ve Çevrimiçi Gazetecilik
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S. M. Mehdi Hassan&Razib Ahmed / Online Gazetecilik
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Mehmet Pektaş / Yayın Dünyası Ve E-Dergicilik, Açıkkara Dergisi
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Sevgi Özgan / Yeni Medya Ve Özgürlük
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Serpil Tuncer / Erik Ağacı Öykü Dergisi
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Sanal Dünya, Elektronik Edebiyat
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Hakan Sarı / Günümüzde E-Dergi Sorunları
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Yaşar Ercan / Yayıncılıkta Matbu Ve Dijital Tartışması: Taş, Kâğıt, Makas
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Shubhadarshini Singh /Resim/ Cerrah Olarak Rok Yıldızı
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Hilmi Yavuz/ Postmodernizmin Yolaçıcısı Olarak Nietzsche
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Hilmi Haşal / Organik Şiire Dahil Olma
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Mustafa Karaosmanoğlu / Cahit Koytak Şiiri Ve Okuma Pratiği
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Hüseyin Avni / Tatyana Moran Ve Yerlilere Dair Bir Hikâye
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Ayten Mutlu /Söyleşisi/ Bedriye Korkankorkmaz
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Dilek Özkan /Söyleşisi/ Dünyaya Atılan, Bir Edip Cansever
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Hasan Kantarcı / Ortanca Kardeş Sunay Akın
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Varol Uzlu /Fotoğraf/ Şalpazarı
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Temel Hazıroğlu / Sezai Karakoç İle Dünya Sürgününün Son Gün
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Murat Suphi Akgün /Fotoğraf/ Mağaralar Ve Pencereler
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D. Mehmet Doğan / Ciğeri Dağlanır Elbette Ciğer Dağlayanın!
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Metin İnan /Fotoğraf/ İnsanlar Yaşadıkça
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Davut Güner /Şiir/ Bir Ürpertiydi
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Rıdvan Yıldız /Şiir/ Buzdolabının Markası Oktay olacak
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Oğuz Kayıran /Şiir/ Frida Kahlo
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Niyazi Karabulut /Şiir/ Gurbetten Dönmeyen Babanın Hikâyesi
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Gönül Tokayeva /Şiir/ Anamın Ağır Yorganları
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Nilüfer Uçar /Şiir/ Susmayı Bilmez Bu Topraklar
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Mir Murat Demir /Şiir/ Senin Sessizliğin Yok mu
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Nedime Köşgeroğlu /Şiir/ Ellerin Yasaklı Sabah
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Bedriye Korkankorkmaz /Şiir/ Yaşamı Yitirmek
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Serhat Kızıl /Şiir/ Kuş Beyazı
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Gülümser Işıldar /Şiir/ Yüzüme Amentü
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Güzzin Şahinler /Şiir/ Sardunya
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Tuanna Güzel /Şiir/ Yağmur Yağınca
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Heybet Akdoğan /Şiir/ Uygarlık Ezinciyim
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Metin Kalaycı /Fotoğraf/ Kadının Adı
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Prof. Dr. İbrahim Ortaş / Eğitim Kişiye Bütünü Kavrama Yeteneği
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Metin İnan /Fotoğraf/ İnsanlar Yaşadıkça-2
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Alâettin Bahçekapılı / Bize İncelik Ve Barış Gerek
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Sinema Dosyaları
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Mavi Çocuk Öldü / Sinemamızdan Fatma Girik Geçti
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İrfan Atasoy Yaşama Veda Etti
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Sinema Ve Romanların Vazgeçil(e)mezi / Amerika İç Savaşları
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Harriet: Özgürlük Ateşi
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Leon: The Professional Sevginin Gücü
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Hızlı Ve Öfkeli-7 / Yedi Öfkeli
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Bir Klasik / Rüzgâr Gibi Geçti
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Sanatın Sonu / Konuş(tur)an Fotoğraflar
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Shamima Sultana /Bangladeş Şiiri/ Hatırlamak, Çeviri: Fadıl Oktay
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Niladri Mahajan /Hindistan Şiiri/ Gözlerin, Aşkın Sonu, Çeviri: Fadıl Oktay
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Delmira Agustini /Uruguay Şiiri/ Ağzında, Çeviri: Z. Betül Yazıcı
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Joolz Denby /İngiliz Şiiri/ Hepimiz Gönül Serüveniyiz, Çeviri: M. Bardakçı
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Tone Hodnebo /Norveç Şiiri/ Sözcükler, Çeviri: Özkan Mert
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Kemal Beyatlı /Kerkük Şiiri/ Hani
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Azmi Üçüncü /Anı-Öykü/ Çantamdakiler
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Mösyö Kandil: Petrus Van Schendel
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Dr. Süleyman Alkan /Trabzon'un İlk Dağcılık Kulüb; Tedak
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A. Başoğul /Algı Mühendisliği
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'Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar' Sergisinin Düşündürdükleri
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Temelin Mutfağından Trabzon Damak Tadı
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Dağlarca Ödülünün Yansımaları
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Kamil Sönmez / Kalbine Birini Ismarlıyorsun Gelmiyor...
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Zehra Betül / Bilmek İstemediğim Şeyler
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Tamer Uysal / Kediler Kitabı
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B. Korkankorkmaz / Ölümüyle İsa'ya Kavuşan İnsan
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Güney Dergisi /Tanıtım
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Mehmet İş / Kılıç Yansıması
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Hikmet Aksoy / Karikatür
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İmgenin Çocukları / Duyuru
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Kitap haber
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Mor Taka'ya Gelenler
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Erdoğan Öğretmen /Fotoğraf/ Martı Ve İbibik
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Mehmet Kurtoğlu / Ukrayna-Rusya Savaşı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.03.2022 10:00 - Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 20:59