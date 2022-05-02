MorTaka Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, Dergi, Dergihaber

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MorTaka Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2022)

02.05.2022 09:00 - Dergihaber
MorTaka Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2022)
  • Jenerik / Önsöz
  • Hasan Aycin / Çizgilerin Dili
  • Erdem Beyazıt / Şiir / Sebep Ey
  • Ahmet Oktay / El Yazısı İle / Odysseus
  • Cengiz Bektaş / El Yazısı İle / Boş
  • Cevat Çapan / El Yazısı İle / Kuş Bakışı
  • Hayati Baki / Şiir / Bulutçuk
  • Hilmi Haşal / Şiir / Kösele
  • Babür Pınar / Şiir / Ömür Akar
  • Gültekin Emre / Şiir / Sakar Yol
  • Veysel Çolak / Şiir / İnsan Dikeni
  • Mehmet Bardakçı / Şiir / Acziyet
  • Gazanfer Eryüksel / Şiir / Hurufi Gezmeler, Doğa Bilgisi Dersi
  • Uğur Olgar / Şiir / Eskiden
  • Bülent Güldal / Şiir / Baharla Gelen
  • Ayten Mutlu / Şiir / Hiç Zamandan Önce
  • Yaşar Bedri / Şiir / Rüzgâr Gülü
  • Aydın Afacan / Şiir / Tango
  • Zehra Betül / Şiir / Put In The War; Iv, V
  • Salih Aydemir / Şiir / Taş Soğutur
  • Ali Hikmet Yavuz / Şiir / Ney'imiz Kaldı
  • Hilal Karahan / Şiir / Nakarat
  • Adil Başoğul / Şiir / Usta Yüreğim
  • Fadıl Oktay / Şiir / Çırak
  • Volkan Hacıoğlu / Şiir / Bulgur Palas
  • Mehmet Kurtoğlu / Şiir / Barbarlar Şehre İndiğinde
  • Mustafa Ergin Kılıç / Şiir / Şiirden Emekli Şair
  • Serap Aslı Araklı / Şiir / Kayıp Cehennem
  • Erdoğan Öğretmen / Fotoğraf / Sakarmeke Ve Yansıma
  • Dosya / Şiirimizde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
  • Volkan Hacıoğlu / Şiirde Yenilik Ve Poetik İnovasyon
  • Hilmi Yavuz / 'Garip' Şiiri, -Bir Tür Neo-Tanzimat Şiiriydi
  • Nuri Demirci / Beş Soru Bir Cevap
  • W. B. Bayrıl / Düzyazı Şiirin Düşmanıdır
  • Gülümser Çankaya / Yazının Hayaletleri
  • Hilal Karahan / Şiirin Dili Ancak Dil Değişirse Değişebilir
  • Arife Kalender / Şiirin Çıkış Noktası Hayattır
  • Serkan Özer / Şiirde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
  • Adil Başoğul / Şair Kendini Yaşadığı Zamana Konumlandırır
  • Volkan Odabaş / Şiirde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
  • Ayça Erdura / Şiirde Yenilik Ve Yenilik Arayışları
  • Nisa Leyla / Şiirde Yenileşme Arayışları
  • Malik Enes Gümüşlü / Kes-Kopyala-Yapıştır Devrini Yaşıyoruz
  • Josef Hasek Kılçıksız / Ne Çok Hayal Kırıklığı Ve Yanılsama Var
  • Batuhan Çağlayan / Şiir, Dilin Gelişimini Önceleyendir.
  • Çayan Okuduci / Şiir Ve Yenilik
  • Bülent Tüsen / İnsanın Gelenekle Bağı Giderek Zayıflıyor
  • Dilruba Nuray Erenler / Uzun Süre Ev İçine Sıkışan Birey …
  • 89, Neslihan Yalman / Şairlerde Hımbıllık, Okurda Niteliksizlik
  • Deniz Ayfer Tüzün / Şiir, Şairi İçinde Doğurmalı, Yaşatmalı, Büyütmeli
  • Furkan Çirkin / Şair, Kelimeleri, Dilin Geldiği Son Noktaları, Kullanır
  • Ferhat Nitin / Zaman Ne Geçmiş Ne Gelecek Şimdinin İçindedir
  • Niyazi Yaşar / Şiirin Öznesi Olmak, Emek Ve Bilinç İster
  • Umut Yalım / Şiir, Şairini Yazar
  • Erol Özyiğit / "Kirtim Kirt" Şiiri Aklımın İlk Şaşkınlığıdır
  • Ruhsan İskifoğlu / Şiirde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
  • Erkut Tokman / Şiir Dilin Geçmişi İçin Fırsattır
  • Erdoğan Öğretmen / Fotoğraf /
  • Robyn Creswell / Adonis'in Harabe Ve Yenilenme Şiirleri
  • Veysel Çolak / İnsanı Anlamak, Şiiri Anlamaktır
  • M.Orhan Okay / Yenileşmenin Sınırları
  • Abdullah Uçman / Tanzimat'tan Sonra Türk Şiirinde Yenileşmeler
  • Hilmi Haşal / Şiir Dili Diller Üstü Dildir
  • Erdoğan Öğretmen / Fotoğraf / Kelebek
  • Niyazi Karabulut / Arap Şiirinde Yenilik Hareketleri
  • İbrahim Meşare / Arap Şiiri Yenilenme Dalgası, Çev. N.Karabulut
  • Bedr Şâkir Es-Seyyâb / Şiir / Yağmurun Şarkısı, Çev. N.Karabulut
  • Muhammed Bennis / Şiir / Kanla Yoğrulmuş Vatan, Çev. N.Karabulut
  • Abdunnasır Alevî El-Abidî / Şiir / Kaybolma Ey Ay, Çev. N.Karabulut
  • Muhammed Baci El-Mesudi / Şiir, Çev. N.Karabulut
  • Suad El-Sabah / Şiir / Dediler Ki, Çev. N.Karabulut
  • Ma'ruf El-Rasafi / Şiir / Konuşmayın, Çev. N.Karabulut
  • Gazi Cemal / Şiir / Şiir, Çev.Niyazi Karabulut
  • Ahlam Musteğanemi / Şiir / İkinci Mektup, Çev. N.Karabulut
  • Kuss Bin Saide / Ukaz Panayırı'nda Okunan Şiir
  • Y.B.Özdemir / Fotoğraf
  • Mehmet Kurtoğlu / İsa'nın Son Üç Günü
  • Akman Gedik / Şiir / Kederli Bir Güzdü Yüzü
  • Rıdvan Yıldız / Şiir / Ctrl+Hiç
  • Leyla Karataş / Şiir / Yarın Yine Kanarım
  • Fatma Aras / Şiir / Direniş
  • Gülümser Işıldar / Şiir / Primat
  • Gonca Dolu / Şiir / Evlerin Ben Hali
  • Güzzin Şahinler / Şiir / Güz Yağmurları
  • Mehmet Şirin Aydemir / Şiir / Haikular
  • Ahmet Cemil / Şiir / Comme D Habitude
  • Hızır İrfan Önder / Şiir / D-Okunan İkilikler
  • Abdurrahman Karakaş / Şiir / Ey San
  • Cemal Karsavran / Şiir / Mahkûmiyetimi Bağışla
  • Sadık Yalsızuçanlar / Marifet Var Marifetten İçeri
  • Ulus Fatih / Şiir Ve Kaos
  • Adem Karafilik / Herkes 'Oku' Diyor
  • Prof.Dr.İbrahim Ortaş / Eleştirel Okuma Nedir
  • William Shakespeare / Şiir / 78.Sone, Çev.M.Zeki Çıraklı
  • Nadia Anjuman / Şiir / Keşke (Gazel) Çev. Mehmet Bardakçı
  • Lord Byron / Şiir / Bız İkımız Ayrıldığımızda, Çev:.M.Zeki Çıraklı
  • Francisco Muñoz Soler / Şiir / Gizli Saklı Göçmenler, Çev. Fadıl Oktay
  • C.Georgina Rossetti / Şiir / Son Görüş, Çev:.M.Zeki Çıraklı
  • William Blake / Şiir / Zehir-Zıkkım Ağacı Çev:.M.Zeki Çıraklı
  • Huang O / Şiir / Güneyli Bir Melodiye Veda, Çev. Ayten Mutlu
  • Kanai Mieko / Şiir / Madam Juju'nun Evi, Çev. Ayten Mutlu
  • Kuei-Shien Lee / Şiir / Deniz Feneriyle Monolog Çev.Fadıl Oktay
  • Niculina Oprea / İki Şiir / Çev: Volkan Hacıoğlu
  • Sinema
  • Hilmi Yavuz / İstanbul: 1950'lerin Sinemaları
  • Ekrem Hayri Peker / Nazım Hikmet, 'Bursa Ve Sinema'
  • U.S. Mission / Özgürlük Yolu: Route 66
  • Paul Keith / Route 66: Yolların Anası
  • Hells Angels / Cehennem Melekleri
  • Meryem Köse / Modern Özneye Yönelik Çözümleme: Yurttaş Kane
  • M. Pala / Yabancılaşma Engeli Olarak Şiir
  • Mustafa Karaosmanoğlu / Şiir Ve Mekân Üzerine
  • Ersin Nazif Gürdoğan / Üç Mesele
  • Mustafa Zeki Çıraklı / Yaz Geçer Ve Büyüsün Yaz'da Çift Anlamlılıklar
  • Hüseyin Alemdar / Gitsem Diyarbekir Kalsam Ahmed Arif
  • Habil Yashar / Hikaye / Sms
  • Paul Gauguin / Nereden Geliyoruz? Biz Neyiz? Nereye Gidiyoruz
  • Resim Uğruna Bir Kaçışın Öyküsü
  • Mustafa Pala / İki Van Gogh
  • Marco Suzani / Yeniliğin İmgesi
  • G.Eryüksel / Kitap / Hem Anlatan, Hem De Anlatılan Olmak
  • Nilüfer Uçar / İdealist Arkadaş / Kitap
  • Ruhan Mavruk / Korkacak Karanlığı Yok
  • Ömer Turan İle Söyleşi: Nuray Salman / Haydar Eroğlu
  • Hızır İrfan Önder / Yeprem Türk'le "Türk Şiiri 2021 Yıllığı" Üzerine
  • İmren Tüzün / Ahmet Tüzün Anması
  • Tamer Küçük / Karikatür
  • M.Nihat Malkoç / Erbâb-I Teşâur Çoğalıp Şâir Azaldı
  • Ceyhan Murathanoğlu / Paletteki Renkler
  • 310 Abdurrahman Karakaş / Anlatı / Ellerim Kara
  • Mor Taka Kitaplığı
  • Haydar K. Gedikoğlu / Trabzon; Folklor Duayenini Kaybetti

Dergiyi ücretsiz okumak için: https://www.mortakasanat.com/index.php/2022/04/28/mortaka-30-sayi-yayinda/

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 13:48
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber edebiyat mortaka dergisi trabzon
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