MorTaka Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2022)
- Jenerik / Önsöz
- Hasan Aycin / Çizgilerin Dili
- Erdem Beyazıt / Şiir / Sebep Ey
- Ahmet Oktay / El Yazısı İle / Odysseus
- Cengiz Bektaş / El Yazısı İle / Boş
- Cevat Çapan / El Yazısı İle / Kuş Bakışı
- Hayati Baki / Şiir / Bulutçuk
- Hilmi Haşal / Şiir / Kösele
- Babür Pınar / Şiir / Ömür Akar
- Gültekin Emre / Şiir / Sakar Yol
- Veysel Çolak / Şiir / İnsan Dikeni
- Mehmet Bardakçı / Şiir / Acziyet
- Gazanfer Eryüksel / Şiir / Hurufi Gezmeler, Doğa Bilgisi Dersi
- Uğur Olgar / Şiir / Eskiden
- Bülent Güldal / Şiir / Baharla Gelen
- Ayten Mutlu / Şiir / Hiç Zamandan Önce
- Yaşar Bedri / Şiir / Rüzgâr Gülü
- Aydın Afacan / Şiir / Tango
- Zehra Betül / Şiir / Put In The War; Iv, V
- Salih Aydemir / Şiir / Taş Soğutur
- Ali Hikmet Yavuz / Şiir / Ney'imiz Kaldı
- Hilal Karahan / Şiir / Nakarat
- Adil Başoğul / Şiir / Usta Yüreğim
- Fadıl Oktay / Şiir / Çırak
- Volkan Hacıoğlu / Şiir / Bulgur Palas
- Mehmet Kurtoğlu / Şiir / Barbarlar Şehre İndiğinde
- Mustafa Ergin Kılıç / Şiir / Şiirden Emekli Şair
- Serap Aslı Araklı / Şiir / Kayıp Cehennem
- Erdoğan Öğretmen / Fotoğraf / Sakarmeke Ve Yansıma
- Dosya / Şiirimizde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
- Volkan Hacıoğlu / Şiirde Yenilik Ve Poetik İnovasyon
- Hilmi Yavuz / 'Garip' Şiiri, -Bir Tür Neo-Tanzimat Şiiriydi
- Nuri Demirci / Beş Soru Bir Cevap
- W. B. Bayrıl / Düzyazı Şiirin Düşmanıdır
- Gülümser Çankaya / Yazının Hayaletleri
- Hilal Karahan / Şiirin Dili Ancak Dil Değişirse Değişebilir
- Arife Kalender / Şiirin Çıkış Noktası Hayattır
- Serkan Özer / Şiirde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
- Adil Başoğul / Şair Kendini Yaşadığı Zamana Konumlandırır
- Volkan Odabaş / Şiirde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
- Ayça Erdura / Şiirde Yenilik Ve Yenilik Arayışları
- Nisa Leyla / Şiirde Yenileşme Arayışları
- Malik Enes Gümüşlü / Kes-Kopyala-Yapıştır Devrini Yaşıyoruz
- Josef Hasek Kılçıksız / Ne Çok Hayal Kırıklığı Ve Yanılsama Var
- Batuhan Çağlayan / Şiir, Dilin Gelişimini Önceleyendir.
- Çayan Okuduci / Şiir Ve Yenilik
- Bülent Tüsen / İnsanın Gelenekle Bağı Giderek Zayıflıyor
- Dilruba Nuray Erenler / Uzun Süre Ev İçine Sıkışan Birey …
- 89, Neslihan Yalman / Şairlerde Hımbıllık, Okurda Niteliksizlik
- Deniz Ayfer Tüzün / Şiir, Şairi İçinde Doğurmalı, Yaşatmalı, Büyütmeli
- Furkan Çirkin / Şair, Kelimeleri, Dilin Geldiği Son Noktaları, Kullanır
- Ferhat Nitin / Zaman Ne Geçmiş Ne Gelecek Şimdinin İçindedir
- Niyazi Yaşar / Şiirin Öznesi Olmak, Emek Ve Bilinç İster
- Umut Yalım / Şiir, Şairini Yazar
- Erol Özyiğit / "Kirtim Kirt" Şiiri Aklımın İlk Şaşkınlığıdır
- Ruhsan İskifoğlu / Şiirde Yenilik Ve Yenileşme Arayışları
- Erkut Tokman / Şiir Dilin Geçmişi İçin Fırsattır
- Erdoğan Öğretmen / Fotoğraf /
- Robyn Creswell / Adonis'in Harabe Ve Yenilenme Şiirleri
- Veysel Çolak / İnsanı Anlamak, Şiiri Anlamaktır
- M.Orhan Okay / Yenileşmenin Sınırları
- Abdullah Uçman / Tanzimat'tan Sonra Türk Şiirinde Yenileşmeler
- Hilmi Haşal / Şiir Dili Diller Üstü Dildir
- Erdoğan Öğretmen / Fotoğraf / Kelebek
- Niyazi Karabulut / Arap Şiirinde Yenilik Hareketleri
- İbrahim Meşare / Arap Şiiri Yenilenme Dalgası, Çev. N.Karabulut
- Bedr Şâkir Es-Seyyâb / Şiir / Yağmurun Şarkısı, Çev. N.Karabulut
- Muhammed Bennis / Şiir / Kanla Yoğrulmuş Vatan, Çev. N.Karabulut
- Abdunnasır Alevî El-Abidî / Şiir / Kaybolma Ey Ay, Çev. N.Karabulut
- Muhammed Baci El-Mesudi / Şiir, Çev. N.Karabulut
- Suad El-Sabah / Şiir / Dediler Ki, Çev. N.Karabulut
- Ma'ruf El-Rasafi / Şiir / Konuşmayın, Çev. N.Karabulut
- Gazi Cemal / Şiir / Şiir, Çev.Niyazi Karabulut
- Ahlam Musteğanemi / Şiir / İkinci Mektup, Çev. N.Karabulut
- Kuss Bin Saide / Ukaz Panayırı'nda Okunan Şiir
- Y.B.Özdemir / Fotoğraf
- Mehmet Kurtoğlu / İsa'nın Son Üç Günü
- Akman Gedik / Şiir / Kederli Bir Güzdü Yüzü
- Rıdvan Yıldız / Şiir / Ctrl+Hiç
- Leyla Karataş / Şiir / Yarın Yine Kanarım
- Fatma Aras / Şiir / Direniş
- Gülümser Işıldar / Şiir / Primat
- Gonca Dolu / Şiir / Evlerin Ben Hali
- Güzzin Şahinler / Şiir / Güz Yağmurları
- Mehmet Şirin Aydemir / Şiir / Haikular
- Ahmet Cemil / Şiir / Comme D Habitude
- Hızır İrfan Önder / Şiir / D-Okunan İkilikler
- Abdurrahman Karakaş / Şiir / Ey San
- Cemal Karsavran / Şiir / Mahkûmiyetimi Bağışla
- Sadık Yalsızuçanlar / Marifet Var Marifetten İçeri
- Ulus Fatih / Şiir Ve Kaos
- Adem Karafilik / Herkes 'Oku' Diyor
- Prof.Dr.İbrahim Ortaş / Eleştirel Okuma Nedir
- William Shakespeare / Şiir / 78.Sone, Çev.M.Zeki Çıraklı
- Nadia Anjuman / Şiir / Keşke (Gazel) Çev. Mehmet Bardakçı
- Lord Byron / Şiir / Bız İkımız Ayrıldığımızda, Çev:.M.Zeki Çıraklı
- Francisco Muñoz Soler / Şiir / Gizli Saklı Göçmenler, Çev. Fadıl Oktay
- C.Georgina Rossetti / Şiir / Son Görüş, Çev:.M.Zeki Çıraklı
- William Blake / Şiir / Zehir-Zıkkım Ağacı Çev:.M.Zeki Çıraklı
- Huang O / Şiir / Güneyli Bir Melodiye Veda, Çev. Ayten Mutlu
- Kanai Mieko / Şiir / Madam Juju'nun Evi, Çev. Ayten Mutlu
- Kuei-Shien Lee / Şiir / Deniz Feneriyle Monolog Çev.Fadıl Oktay
- Niculina Oprea / İki Şiir / Çev: Volkan Hacıoğlu
- Sinema
- Hilmi Yavuz / İstanbul: 1950'lerin Sinemaları
- Ekrem Hayri Peker / Nazım Hikmet, 'Bursa Ve Sinema'
- U.S. Mission / Özgürlük Yolu: Route 66
- Paul Keith / Route 66: Yolların Anası
- Hells Angels / Cehennem Melekleri
- Meryem Köse / Modern Özneye Yönelik Çözümleme: Yurttaş Kane
- M. Pala / Yabancılaşma Engeli Olarak Şiir
- Mustafa Karaosmanoğlu / Şiir Ve Mekân Üzerine
- Ersin Nazif Gürdoğan / Üç Mesele
- Mustafa Zeki Çıraklı / Yaz Geçer Ve Büyüsün Yaz'da Çift Anlamlılıklar
- Hüseyin Alemdar / Gitsem Diyarbekir Kalsam Ahmed Arif
- Habil Yashar / Hikaye / Sms
- Paul Gauguin / Nereden Geliyoruz? Biz Neyiz? Nereye Gidiyoruz
- Resim Uğruna Bir Kaçışın Öyküsü
- Mustafa Pala / İki Van Gogh
- Marco Suzani / Yeniliğin İmgesi
- G.Eryüksel / Kitap / Hem Anlatan, Hem De Anlatılan Olmak
- Nilüfer Uçar / İdealist Arkadaş / Kitap
- Ruhan Mavruk / Korkacak Karanlığı Yok
- Ömer Turan İle Söyleşi: Nuray Salman / Haydar Eroğlu
- Hızır İrfan Önder / Yeprem Türk'le "Türk Şiiri 2021 Yıllığı" Üzerine
- İmren Tüzün / Ahmet Tüzün Anması
- Tamer Küçük / Karikatür
- M.Nihat Malkoç / Erbâb-I Teşâur Çoğalıp Şâir Azaldı
- Ceyhan Murathanoğlu / Paletteki Renkler
- 310 Abdurrahman Karakaş / Anlatı / Ellerim Kara
- Mor Taka Kitaplığı
- Haydar K. Gedikoğlu / Trabzon; Folklor Duayenini Kaybetti
Dergiyi ücretsiz okumak için: https://www.mortakasanat.com/index.php/2022/04/28/mortaka-30-sayi-yayinda/
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 13:48