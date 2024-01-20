Müfekkir Dergisiʼnin 3. Sayısı Yayımlandı
Müfekkir Dergisi'nin 3. Sayısı Yayımlandı
Kıymetli Müfekkir Dergi Okurları,
Gözbebeğimiz, canımız, kanımız Filistin, Kudüs yıllardır işgal altında. İsrail 1947
yılında dünya devletlerinin desteğiyle yerleştiği Filistin topraklarında 2024 yılına
kadar yüzbinlerce masum cana hiç acımadan kıydı. El Kassam Tugayları ise Ekim ayı
itibariyle bu zulme sessiz kalmamak adına harekete geçti. Aslında Filistin halkı
yıllardır bu mücadeleyi veriyordu. Lakin bu sefer daha güçlü bir saldırı düzenleyince,
katil İsrail ise bunun karşılığı olarak çocuk ve kadınları öncelikli hedef seçerek canice
katliamlar işledi.
Buraya kadar olan her şeyden tüm dünya haberdar. Peki ya sonrası? Artık hiçbir şeyin
eskisi gibi olmayacağı kesin... Bugün Filistin'i, Gazze'yi hedef tahtasına koyan
Siyonist İsrail, günü geldiğinde Türkiye'mizi de hedef tahtasına koymaktan
vazgeçmeyecektir. Bunların hiçbiri hayal ürünü değil! Kendi ağızlarıyla, kendi
uydurdukları inanışlarıyla tüm dünyaya dayatmaya çalıştıkları, kendi gerçekleri!
Bu lanetlenmiş kavim bilmiyor ki (ya da kabullenemiyor) yok olup gidecekler.
Diliyoruz ki onların sonu Türk milletinin elinden olsun.
Ekim ayından bu yana gündemin takipçisi olduk ve 3. sayımızın çalışmalarını bu
noktada ilerlettik. Davamız: Filistin ve Kudüs dosya konusu ile siz kıymetli
okurlarımızla buluşuyoruz. Yazdıklarımızın bir silah gibi kafirin tepesine inmesi
duamızdır.
Ahmet Hamdi Köksal
Müfekkir Dergi Genel Yayın Yönetmeni
Okumak İçin: https://mufekkirdergi.com/dijital-dergi/sayi-3/
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 20.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:48