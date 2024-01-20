Müfekkir Dergisiʼnin 3. Sayısı Yayımlandı

Müfekkir Dergisi'nin 3. Sayısı Yayımlandı

Kıymetli Müfekkir Dergi Okurları,

Gözbebeğimiz, canımız, kanımız Filistin, Kudüs yıllardır işgal altında. İsrail 1947

yılında dünya devletlerinin desteğiyle yerleştiği Filistin topraklarında 2024 yılına

kadar yüzbinlerce masum cana hiç acımadan kıydı. El Kassam Tugayları ise Ekim ayı

itibariyle bu zulme sessiz kalmamak adına harekete geçti. Aslında Filistin halkı

yıllardır bu mücadeleyi veriyordu. Lakin bu sefer daha güçlü bir saldırı düzenleyince,

katil İsrail ise bunun karşılığı olarak çocuk ve kadınları öncelikli hedef seçerek canice

katliamlar işledi.

Buraya kadar olan her şeyden tüm dünya haberdar. Peki ya sonrası? Artık hiçbir şeyin

eskisi gibi olmayacağı kesin... Bugün Filistin'i, Gazze'yi hedef tahtasına koyan

Siyonist İsrail, günü geldiğinde Türkiye'mizi de hedef tahtasına koymaktan

vazgeçmeyecektir. Bunların hiçbiri hayal ürünü değil! Kendi ağızlarıyla, kendi

uydurdukları inanışlarıyla tüm dünyaya dayatmaya çalıştıkları, kendi gerçekleri!

Bu lanetlenmiş kavim bilmiyor ki (ya da kabullenemiyor) yok olup gidecekler.

Diliyoruz ki onların sonu Türk milletinin elinden olsun.



Ekim ayından bu yana gündemin takipçisi olduk ve 3. sayımızın çalışmalarını bu

noktada ilerlettik. Davamız: Filistin ve Kudüs dosya konusu ile siz kıymetli

okurlarımızla buluşuyoruz. Yazdıklarımızın bir silah gibi kafirin tepesine inmesi

duamızdır.



Ahmet Hamdi Köksal

Müfekkir Dergi Genel Yayın Yönetmeni

Okumak İçin: https://mufekkirdergi.com/dijital-dergi/sayi-3/