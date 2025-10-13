Müfettişin Ziyareti; Kapitalizme Atılmış Güçlü Bir Tokat

Mehmet DEDEOĞLU yazdı...

İnsanoğlu, dünya tarihinin başlangıcından beri güç, para ve makam gibi değerlere yenik düşüyor, bu değerlere sahip olmak için yoğun bir çaba harcıyor ve bu durumun getirdiği sınıflar arasındaki ekonomik ve sosyal çelişkiler sonsuza kadar devam edecekmiş gibi görünüyor. Yeryüzünde her şey değişse bile insanoğlunun güç, para ve makamla olan ilişkisi, bütün bu değerlere ulaşmak ve onları korumak için her türlü ahlâkî normu yok sayan bu bakış açısı ne yazık ki hiç değişmiyor.

J.B. Priestley'in aynı ismi taşıyan tiyatro oyunundan uyarlanan Müfettişin Ziyareti, işlediği konu itibarıyla, evrensel bir tema etrafında şekillenen, tüm zamanlarda ve tüm mekânlarda yaşadığımız/yaşayabileceğimiz tanıdık bir hikâyeyi ustaca anlatıyor.

Dram - gizem - gerilim kategorisinde yer alan Müfettişin Ziyareti, çok büyük bir bölümü tek mekânda geçen, hem sürpriz bir finali hem de felsefi bir alt metni olan çok başarılı bir yapım. Film, 1912 yılı İngiltere'sinde geçiyor ve dönemin ekonomik - sosyal ve politik atmosferini izleyiciye başarılı bir şekilde yansıtıyor. Filmdeki temel çelişki, sınıf çatışması üzerine kurulmuş ve sermaye sahibi olan aristokrat zümreyle işçi sınıfı arasındaki karşıtlık üzerinde durulmuş. Filmin odağında yer alan bu sınıf çatışması, yalnızca ekonomik eşitsizlikleri değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani yozlaşmayı da gözler önüne seriyor.

Birling ailesi, maddi refah içinde olmanın verdiği güç yüzünden, toplumdaki konumlarının onlara getirdiği büyük bir körlükle hareket ediyor. Bu durum, Birling ailesi için Eva Smith'i, kendi çıkarları uğruna feda edilebilecek basit bir obje hâline getiriyor. Bütün bu yaşananlar, kapitalist sistemin insanoğlunu nasıl metalaştırdığını ve empati duygusundan yoksun bıraktığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Filmde Müfettiş Goole, vicdanı, ahlaki ve insani değerleri; Birling ailesi kapitalizmi, gücü, bencilliği ve ihtirası, Eva Smith ise dışlanan, ezilen ve sömürülen işçi sınıfını temsil ediyor. Müfettiş Goole'in, Eva Smith'in tuttuğu günlüklerden yola çıkarak Birling ailesini sorgulamaya başlamasından sonra, ortaya gizem, sürpriz ve heyecan dolu bir hikâye çıkıyor. Müfettiş Goole'un sorgulamaları, bu metalaşmış dünyanın kabuklarını soyarak, her bir karakterin bireysel vicdanıyla yüzleşmesini sağlıyor.

Çok önemli masajlar içeren filmde birbirinden anlamlı birçok diyalog bulunuyor. Filmin son sahnelerinde özellikle Müfettiş Goole tarafından atılan tirat sahnesi, tekrar tekrar izlenmeye değer. Müfettiş Goole'un tiradı, filmin en vurucu anlarından biri olarak, tüm insanlığa yönelik evrensel bir çağrı niteliği taşıyor. Bu monolog, filmin temel mesajını özetlerken, seyirciyi de kendi hayatı ve sorumlulukları üzerine düşünmeye davet ediyor.

Müfettiş, izleyicinin toplumsal sorumluluk ve kolektif vicdan kavramlarını üzerinde düşünmesini sağlayarak, herkesin görünmez zincirlerle birbirine bağlı olduğunu ve tek bir bireyin eyleminin bile peş peşe gelen reaksiyonlara yol açabileceği gerçeğini hatırlatıyor. Film, bu yönüyle, modern toplumun en büyük sorunlarından biri olan bireyciliğe ve duyarsızlığa karşı güçlü bir eleştiri sunuyor.

Müfettişin Ziyareti, kapitalizme indirilen ağır bir darbe…

Altın zincirlere vurulmuş kalpsiz ve ruhsuz dünya düzenine bir sesleniş…

Ezilmiş, horlanan, ötelenmiş ve ötekileştirilmiş sessiz çoğunluğun acıyla dolu vicdan haykırışları... Güce ve güçlüye karşı masumun ve mazlumun sessiz içli bir çığlığı... Toplumsal sorumluluklarını reddeden, ön yargılı, bencil ve duyarsız sermaye sınıfına yapılan haklı bir eleştiri… Vahşi kapitalist sistemin doğurduğu bireysel ve toplumsal dramların gün yüzüne çıktığı acı bir hikâye… Modern çağın değerlerini yerden yere vuran ahlaki bir manifesto...

Müfettişin Ziyareti, dünya üzerinde yalnız yaşamıyoruz, birileri zenginlik, konfor ve şöhret içinde yaşarken; dünyanın herhangi bir yerinde acıları, korkuları ve yok olup giden umutları olan, mağdur olmuş/edilmiş sayısız insan bulunmaktadır ve bu insanların sorumluluğu bütün insanlığın üstündedir, tezini savunan çarpıcı bir yapım.

Filmin, kapitalizmin doğduğu ve oradan da tüm dünyaya yayıldığı İngiltere'de beyazperdeye aktarılmış olması da üzerinde ayrıca durulması gereken gerçekten çok ilginç bir ironi.

Müfettişin Ziyareti, üzerinde uzun uzun düşünülmeyi ve konuşulmayı hak eden ve mutlaka izlenmesi gereken çok kaliteli bir film.

- Tanrı'ya inanır mısın?

- Evet.

- Nasıl oluyor da inanabiliyorsun?

- İnsanlara inanmıyorum çünkü. (Müfettişin Ziyareti)

Keyifli seyirler dileğiyle...

Müfettişin Ziyareti (An Inspector Calls)

Yönetmen: Aisling Walsh

Senaryo: Helen Edmundson (J.B. Priestley'nin oyunundan uyarlama)

Tür: Dram - Gizem - Gerilim

Yapım Yeri ve Yılı: İngiltere - 2015

Süre: 1 saat 27 dakika

Dil: İngilizce