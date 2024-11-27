Muhammed Esed İle Mekke’ye Gitmek

Yola çıkacağım ve ruhumu sükûnete kavuşturacak o denge noktasını bulacağım. O denge noktası belki Avrupa medeniyetinin göbeğinde kaybolmuştur, belki Arap çöllerinde toz toprak altında kalmıştır, belki Kızıl Deniz'de yutulmuştur, belki Amazon ormanlarında tutulmuştur. Nerede olursa olsun gidip o denge nokrasını bulacağım. O denge noktasını bulmadan bana huzur yok.

Beni tutan hiçbir yer yok. Ayaklarımın altındaki toprak yakıyor bedenimi. Yahudi Leopold ve Müslüman Muhammed arasında kaldım. İçimdeki Yahudi kanı beni geriye çağırıyor, geçmişe bağlamak istiyor. "Atalarına ihanet etme" diyor bir ses. "Ya bütün bir hayatım ihanet içindeki geçmişse.!?" diye soruyorum içimdeki Yahudi kanına. Oralı olmuyor. Yehuda gözleriyle bana bakıyor, beni süzüyor. Yollarımız ayrılıyor. Leopold geride kalıyor.

İçimdeki Muhammed'i bulup o denge noktasına ulaşmam lazım. Leopold can çekişiyor, Muhammed el sallıyor, "gel" diyor. Gidiyorum. Mekke'ye Giden Yol'a koyuluyorum. Biliyorum Muhammed beni orada bekliyor olacak. Mekke'ye gideceğim ve Muhammed'i bulacağım. Muhammed, beni denge noktasına ulaştıracak. Muhammed olmadan bir hiçim. Muhammed olmadan yaşayamam. Muhammed ellerimden tutmasa Leopold'un geçmişi yutar beni. Yahudi kanım tutar beni.

Muhammed'in ruhaniyeti beni Mekke'nin girişinde karşılıyor. O bana refakat ediyor. İki şey hiç aklımdan çıkmıyor: Onun tebessümü ve kokusu. Biliyorum, bundan sonra benim için Mekke Muhammed'in tebessümü ve kokusu demek. Onun tebessümü ve kokusu her daim benimle olacak, bana yol gösterecek, beni gözetleyecek.

Anlıyorum ki iki Muhammed'in karşılaştığı yer benim denge noktammış. Muhammed'de kendimi görüyorum, ruhum sükunete kavuşuyor. Toprakla barışıyor bedenim. İsmimi ondan alıyorum. Mekke'ye Giden Yol'da o denge noktasını bulmak için yaşıyorum. Yaşama sebebim buymuş. O kadar yolu bunun için kat etmişim.

Mekke'ye Giden Yol'da sonsuzluğa uzanıyorum, ebediyeti soluyorum. Leopold öldü hepten, Yahudi kanım kurudu damarlarımda. Sonsuzluk ağlarını örmeye başlıyorum Mekke ve Medine arasında. O denge noktası küçülüp bana yetmemeye başladığı anda yeni bir yolculuk görünecek bana. Bu seferki yolculukta Muhammedî bir tebessüm ve Muhammedî bir koku eşlik edecek bana, son defa.

Mekke'ye Giden Yol

Muhammed Esed

İnsan Yayınları

Çev. Cahit Koytak

Sayfa 480

İstanbul, 2012