Muhammet Erdevir ile Karanlığı Tanımak

"Şehrazat'ın Camdan Kuşu"nu tutuyorum avuçlarımda öykü ile masal tadında, Zeyd ile Amr suretinde. Zeyd içindeki yolları bitirmiş bir başkasının ayaklarıyla. Amr ölümü ayakta karşılama davetiyesini almış hayattan. Öyküm geçmiş ile gelecek arasında kendini aramak bir yerlerde ve herkesten uzakta. Masalım olmayacak masalımı dinleyecek çocuklarım olmadığı için. Masalımı Zeyd'e teslim edip Amr ile devam ediyorum öyküme hep de bir başıma.

Ben Faruk. "Takvim Kurguları"nda kendini arayan ezik, hayatı tüketen yenik. Yerimi yurdumu bulamamıştım, gamsız da değildim aslında. Sadece belli bir yerde durmak istemiyordum. Görünmek hapsolmaktır. Görünür olmak, başkalarına esir düşmektir. Bunu istemiyordum. Bu yüzden Birinci Kurgu'da ahşap butik oteli yakıp çıkıyorum arkama bakmadan. İkinci Kurgu'da lise müzik öğretmenim Salih Hoca'nın müzik grubunu dağıtıyorum hiç acımadan. Üçüncü Kurgu'da şehirlerarası otobüslerde kayboluyorum. Biliyorum, kimse arayıp sormayacak beni. Ben kimsenin umurunda olmadım hiçbir zaman. Gamsız olmadım ben, belki ziyadesiyle yersiz yurtsuzdum.

"Ölü Kuşlara Rağmen Garlara…" akıyorum, seni arıyorum. Dilimin ucunda bir eski zaman şarkısı. Yatağını arıyor içimdeki nehirler. Sen bir uzaktakinin son sözüsün. Ben yolunu arayan bir yolcu. Sen geldin ve ağzını sonuna kadar açmış olan yalnızlık kapısı kendiliğinden kapandı usulca. Sen geldin ve ben iyi bir insan oldum. Sen geldin, şaha kalktı hilkat atım.

"Aramızdaki Karşı" öylece duruyor yerinde. Ben düşüyorum, kalkıyorum görünmez yaralarımla. Güzide, öylece duruyorsun yerinde. Sana bir şey olmuyor. Sen sırtını Aramızdaki Karşı'ya dayamışsın, ben yüzümü yollara, yarlara, yaralara, uzaklara çevirmişim. Sen gitmek için gelmiştin, bense ölmek için gelmiştim. Sen giderken de kalırken de ben ölüyordum. Ben içimde acılara boğulurken, içimdeki bir parçanı yaşatmaya çalışıyordum. Parçan; ucu yanık mektuplar, terazisi bozulmuş uçurtmalar, yerini yadırgayan gökler, kendine bir sığınak arayan hatıralar.

"Orası Muş'tur Burası Murat Köprüsü" ve orta yerde elden ayaktan düşmüş satırlarıyla, hiç kimsenin dönüp bakmayacağı kitaplarıyla duran, ben. Senin altını çizdiğin satırlarla yaralarımı iyileştirmeye, sevdiğin kitaplarla hayallere ulaşmaya çalıştım. Türkünle Muş Ovası'nı baştan başa uçuyorum, Murat Köprüsü'nün ayaklarına kalbimi gömüyorum. Olmaya Ergi yöntemiyle bildiklerimi bilmediklerime kabul ettirmeye çalışıyorum ama karşımda hep seni buluyorum.

"Sayılar ve Mesafeler" arasında hayatımın son demlerini kesip buluyorum, ölüme yürüyorum bir başıma. Anladım: Her insan bir başına yaşar bir başına ölürmüş. Meğer kalabalıklarda ömür tüketmek ölüm karşısındaki acizliğimizi arttırıp yalnızlığımızı büyütüyormuş. Sayılar geride kalır, mesafeler kısalır, nefesler bir kuş kadar ufalır. İnsan biter başkalarının hikayesinde, yeniden başlamak için hayatının son safhasına.

"Olağan Kederler"e iliştiriyorum bütün ayrılık temrinlerimi. Hep aynı yerdeyim, Heykel'in gölgesinde. Geçip gidenlere bakıyorum bir mülteci suretinde. Yüzünü arıyorum yüzümü hatırlamak için. Tükenmişliğimin bir anlamı, bir karşılığı yok. Şarkılarla başlayan yolculuklar sessizce bitiyor. Şehrin tenhalığında seni uğurluyorum bir başkasının hikayesine.

Elimde avucumda "Tehlikeli Sulara Girme Rehberi." Sular yanıyor, uçurumlara tutunuyorum. Yüzüm kararıyor son kıyımı ederken. Benzim sararıyor can kuşum çırpınıp dururken. Beni bir başkasının tenhalığında vurabilirsin, bir başkasının yalnızlığında indirebilirsin tenimi toprağa. Başkası hiç olmadı. Bu yüzden imkânsız şarkıların sözlerini aradım bir ömür boyu. Arayıp durduğum unutuluşa meydan okuyan bir hikayeydi sadece.

"Evin Oğlu" yaşamın kıyısında durup ölümlerden ölüm beğenirken, her şey geçip gitmiştir, kaderler yazılıp sevinçler ve üzüntüler pay edilmiştir. Her şey ayağımın altındaki sandalyeyi ittirmeme bağlı. O zaman başımın içindeki kapkara film şeridi kopacak; ben, anneme, babama ve kardeşim Selahattin'e kavuşacağım. Tek eksik; annemin lavanta kokulu nefesi.

"Üç Katmanlı Tek Öykü"de önce Durak'tayım ve geçip giden yüzlerde içi boşaltılmış hikayeler görüyorum. Durakları birbirine bağlayan hiçbir şey yok. Mutfak'ta cevapsız sorular boğazıma yapışmışlar; nefes alamıyorum. İşin içinden çıkamıyorum, hayatıma bir yön veremiyorum. Son olarak da yarım asırlık Pencere'nin önünde durup sokağa bakıyorum. Geçip giden cenaze arabasının içinde kendimi görüyorum. Nereye götürüyorlar beni? Bitmez cevapsız sorularım.

"Dünyanın Aynası"nı kırıyorum gün yüzü görmemiş acılarımla. Gelişler ve gidişler iç içe geçiyordu yol kenarında unutulmuş bakışlarda. Dünyanın Aynası'nda param parça oluyor yüzüm ve yüzün. Karanlığa basmadan yürümek mümkün değil; biliyorum.

"Saflığın Yorgun Uçuşu" ile hayata tutunmaya çalışıyorum. Birilerinden çaldığım zamanlarla hiçbir zaman gelmeyecek olan yarınlarıma dair hayaller kuruyorum. Hep de kıyıda köşede yaşamaktayım kırık kanatlarımla. Hep beynimin içindeyim başkaları olmaksızın.

"Önemsizliğin Bilinci"nde duruyor hayat saatim. Acımı acına katamıyorum, ruhumu ruhuna iliştiremiyorum. Senin olduğun uzaklara erişemeyeceğimi biliyorum. Bilincim parçalanıyor, zihnim yarılıyor. Yeni bir hayata başlamak için çok geç. Hayat ve ölüm terazisinde ölüm kafesi ağır basıyor her defasında.

"Güman" kuyusuna düşüyorum tepetaklak, senden uzakta kendimden bihaber. Yollardayım yine bir başıma. Ruhu gümana gark olduğunda hepten vururum kendimi yollara. Amaç; unutmak içimdeki güman kuyusunu, yaşamak insanca ölmek kendince. Amaç; yeni bir dünya yaratmak isminin çetelesi ile.

Karanlığı Tanımıyorum Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Kitap on dört öyküden oluşmaktadır. Öykülerin atmosferini yaratan ayrılıklara ve uzaklara gebe yollardır, tren garlarıdır, otobüs terminalleridir. Her yolda bir başka öykü karşımıza çıkar. Bu yüzden Şehrazat Kuşu camdandır ve kuşlar ile camlar mütemadiyen konuşurlar bizimle.

Takvimlerde Faruk için kurgulanmış dünyayı açık ve net görmekle kalmayız, içten içe hissederiz, kendimizi o dünyanın içinde buluruz.

Üçüncü öyküde ölü kuşlarla birlikte mutluluğu garlarda ararız ama mutsuzlukla karşılaşırız hep.

Aramızdaki Karşı'da Güzide'nin ihanetine şahitlik yaparız.

Orası Muş'tur Burası Murat Köprüsü'de otobüs kaptanı İsmet Özkentli ile şehirlerarası içsel bir yolculuk yaparız.

Sayılar ve Mesafeler'de tek başına ölmek korkusu olan bir felçli bir adamın korkusunu paylaşırız.

Olağan Kederler'de Mürüvvet Teyze bahaneli bir ayrılığın öyküsü oluruz.

Olağan Sulara Girme Rehberi'nde hiç unutulmayan hikaye sözlerinin izini süreriz.

Evin Oğlu'nda bir trafik kazasında anne-babasını ve kardeşi Selahattin'i kaybeden birinin intihar yürüyüşüne eşlik ederiz.

Üç Katmanlı Tek Öykü durak, mutfak ve pencere üçgenin örülmüş bir eski zaman şarkısıdır.

Dünyanın Aynası'nda coğrafyanın keder olduğunu bir başka şekilde görürüz.

Saflığın Yorgun Uçuşu'nda günlük koşuşturmanın telaşını iliklerimize dek hissederiz.

Önemsizliğin Bilinci'nda acıya sonuna kadar maruz kalırız.

Güman'da Rasim Soğan Turizm'in arkasında trajik bir aşk hikayesi olduğunu öğreniriz.

Karanlığı Tanıyorum

Muhammet Erdevir

Loras Yayınevi

Sayfa; 128

Konya; 2020