Muhit 2024 Ocak 49. Sayısı Çıktı
Muhit Ocak Sayısıyla Raflardaki Yerini Aldı
Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor.
Aralık sayısında Nehirden Denize Özgür Filistin diyerek tüm sayfalarını Filistin'e ayıran dergi, Ocak sayısında
Halil İbrahim İzgi ve Mustafa Özel'in yazılarını kapağa taşıyor.
Daima şiir
Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor.
İbrahim Tenekeci'nin "Yaşamak Yara" isimli şiirini Yunus Karadağ'ın "Güzün Gizlediği Suçlar", Mehmet
Narlı'nın "Ömürlük İhtimal", Hüseyin Atlansoy'un "İncimek" isimli şiiri takip ediyor. Dilara Ayşe Akdeniz,
Nadir Aşçı, Nurullah Genç, Murat Güzel, Seyyid Ensar, Mehmet Fatih Öz, Mustafa Uçurum, Ali K.
Metin, Mustafa Muharrem, Aziz Kağan Güneş, Berat Demirci, Ömer Fatih Andı, Emre Demir, Filiz Atlı,
Mustafa Tünay ve Cengizhan Konuş bu sayının diğer şairleri.
"Çekilmiş Tabanca Kadar" isimli şiiriyle Ayşegül Baytut bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor:
"İçeride unutuldu anahtar yüzyıldır / Göğsüm çekilmiş tabanca kadar ağır"
Daima Filistin
"Filistin bir insanlık meselesidir" sözüyle sunulan dosya, Halil İbrahim İzgi'nin "Filistin İçin Yapmamamız
Gerekenler" başlıklı yazısıyla açılıyor. Mustafa Özel "Filistin'den Mektup Var" başlıklı yazısından "Siyonistler
haklıyı, hakkı, hakikati, hak davayı, Hakk'ın Davası'nı yok edemeyeceklerini elbette öğrenecekler." diyor. Said
Yavuz "Boykotun Dili ya da Tebük Seferi'nden Geri Kalmak" başlıklı yazısında boykot meselesini İslâm
tarihinden örneklerle ele alıyor. Arif Ay "Nuri Pakdil'in Dünyasında Orta Doğu ve Kudüs" başlıklı yazısında
Pakdil'in eserlerindeki Kudüs imajını ve Orta Doğu imgelerini irdeliyor. Rıdvan Kadir Yeşil "Âşık Min
Filastîn" başlıklı yazısında Mahmud Derviş'in sürgünde geçen hayatını ve eserlerini ele alırken Selim Cerrah
"Ayakta Durmak" başlıklı yazısında "Bize düşen; taraf olmamız gereken yerde taraf olmak, istikamet üzere
yaşamaya talip olmaktır." diyor. Ali Emre, Ahmet Edip Başaran, Emel Özkan, Mehmet Aycı, Harun
Yakarer ve Ayşe Hilâl şiirleriyle dosyaya katkı sunan isimler.
Öykü, Deneme
Ocak sayısının öykü sayfalarını; Kâmil Yeşil "Mezar Taşı, Resim Fırçası", Eyyüp Akyüz "Selam", Meral
Afacan Bayrak "Saadet Ocağı" ve Şeyma Subaşı "Zamansız" isimli öyküleriyle zenginleştiriyor.
Erol Göka aşk ve aile yazı dizisine devam ederken Muhammet Enes Kala "Vefa: Her Şey Bittiğinde Kalan"ı
yazıyor. Handan Acar Yıldız "Çoğaltarak Değersizleştirme ve Toplu Delirme Üzerine" başlıklı yazısında
"Kelimeler arttıkça anlam kayboluyor." diyor. Zeynep Merdan "Antika İnsan" tanımını genişleterek bu
insanların eşsizliğini kaleme alıyor. Mahmut Bıyıklı "Annemin Yanık Türküleri" yazısının ikincisini yazarken
Müslim Coşkun "Adımlarında Bir Ferahlık Hissi" başlıklı yazısında modern zamandaki insanın yalnızlığını
anlatıyor. Ahmet Edip Başaran "Rüzgâr Külü" yazı dizisinin dokuzuncusunu yazarken Dursun Çiçek, Orta
Anadolu'nun ozanlar şehri Kırşehir ilini "Türkü Çığıran Toprak" başlıklı yazısıyla anlatıyor. İbrahim Tenekeci
mektup türünde kaleme aldığı "Hayat Beklenmedik Bir Şeydir" başlıklı yazısında "Sevgi sebat eder. Zorluğa ve
yokluğa dayanıklıdır. İyilik üzerine kurulmuş zarif dostluklar da böyledir" diyor. Muhsin Macit, Namık
Açıkgöz, Hüsrev Hatemi, Mustafa Özçelik, Ayşe Altıntaş ve Fikriye Bilge Bircan kitap inceleme ve
değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler.
Söyleşi
Muhit, bu sayısında iki söyleşiye birden yer veriyor. Nahide Nagehan Akyol soruyor, Son Durağın Şarkısı
isimli son kitabı Muhit Kitap'tan çıkan Serkan Üstüner cevaplıyor: "Herkes bir hikâye yazmak için mücadele
ediyor."
Cengizhan Konuş'un sorularını ise Yaşayınca Geçmeyen isimli son şiir kitabı çıkan Mehmet Tepe cevaplıyor:
"Şiir, bir mesuliyet meselesidir."
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 00:48