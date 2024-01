Muhit 2024 Ocak 49. Sayısı Çıktı

Muhit Ocak Sayısıyla Raflardaki Yerini Aldı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor.

Aralık sayısında Nehirden Denize Özgür Filistin diyerek tüm sayfalarını Filistin'e ayıran dergi, Ocak sayısında

Halil İbrahim İzgi ve Mustafa Özel'in yazılarını kapağa taşıyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor.

İbrahim Tenekeci'nin "Yaşamak Yara" isimli şiirini Yunus Karadağ'ın "Güzün Gizlediği Suçlar", Mehmet

Narlı'nın "Ömürlük İhtimal", Hüseyin Atlansoy'un "İncimek" isimli şiiri takip ediyor. Dilara Ayşe Akdeniz,

Nadir Aşçı, Nurullah Genç, Murat Güzel, Seyyid Ensar, Mehmet Fatih Öz, Mustafa Uçurum, Ali K.

Metin, Mustafa Muharrem, Aziz Kağan Güneş, Berat Demirci, Ömer Fatih Andı, Emre Demir, Filiz Atlı,

Mustafa Tünay ve Cengizhan Konuş bu sayının diğer şairleri.

"Çekilmiş Tabanca Kadar" isimli şiiriyle Ayşegül Baytut bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor:

"İçeride unutuldu anahtar yüzyıldır / Göğsüm çekilmiş tabanca kadar ağır"

Daima Filistin

"Filistin bir insanlık meselesidir" sözüyle sunulan dosya, Halil İbrahim İzgi'nin "Filistin İçin Yapmamamız

Gerekenler" başlıklı yazısıyla açılıyor. Mustafa Özel "Filistin'den Mektup Var" başlıklı yazısından "Siyonistler

haklıyı, hakkı, hakikati, hak davayı, Hakk'ın Davası'nı yok edemeyeceklerini elbette öğrenecekler." diyor. Said

Yavuz "Boykotun Dili ya da Tebük Seferi'nden Geri Kalmak" başlıklı yazısında boykot meselesini İslâm

tarihinden örneklerle ele alıyor. Arif Ay "Nuri Pakdil'in Dünyasında Orta Doğu ve Kudüs" başlıklı yazısında

Pakdil'in eserlerindeki Kudüs imajını ve Orta Doğu imgelerini irdeliyor. Rıdvan Kadir Yeşil "Âşık Min

Filastîn" başlıklı yazısında Mahmud Derviş'in sürgünde geçen hayatını ve eserlerini ele alırken Selim Cerrah

"Ayakta Durmak" başlıklı yazısında "Bize düşen; taraf olmamız gereken yerde taraf olmak, istikamet üzere

yaşamaya talip olmaktır." diyor. Ali Emre, Ahmet Edip Başaran, Emel Özkan, Mehmet Aycı, Harun

Yakarer ve Ayşe Hilâl şiirleriyle dosyaya katkı sunan isimler.

Öykü, Deneme

Ocak sayısının öykü sayfalarını; Kâmil Yeşil "Mezar Taşı, Resim Fırçası", Eyyüp Akyüz "Selam", Meral

Afacan Bayrak "Saadet Ocağı" ve Şeyma Subaşı "Zamansız" isimli öyküleriyle zenginleştiriyor.

Erol Göka aşk ve aile yazı dizisine devam ederken Muhammet Enes Kala "Vefa: Her Şey Bittiğinde Kalan"ı

yazıyor. Handan Acar Yıldız "Çoğaltarak Değersizleştirme ve Toplu Delirme Üzerine" başlıklı yazısında

"Kelimeler arttıkça anlam kayboluyor." diyor. Zeynep Merdan "Antika İnsan" tanımını genişleterek bu

insanların eşsizliğini kaleme alıyor. Mahmut Bıyıklı "Annemin Yanık Türküleri" yazısının ikincisini yazarken

Müslim Coşkun "Adımlarında Bir Ferahlık Hissi" başlıklı yazısında modern zamandaki insanın yalnızlığını

anlatıyor. Ahmet Edip Başaran "Rüzgâr Külü" yazı dizisinin dokuzuncusunu yazarken Dursun Çiçek, Orta

Anadolu'nun ozanlar şehri Kırşehir ilini "Türkü Çığıran Toprak" başlıklı yazısıyla anlatıyor. İbrahim Tenekeci

mektup türünde kaleme aldığı "Hayat Beklenmedik Bir Şeydir" başlıklı yazısında "Sevgi sebat eder. Zorluğa ve

yokluğa dayanıklıdır. İyilik üzerine kurulmuş zarif dostluklar da böyledir" diyor. Muhsin Macit, Namık

Açıkgöz, Hüsrev Hatemi, Mustafa Özçelik, Ayşe Altıntaş ve Fikriye Bilge Bircan kitap inceleme ve

değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler.

Söyleşi

Muhit, bu sayısında iki söyleşiye birden yer veriyor. Nahide Nagehan Akyol soruyor, Son Durağın Şarkısı

isimli son kitabı Muhit Kitap'tan çıkan Serkan Üstüner cevaplıyor: "Herkes bir hikâye yazmak için mücadele

ediyor."

Cengizhan Konuş'un sorularını ise Yaşayınca Geçmeyen isimli son şiir kitabı çıkan Mehmet Tepe cevaplıyor:

"Şiir, bir mesuliyet meselesidir."