Muhit Dergisi Güzel Ahlâk ve Mehmet Tepe Şiiri Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergi, edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Haziran sayısında İnsan Olmanın Güzelliği ve Ahmet Edip Başaran dosyasıyla yayınlanan dergi, bu ay Güzel Ahlâk ve Mehmet Tepe dosyasıyla okurunu selamlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. İbrahim Tenekeci'nin "Kış Ormanı" isimli şiirini Hüseyin Atlansoy'un "21 Derste Şiir Nasıl Yazılır" ve Arif Ay'ın "Nefret ve Vahşet Çağı" isimli şiiri takip ediyor. Yunus Karadağ, İlker Nuri Öztürk, Murat Güzel, Emel Özkan, Nurullah Genç, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Süleyman Unutmaz, Gökhan Ergür, Cengizhan Konuş, Emre Demir, Mustafa Muharrem, Mustafa Uçurum ve Dilara Ayşe Akdeniz bu sayının diğer şairleri.

"Bir topal için her şey çok uzaktı... Canını dişine taksa da hep geride kalandı" diyen İbrahim Paşalı, bu sayının arka kapağını "Çamaşırların Kurumadığı Yerde" başlıklı yazısıyla süslüyor.

Güzel Ahlâk

Muhit Temmuz sayısında dikkat çekici iki dosyayla okur karşısında.

Osman Toprak, "Ahlâk, Moral ve Etik" başlıklı yazısında ahlâk ve etik kelimelerinin etimolojik kökenlerini ele alarak bu iki terimin kültürel ve tarihsel arka planını inceliyor. Kemal Sayar ve Zübeyde Çakır, "Etik ve Ahlâk" başlıklı yazısında iki kavram arasındaki teorik ve pratik ayrımlara dikkat çekiyor. Erol Göka, "İyinin Güzelliği, Erdemsizin Çirkinliği" başlıklı yazısında Müslümanların hayata bakışları ve dünya görüşlerinde iyilik ile güzelliğin birlikte ele alınmasını yazıyor. Mehmet Dinç, "İncelikli Ahlâk" başlıklı yazısında insanın kendisine, tabiata ve diğer canlılara karşı takınması gereken ahlâkî hassasiyetleri sıralıyor. Saadettin Acar, "İmkân, Sorumluluk ve Ahlâk" başlıklı yazısında modern zamanda kaybolan ahlâkın izini, insanın yaratılış gayesiyle birlikte sürüyor. Gökhan Ergür, "İnsandan Geriye Kalan" başlıklı yazısında hayatın sonunda unutulan başarılardan, unvanlardan ziyade hatırlanan güzel hasletlere değiniyor. Kâmil Yeşil, "Hürmet Güzel Ahlâktandır" başlıklı yazısında ahlâkın görünmeyen ama hissedilen ilk adımının ve insanın iç dünyasındaki terbiyenin dışa yansımasının hürmet olduğunu söylüyor. Said Ercan, "Dijital Dünyada Adabımuaşeret ve Dijital Etik Kurallar" başlıklı yazısında sanal kimliklerin ardına sığınılarak ihmal edilen etik sorumluluklara açıklık getiriyor.

Mehmet Tepe Şiiri Dosyası

Gösterişten uzak, sahiciliği merkeze alan şiir anlayışıyla dikkat çeken şair Mehmet Tepe, bu sayının diğer dosya konusu. Ahmet Edip Başaran, "Yaşayınca Geçmeyen Bir Hayat Düellosu" başlıklı yazısında Tepe'nin son çıkan kitabı üzerinden şiirsel tavrını ve temel temalarını irdeliyor. Mehmet Yılmaz, "Mehmet Tepe Şiirinde Çocuk İmgesi" başlıklı yazısında, şairin şiirinde öne çıkan çocuk imgesi üzerinden saflık ve içsel yalnızlık arayışına ışık tutuyor. Harun Yakarer, Tepe'nin Buradan Bakınca isimli kitabından yaptığı alıntılarla şairin şiirindeki temel duraklara işaret ederken Nadir Aşçı "Dünyaya Toprak Saha'dan Bakmak" başlıklı yazısında Tepe'nin ilk kitabını merkeze alarak şiirlerinde öne çıkan izlekleri değerlendiriyor. Dosya çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide Cengizhan Konuş'un sorularını yanıtlayan Tepe, "Şiirin öz kaynağı insandır" diyor.

Öykü, Deneme

Temmuz sayısının öykü sayfalarını "Cinnet" isimli öyküsüyle Güray Süngü, "Zincir, Dil, Mesafe" isimli öyküsüyle Handan Acar Yıldız, "Asansörü Tutar Mısın?" isimli öyküsüyle Yunus Meşe ve "Yediye Beş Kala" isimli öyküsüyle Halil İbrahim İzgi zenginleştirirken Mustafa Çiftci "Neslişah ve Sultan ve İbo" başlıklı anısıyla bu sayıya katkıda bulunuyor.

Soner Karakuş, "El-Kâbıd" başlıklı yazısında "Delirmesem ölürdüm" diyor. Hasan Mert Kaya, "Bir Cezaevi Mektubu ve Bir Fotoğraf" başlıklı yazısında Necip Fazıl Kısakürek'in cezaevi yıllarında dostlarına yolladığı bir mektubu ve fotoğrafı inceliyor. Aynur Dilber, "Kendinde En Güzel Hâliyle" yazısıyla insanın kendini kandırdığı anlara ve geriye dönüp baktığında duyduğu pişmanlıklara dikkat çekiyor. Muhammet Enes Kala, "isyan" mefhumunu Nurettin Topçu'nun düşünce ikliminde değerlendirirken Afşin Selim, "Enformasyon Çağında Bilgi Kirliliği" başlıklı yazısıyla çağımızın en büyük sorunlarından birine işaret ediyor. Dursun Çiçek, "Rüzgârın Türküsü" adlı denemesinde sessizliğin ve yalnızlığın dili olan rüzgârı anlatıyor. Rıdvan Kadir Yeşil, "Davut Olmayan Her Şey" yazısında müminin emrolunduğu gibi dosdoğru olması gerektiğini vurgularken Müslim Coşkun tabiata sığınmanın ferahlığını yazıyor. Mehmet Nuri Yardım, 19 Mayıs günü ebediyete irtihal eden Beynun Akyavaş'ı kaleme aldığı yazısıyla anarken Ali Emre ve Yusuf Bilâl Aydeniz kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayımıza omuz veren diğer isimler oluyor.