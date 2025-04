Muhit Dergisi Nisan Sayısında Turan Kışlakçı ve Mustafa Özelʼi Kapağa Taşıyor (Nisan, 2025)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devam ediyor. Mart sayısında Yalnızlık dosyasıyla çıkan dergi, Nisan sayısında Turan Kışlakçı ve Mustafa Özel'i kapağa taşıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Ahmet Edip Başaran'ın "Eksik Münacaat" isimli şiirini, Mehmet Tepe'nin "Eksik Naat", Nurullah Genç'in "Müntehîdir Mümtenî" isimli şiiri takip ediyor. Rıdvan Kadir Yeşil, Cengizhan Konuş, Mehmet Narlı, Dilara Ayşe Akdeniz, Suavi Kemal Yazgıç, Emel Özkan, Mustafa Muharrem, Ayşegül Baytut, Cafer Keklikçi, Mustafa Uçurum, Tayfun Doğan, Emre Demir, Aziz Kağan Güneş, Şakir Kurtulmuş, Muhammed Said Çimen, Sabiha İclâl Tiryaki ve Eyup Taşcı bu sayının diğer şairleri.

Bu sayının arka kapağında ise İbrahim Kalın'ın objektifinden bir fotoğraf yer alıyor.

Söyleşi

Filistin'in yarası, Kudüs'ün onuru ve Gazze'nin direnişi… Nour Alhila sordu, Mustafa Özel cevapladı: "Zor zamanda Müslümanların yanında olan, olmayanla denk değildir."

Öykü, Deneme

Nisan sayısının öykü sayfalarını "Geçe" isimli öyküsüyle Abdullah Harmancı, "Böyleleri" isimli öyküsüyle Ayşegül Genç, "Ah!" isimli öyküsüyle Aynur Dilber, "Sessiz Kadınlar" öyküsüyle Zeki Bulduk zenginleştirirken Mustafa Çiftci "Kalbin Ağrıyor mu Hasan" başlıklı anısıyla bu sayıya katkı sunuyor.

"Baharistan ve Bositan'a Seyrüsefer" başlıklı yazısında Turan Kışlakçı, baharın taze rüzgârını satırlara döküyor: "Bahar, şiirin ve ilhamın mevsimidir." "Kuşlardan Geldi İçli Selamın" başlıklı yazısıyla Müslim Coşkun, baharı kuşların kanadında bir müjde gibi karşılıyor. Kemal Sayar, "Hüner Zaman Alır" başlıklı yazısında marifetin zamanın ince işçiliğinde sabırla yoğrularak şekillendiğini anlatıyor. Erol Göka, "Genç Kalmanın Yüceltilme Çağında Yaşlılık" başlıklı yazısında yaşlılığın bilgelik yerine unutulmaya terk edilen bir hazineye dönüştüğünü ifade ediyor. Zeynep Merdan, "Dil Düğümü" başlıklı yazısında kelimelerin, taşıdıkları niyetle ya bir yıkımın ya da yeniden doğuşun habercisi olduğunu yazıyor. İbrahim Tenekeci, mektup dizisine bir yenisini ekliyor: "Candan Muhabbetle." Dursun Çiçek, 9 Mart günü aramızdan ayrılan Kâsım Baba'nın gönüllerdeki karşılığını yazarken Mehmet Nuri Yardım, 24 Şubat'ta dünya hayatına veda eden Hattat Hasan Çelebi'yle ilgili bir yazı kaleme alıyor.

Halil İbrahim İzgi, "Saraybosna'dan Mekke'ye Uzun Bir Yolculuk" başlıklı yazısında Bosna'dan Mekke'ye uzanan bir yolculuğun umut ve heyecanla örülü ruhunu keşfediyor. Eyyüp Akyüz, "Gerekli Olmayan Şeyler" başlıklı yazısında hayatımızda gereksiz olan şeyleri sorgulatarak sade ve anlamlı yaşamın kapılarını aralıyor. Yusuf Mahir, "Tahrip Edilen Taraf" başlıklı yazısında mücadele ruhunun yalnızca zaferle değil, zamanın aşındırıcı gücüyle sınandığı söylüyor. Selim Cerrah, Muhammet Enes Kala, Hasan Mert Kaya deneme yazılarıyla; Murat Güzel, Mustafa Özçelik, Ömer Yalçınova ve Yağız Gönüler inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler.