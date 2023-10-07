Muhit Dergisi Yayında

Muhit Psikoloji Dosyasıyla Raflardaki Yerini Aldı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Eylül sayısında Hüsrev Hatemi ve Bayram Bilge Tokel'i kapağa taşıyan dergi, Ekim sayısında "Ruh Sağlığımızı Korumak" başlıklı psikoloji dosyasıyla okuyucularını selamlıyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Yunus Karadağ'ın "Bir Bulut Bir Açelya" isimli şiirini Arif Ay'ın "Ninem", Ahmet Edip Başaran'ın "Andalucia" isimli şiiri takip ediyor. Dilara Ayşe Akdeniz, Nurullah Genç, Murat Güzel, Suavi Kemal Yazgıç, Said Yavuz, Mehmet Tepe, Seyyid Ensar, Mehmet Aycı, Nurettin Durman, Aziz Kağan Güneş, Emre Demir ve Rıdvan Kadir Yeşil bu sayının diğer şairleri.

"Yaşamaklar İçinde Bana Düşen" isimli şiiriyle Mehmet Narlı bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Yaşamaklar içinde bana düşen / Duya duya sağırlaşmak göre göre körleşmek"

Psikoloji Dosyası

"Zor zamanlarda ayakta kalmak" sözüyle sunulan psikoloji dosyasında pek çok önemli ismin katkıları bulunuyor. Erol Göka "Arkadaş: Sırtımızı Dayadığımız Kale" başlıklı yazısıyla gündelik hayatın sıkıntılarıyla boğuşurken yanımızda bulduğumuz dost elini anlatıyor. Beyhan Budak "Modern İnsanın Yalnızlıkla İmtihanı"nı yazarken Mehmet Dinç ve Feyza Topçu "Zor Zamanlarda Ayakta Kalma"nın detaylarını veriyor. K. Fatih Yavuz "Acıyı Kabul: İnsan Dilinin İstemediği" başlıklı yazısında "Acımız devam edegelen hikâyemizin parmak izidir." diyor. Gökhan Ergür "Bir İnsanı Affetme"nin mümkün olup olmayacağını tartışırken Taha Burak Toprak "İslâm Düşüncesinde Psikoloji ve Psikoterapi"yi kronolojik olarak sıralıyor. Melih Kahramanlar "İnsanın Başlangıç Noktası: Değerler" başlıklı ve Mehmet Teber "Ebeveynliği Yeniden Düşünmek" başlıklı yazısıyla dosyaya katkı sunuyor. Dosya kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Gökhan Ergür soruyor, Kemal Sayar cevaplıyor: "İnsan olmak; kendi kusurlarınla yüzleşmek ve olgunlaşmak yolunda bitmek bilmez bir sorumluluk, bir vazifedir."

Öykü, deneme, söyleşi

Ekim sayısının öykü sayfalarını Güray Süngü "Duvarda Bir Çizgi" ve Eyyüp Akyüz "Tokat" isimli öyküleriyle zenginleştiriyor.

Ahmet Edip Başaran soruyor, Cesur İnsanlar Şafağında isimli eseri Muhit Kitap'tan çıkan Aynur Dilber cevaplıyor: "Benim insan olarak arzum, yeryüzüne 'daha iyiyi' yaymaktır."

Hüsrev Hatemi "Muallim Nâcî ve Heidegger" başlıklı yazısında iki önemli ismin varoluşla ilgili çalışmalarını açıklarken Muhammet Enes Kala "Hürriyet, Kolay Mesele Mi?" diyor. İbrahim Tenekeci "Merhametten Doğan Şey" başlıklı yazısında "İyilik yorucu bir şeydir. Kıymeti de tam olarak buradan gelir." diyor. Mahmut Bıyıklı "Annemin Yanık Türküleri" başlıklı yazısında yakın zamanda kaybettiği annesini anarken Mustafa Akar "Hocaya Gitmek"i yazıyor. Harun Yakarer "Acele İşe Şeytan Karışır Mı?" başlıklı yazısında acele etmenin inançsal boyutunu ele alıyor. Muhsin Macit "Dijital Çağda Şair ve Gelenek" başlıklı yazısında edebiyatın dijital çağda geldiği noktayı yazarken Bayram Bilge Tokel "Musiki, İlim ve Aşk" başlıklı yazısında müziğin ilmi ve aşkı nasıl etkilediğini açıklıyor. Dursun Çiçek "Selam Yurdu: Kudüs"ü yazıyor ve İbrahim Tenekeci Filistin koleksiyonundan parçalarla Çiçek'in yazısına katkı sunuyor. Mustafa Uçurum "Ziya Osman Saba'nın İstanbul'u"nu, Mustafa Özçelik "Mehmed Âkif'in Süleymaniye'si"ni anlatıyor. Soner Karakuş "El-Galip" başlıklı yazısında "Ölümü düşünmekten başka kozumuz kalmadı." diyor. Mustafa Özel ve Ali Bal kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler.