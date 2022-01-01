Muhit Dergisinin 25. Sayısı Dostluk Dosyasıyla Raflardaki Yerini Aldı

Edebiyat ve Fikir dergisi Muhit, ikinci yılını tamamladı. Aralık ayında Sezai Karakoç özel sayısıyla çıkan dergi, bu ay Dostluk başlıklı dosyayla yayımlanıyor.

Çizgi sanatçısı Hasan Aycın'ın çalışmasıyla açılan sayfalar, İbrahim Tenekeci'nin "Sesin Üzgün Geliyor"; Tayfun Doğan'ın "Evvelbahar" ve Serap Kadıoğlu'nun "Sürgün" şiiriyle devam ediyor. Farklı yaşlardan şairlerin yer aldığı derginin bu sayısında Aynur Dilber, Yunus Emre Güneş, Ünsal Ünlü, Nurettin Durman, Tuba Kaplan, Süleyman Unutmaz, Mehmet Narlı, Emel Özkan, Yunus Karadağ, Mustafa Muharrem, Zülal Sema, Mehmet Aycı, Dilara Ayşe Akdeniz, Âdem Yazıcı, Nurullah Genç, Mehmet Tepe, Mustafa Uçurum, Mehmet Fatih Öz ve Ali K. Metin ağırlanıyor.

İbrahim Altay imzalı "Kırk Bir" adlı şiir, arka kapaktan okura sunuluyor: "Senin sesin çağları aşıp gelmiştir / Bense kuşların anlattığı o sessiz kıssa / Ağaçların en yalnızına."

Öykü, Deneme

25. sayının ilk öyküsü Handan Acar Yıldız'dan: "Kendine layık gördüğü bu kötülük karşısında duyduğu vicdan azabı, bütün haksız ölümler karşısında duyduğu vicdan azabından büyüktü." Ali Işık ve Mustafa Başpınar da diğer öykücüler.

Abdullah Harmancı bir anısını paylaşıyor: Ruhunda Şimşekler Çakan Çocuk. Arif Ay, Erol Göka, Dursun Çiçek, Muhsin Macit deneme sayfalarına emek verdi. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Teoman Duralı'nın ardından Mona A. Tufan yazdı: "Ders anlatırken o bir devdi, oturduğunda candan bir arkadaş, ağabey, baba olurdu. İlmin heybetli cübbesi de muhabbetin sıcak hırkası da ona çok yakışırdı. Hem filozof hem dervişti." Ahmet Mücahit Danışmaz, Mustafa İsen, Necip Tosun'un kitap tanıtım yazıları ise kütüphane kurmak isteyenler için tavsiyeler içeriyor.

Dursun Çiçek ile Söyleşi

Mustafa İbakorkmaz soruyor, Fotoğrafın Ötesi isimli deneme kitabı Muhit Kitap'tan çıkan Dursun Çiçek cevaplıyor: "Fotoğraf, çekmekten ve seyretmekten öte bir görme ve okuma biçimidir."

Dostluk Dosyası

Peygamber Efendimizin "Eski dostluğu muhafaza etmek imandandır." mübarek sözü ışığında hazırlanan Dostluk dosyasında Osman Toprak, Ahmet Edip Başaran, Kemal Sayar, Ali Emre, Selim Cerrah, Mehmet Dinç, Zeki Bulduk, Müslim Coşkun, Kâmil Yeşil'in katkıları bulunuyor. Erol Göka, "Arkadaş, Yoldaştan da Kardaştan da Üstündür" derken Sibel Eraslan, "Varoluş Bilinci Olarak Dostluk" kavramına değiniyor. Soner Karakuş ise dosyadaki son yazıyla Ocak sayısını hitama erdiriyor: "Yalnızlık, ihtiyaç duyduğun tek insanın yanında olmayışıdır aslında. Dostunun."