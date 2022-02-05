Muhit Dergisinin 26. Sayısı Türkü Dosyasıyla Yayımlandı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, üçüncü yılının ikinci sayısında Türkü dosyasıyla okurunu selamlıyor.

Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılan dergi, Hüseyin Atlansoy'un "Belkide Beklemek"; Mustafa Akar'ın "Allah'a Şirk Koşanlar İçin Tövbe Kılavuzu" ve Ervanur Erdoğan'ın "Şüpheli Hayvan Ölümleri" şiiriyle devam ediyor. Fatma Şengil Süzer, Melek Arslanbenzer, Said Yavuz, Emel Özkan,Nurullah Genç, Süleyman Unutmaz, Ayşegül Baytut, Yunus Karadağ, İbrahim Tenekeci, Zülal Sema, Mustafa Muharrem, Mustafa Özçelik, Mehmet Narlı, Ömer Yalçınova, Şakir Kurtulmuş ve Necdet Subaşı bu sayının diğer şairleri.

Türkü Dosyası

Milli hafızamızın temel taşlarından olan türküleri konu alan Türkülerimiz başlıklı dosyada Bayram Bilge Tokel, Haşim Şahin, Salahaddin Bekki, Muhsin Macit, İmdat Avşar, Zeki Bulduk, Mehmet Aycı'nın imzaları bulunuyor. Yalçın Çetinkaya "Anadolu'nun muazzam nağme, enstrüman, icra ve türkü zenginliği, Anadolu'nun her bireyinin hür olduğunun alâmetidir." derken Dursun Çiçek, "Bizim türkülerimiz... Irağı yakın, yakını ırak eder. Karı yakar, ateşi dondurur... Bir ağıtı yakarız kimi zaman. Kimi zaman bir acıyı..." diyor.

Dosya çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide Yunus Karadağ'ın sorularını yanıtlayan Türk'ün Mektebi Türkü Mektebi isimli deneme kitabının yazarı Cemal Kurnaz, "Ortak hafızası olmayan, birlikte söyleyebilecek türküsü olmayanların yoksulluğudur asıl yoksulluk." diyor.

Zeynep Merdan ile Söyleşi

Nahide Nagehan Akyol soruyor, Kendilik Cesareti isimli deneme kitabı Muhit Kitap'tan çıkan Zeynep Merdan cevaplıyor: "Ruha tesir eden bir yazının peşindeyim."

Öykü, Deneme

26. sayının tek öyküsü Ayşegül Genç'ten: "Ölüm bütün hanelere aynı uzaklıktadır, aynı odalara ve bütün sofralara."

Abdullah Harmancı bir anısını paylaşarak "Kelimelerimiz Kalplerimizi Titretir" diyor.

Arif Ay, Erol Göka, Ali K. Metin, Harun Yakarer, Necip Tosun deneme yazılarıyla düşünmeye ve düşündürmeye davet ediyor. Kitap tanıtım ve inceleme yazılarıyla D. Mehmet Doğan, Ali Emre, Yağız Gönüler Şubat sayısına katkı sunan diğer isimler.