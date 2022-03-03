Muhit Dergisinin 27. Sayısı Yayımlandı

MUHİT, NURİ PAKDİL DOSYASIYLA RAFLARDA

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Mart sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Şubat sayısında Türkülerimiz başlıklı dosyayla dikkat çeken dergi, bu ay da sayfalarına Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i taşıyor.

Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılan dergi, İbrahim Tenekeci'nin "Yaşarım Yalnız", Merve Erkovan'ın "Canlı Yayın", Nurefşan Melemez'in "Yenilen" şiiriyle devam ediyor. Ahmet Edip Başaran, Dilara Ayşe Akdeniz, Murat Güzel, Ali Emre, Mehmet Aycı, Nurullah Genç, Mustafa Uçurum, Yunus Karadağ, Tuba Kaplan, Nurettin Durman, Ayşe Hilâl, Aynur Dilber, Ömer Yalçınova, Emre Demir bu sayının diğer şairleri.

"Pıhtı" şiiriyle Mehmet Fatih Öz bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Zorla iyilik en büyük kötülüktür ya / Güvenip de yanılmanın kırsalında ölü ceylan"

Nuri Pakdil Dosyası

Yayın hayatına başladığı günden itibaren edebiyatımızın birçok kıymetli ismi hakkında kapsayıcı dosyalar yapan Muhit, bu sayısında da Nuri Pakdil'i kapağına taşıyor. Ahmet Edip Başaran, "Nuri Pakdil, sanatın hemen bütün alanlarında bir şekilde kalem oynatmış, yazdıklarıyla bu türün kendine özgü örneklerini vermiştir." derken Arif Ay "Nuri Pakdil, Kur'an'ı, Peygamberimizin hayatını ve İslâm tarihini en ciddi biçimde okuyan yazarlardan biridir." diyor. Nuri Pakdil'in her yönüyle ele alındığı dosyada Mustafa Özel, Necip Evlice, İbrahim Paşalı, Abdullah Harmancı, Mehmet Narlı ve Ali Karaçalı'nın imzası bulunuyor.

Murat Erol ile Söyleşi

Bekir Salih Yaman soruyor, Kaybetmenin Hâlet-i Ruhiyesi isimli eseri Muhit Kitap'tan çıkan Murat Erol cevaplıyor: "Bizi biz yapan, kazandıklarımızdan çok kaybettiklerimizdir."

Öykü, Deneme

Bu sayıya Ayşegül Genç "Küf ve Bahar", Kâmil Yeşil "Darabe Amr'un Mr. Brown" isimli öyküleriyle katkı sunuyor.

Dursun Çiçek, Hikmet Dağı yazı dizisine devam ederken Süleyman Ceran, Mustafa Akar, Erol Göka, Harun Yakarer, Ali K. Metin, Müslim Coşkun deneme yazılarıyla düşünmeye ve düşündürmeye davet ediyor. Necip Tosun ve Ekrem Aytar ise inceleme ve değerlendirme yazılarıyla Muhit'in Mart sayısına katkı sunan diğer isimler.