Muhit Dergisinin 28. Sayısı Kuşlar Dosyasıyla Yayımlandı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Nisan sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Mart sayısında Kudüs şairi Nuri Pakdil'i dosya konusu yapan dergi, bu ay da sayfalarına Kuşlar'ı konuk ediyor.

Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılan dergi, Hakan Arslanbenzer'in "Israrla", Mehmet Tepe'nin "Muhammed Salah'a İlk Dize", Seyyid Ensar'ın "Konuşkan Yalnızlık" şiiriyle devam ediyor. Süleyman Unutmaz, Ayşe Çelikkaya, Nurettin Durman, Mehmet Narlı, Zülal Sema, Nurullah Genç, Âdem Yazıcı, Nurefşan Melemez, Ömer Fatih Andı ve Tayfun Doğan bu sayının diğer şairleri.

Kuşlar Dosyası

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, bu sayısında Kuşlar Dosyası ile baharı selamlıyor. Dosya, Mustafa Özel'in "Kur'an'ı Kerim'de Kuşlar" yazısı ile açılıyor. Ömür Ceylan, "Osmanlı Kuşları Neden Severdi" sorusunun cevabını veriyor. Ceylan'ı "Şiirimize Tüneyen Kuşlar" başlıklı yazısıyla Hüseyin Akın takip ediyor. Türkülerimizdeki kuşları Cemal Kurnaz, sultanlara ad veren kuşları Haşim Şahin kaleme alıyor. Serçeyi Berat Demirci, turnayı Dursun Çiçek, leyleği Muhsin Macit, sakayı İbrahim Tenekeci, martıyı Abdulkadir Erkal, kuş evlerini ise Zafer Çınar yazıyor. Yunus Karadağ ve Selinay Keleş Kuşlar Dosyasına katkı sunan diğer isimler.

Melek Arslanbenzer ile Söyleşi

Şeyma Subaşı soruyor, Melek Arslanbenzer cevaplıyor: "Şiirimde mendireği İslâm olan bir tavır sergilediğimi düşünüyorum"

Öykü, Deneme

Bu sayının öyküsü Mustafa Başpınar'dan: "Korkaram Yâr Gelmeye"

Arif Ay ve Mustafa Uçurum baharın gelişini müjdeleyen iki güzel yazı kaleme alıyor. Mustafa Akar, günlüklerine devam ediyor. Erol Göka, Dilara Ayşe Akdeniz, Zeynep Merdan, Harun Yakarer ve Selim Cerrah deneme yazılarıyla düşünmeye ve düşündürmeye davet ediyor. Ali Emre ve Yağız Gönüler ise inceleme ve değerlendirme yazılarıyla Muhit'in Nisan sayısına katkı sunan diğer isimler.