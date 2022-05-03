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Muhit Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2022)

03.05.2022 00:40 - Dergihaber
Muhit Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2022)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, Mayıs sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Nisan sayısında Kuşlar'ı dosya konusu yapan derginin Mayıs sayısı, Zeki Bulduk'un yakın zamanda kaybettiğimiz şair Bülent Parlak'ın ardından kaleme aldığı yazısı ile açılıyor. Necip Tosun'un "Dünya Romanında Türk İmgesi" başlıklı kıymetli yazısı ise bu sayının kapağında yer alan diğer bir yazı.

Şiir

Her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veren Muhit'in şiir sayfaları her zamanki gibi oldukça zengin. Ali Emre'nin "Kamburdaki Küfe" isimli şiiriyle açılan sayfaları Said Yavuz'un "Eskiden", Mehmet Tepe'nin "Kim Bilir Belki de Üzülmemeliyiz" şiiri takip ediyor. Emel Özkan, Aynur Dilber, Murat Güzel, Tuba Kaplan, Mustafa Uçurum, Mehmet Aycı, Yunus Karadağ, Mehmet Fatih Öz, Emre Demir, Süleyman Unutmaz, Şakir Kurtulmuş, Ali K. Metin, Ömer Yalçınova, Mustafa Özçelik, Necdet Subaşı, Soner Karakuş ve İbrahim Tenekeci bu sayının diğer şairleri.

Muhsin Macit ile Söyleşi

Bekir Salih Yaman soruyor, Klasik Türk Şiiri sahasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Muhsin Macit cevaplıyor: "Zihniyet değişimi iklim değişimi gibidir"

Öykü, Deneme

Gökhan Özcan "Oğuz Kim Bilir Nerede?", Güray Süngü "Üç Gülen Kafa, Bir Ters Kafa ve Şaşkın Surat", Kâmil Yeşil "Kırkta Bir" isimli öyküleriyle bu sayıya öyküleriyle katkı sunuyor.

Necip Tosun, "Dünya Romanında Türk İmgesi" başlıklı yazısıyla dünya edebiyatında kült olmuş yazarların eserlerini odağına alarak detaylı bir yazı kaleme alıyor. Erol Göka, şüphe ve inancın gelenek ve değişimdeki etkisine odaklanırken Dursun Çiçek, Hikmet Dağı yazı dizisine devam ediyor: "Nereden geldiğini bilen nereye gittiğini de bilir."

Arif Ay, "İnsan Değişir mi?" başlıklı yazısında "Bakımsız ruh, bakımsız bina gibi çöküyor. Çağımız insanının en büyük hastalığı ruh çöküntüsüdür." diyor. Dilara Ayşe Akdeniz, "Hiçliğin Tapınağı ve Varlığın Barınağı Olarak Ölüm" başlıklı yazısında ölümün bir varlık mı yoksa hiçlik mi ifade ettiğini tartışırken Münire Daniş, "Uyarıcı Rüya" başlıklı yazısıyla gördüğü rüyanın kendisinde bıraktığı hisleri aktarıyor. Münire Rumeysa Çakan, "Abanozdan Harikalar: Minber" başlıklı yazısıyla abanoz ağacının tarihsel seyir içinde minber olarak kullanılmasını; Müslim Coşkun, "Yeşil Beyaz İncelik" başlıklı yazısıyla baharın hâleti ruhiyemizde bıraktığı hisleri yazarken Mustafa Özel, "Azez'den Kalanlar" başlıklı yazısıyla kamp izlenimlerini aktarıyor. Nahide Nagehan Akyol ve Zübeyde Andıç kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarıyla, Usta çizer Hasan Aycın ise bir çizgisiyle Mayıs sayısına katkı sunan diğer isimler.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.05.2022 00:40 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 00:46
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MorTaka Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2022)
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