Muhit Dergisinin 33. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2022)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Ağustos ayında merhum şair ve yazar Mevlâna İdris'i dosya konusu yapan dergi, Eylül sayısında öykücü, yazar Rasim Özdenören'i sayfalarına konuk ediyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Murat Güzel'in "Yaşadığımız Günlere Zeyl" başlıklı şiirini Mustafa Muharrem'in "Şecere", Nurettin Durman'ın "Sabahı Beklerken", Yunus Karadağ'ın "Toprağın Beyaz Balkonu" başlıklı şiiri takip ediyor. Mehmet Tepe, Ayşe Melek, Mehmet Aycı, Dilara Ayşe Akdeniz, Seyyid Ensar, Rıdvan Kadir Yeşil, İbrahim Tenekeci ve Ömer Fatih Andı bu sayının diğer şairleri.

"Yüzüne Bakar Gibi" şiiriyle Tayfun Doğan bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "İnsan, teskin eder sessizliği kaçtıklarından / Bir cinayetmiş, karanlığa elini bırakışın"

Rasim Özdenören Dosyası

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören'i sayfalarına taşıyan dergide birçok özel isim yazı kaleme alıyor. Şakir Kurtulmuş, "Anlatı Ustası Rasim Özdenören"i yazarken Said Yavuz ve Ahmet Edip Başaran, yazarın biyografisini ayrıntılı şekilde ele alıyor. Hüseyin Akın, "Yumurtayı Hangi Ucundan Kıracaktık" başlıklı yazısıyla merhumun eserlerindeki düşünsel noktalara değiniyor. Saadettin Acar, "Âdeta tövbe etmeye bile geç kalmış bir toplumun günahlarının kefareti olsun diye yazdı, yazdı, durmadan yazdı." diyor. Arif Ay, "Aşkla Yazmak" başlıklı yazısıyla Özdenören'in İslâmî hayatın değerlerini sanat ve edebiyat yoluyla günümüze taşımasını anlatıyor. Necip Tosun, "Rasim Özdenören'li Günler" başlıklı yazısında yazarla geçirdiği özel anlarını yazarken Mustafa Özel, Rasim Özdenören'in kaleme aldığı yazılardaki insan ve toplum hassasiyetlerine değiniyor. Yunus Emre Özsaray, "Rasim Özdenören'e Üç Farklı Yönden Bakış"ı, Mehmet Özger, "Yatay ve Dikey Sembolizmler Işığında Kuyu"yu yazıyor. Sibel Eraslan, "Gül Yetiştiren Adam" başlıklı yazısında "Rasim Özdenören, yol haritasını İslâm medeniyetine dair taşıdığı aidiyet ve terakki fikirleri üzerine çizmiştir." diyor. Rasim Özdenören'in her yönüyle ele alındığı dosyaya Yıldız Ramazanoğlu, "Ges Geldi Hayat" başlıklı yazısıyla, Güray Süngü "Bir Harf Görüp Gereğini Bellemek" başlıklı yazısıyla, Mahmut Bıyıklı "İyi Bilirdik" başlıklı yazısıyla, Kâmil Yeşil "Rasim Özdenören'den (Bende) Kalanlar" başlıklı yazısıyla katkı sunan diğer isimler.

Arif Ay ile Söyleşi

Yunus Karadağ soruyor, son şiir kitabı Sen Geçerken Muhit Kitap'tan çıkan Arif Ay cevaplıyor: "Geleceği belirleyen bugünkü mesaimizdir"

Öykü, Deneme

Bu sayının "Haftada Bir" isimli tek öyküsü Mustafa Nezihi Pesen'den: "Binalar yükseldikçe ben dünyaya yukardan baktım da her seferinde biraz daha uzaklaşıp koptum."

Dursun Çiçek, "Hikmet Dağı" yazı dizisine devam ederken Eyyüp Akyüz "Eve Dönmek"i yazıyor. İbrahim Tenekeci, "Senden Bir Eser" başlıklı yazısında "Bir insana tamamen güvenmek, öncelikle ona haksızlık etmektir. İnsanlara hata payı bırakmalıyız ki hem hakkaniyetli olsun hem yalnız kalmayalım." diyor. Erol Göka, psikoloji ve psikopatolojiyle kişilerin düşüncelerinin yargılanamayacağı tezini çeşitli düşünürlerin fikirleri ışığında tartışırken Müslim Coşkun, "Ölümün ev sahibi olduğu bir dünyada, bize düşen görev misafir gibi davranmaktır." diyerek insanın faniliği üzerine yazıyor. Mustafa Özçelik, "Adı Güzel Kendi Güzel Bir Eser: Mevlid-i Şerif" başlıklı yazısıyla özgün adı Vesîletü'n-Necât olan ve yaygın adlandırmayla Mevlid-i Şerif olarak bilinen manzum eseri detaylı olarak irdeliyor.