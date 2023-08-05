Muhit Dergisinin 34. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2023)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Temmuz sayısında Mehmet Dinç'in Sevmek ve İnanmak Üzerine yazısını kapağa taşıyan dergi, Ağustos sayısında 8 Temmuz günü vefat eden Özkan Uğur'u anıyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Muzaffer Serkan Aydın'ın "Son Günleri" isimli şiirini Cevdet Karal'ın "Portre", Arif Ay'ın "Gel", Hüseyin Atlansoy'un "Şapur" isimli şiiri takip ediyor. Murat Güzel, Said Yavuz, Nurullah Genç, Aziz Kağan Güneş, Suavi Kemal Yazgıç, Seyyid Ensar, Süleyman Unutmaz, Eyyüp Akyüz, Mehmet Aycı, Nurettin Durman, Rıdvan Kadir Yeşil, Mustafa Uçurum, Ervanur Erdoğan, Mehmet Fatih Öz, Yusuf Mahir ve Erol Göka bu sayının diğer şairleri.

"Gece Kuşu" isimli şiiriyle Ahmet Edip Başaran bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Şimdi yeniden başlayabilirim / Senin bıraktığın yerden dipdiri bir sabahı sevmeye."

Mazhar Alanson ile Söyleşi

İbrahim Tenekeci soruyor, 8 Temmuz günü vefat eden Özkan Uğur'un 55 yıllık yakın dostu Mazhar Alanson cevaplıyor: "Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır."

Samed Karagöz ve Hasan Kaçan kıymetli sanatçıyı yazılarıyla anıyor.

Öykü, Deneme

Ağustos sayısının öykü sayfalarını "Şüyuu" isimli öyküsüyle Kâmil Yeşil, "Çiçekli Bir Gülümseyiş" isimli öyküsüyle Şeyma Subaşı zenginleştiren isimler.

Soner Karakuş, "El-Bâki" başlıklı yazısında "Geçeceği binlerce yıldır ispatlandığı hâlde, sonsuza kadar acı verecekmiş gibi hissettiriyor." diyor. Zeynep Merdan "Hakiki Muhatabı Tanıma Rehberi"ni kaleme alırken Erol Göka "Aşk ve Aile" yazı dizisine devam ediyor. Turan Karataş "Dutlar Dökülürken" başlıklı yazısında çocukluk ve gençlik anılarında en çok yer eden dut meyvesini yazıyor. Mehmet Dinç "Küçük İşler" başlıklı yazısında gözümüze küçük gelen davranışların ihtiyacı olanlar üzerindeki büyük etkisini anlatıyor. Muhammet Enes Kala "Schadenfreude Virüsü ve Merhamet Aşısı"nı tanımlarken Saadettin Acar "Yaşadığımız Hayat ile İnandığımız Hayat Arasında"ki farklılıkları sıralıyor. Zeki Bulduk "Amel Defteri" başlıklı yazısında "Yarım bırakılmış ne varsa boynuna dolanır insanın." diyor. Murat Erol "Konumlanma Olarak Yerlilik"in tanımını yaparken Hasan Mert Kaya "Haç ile Hilal Arasında İki Yüz Yıl"ı ayrıntılı olarak ele alıyor. Süleyman Ceran "Açık Yara: Srebrenitsa"yı, Dursun Çiçek "Saraybosna: Gençliğimden Bir İzin Peşinde"yi yazıyor. Mustafa Özel "Bir Dava Adamı Olarak Sezai Karakoç"u yazarken Mustafa Özçelik "Şeyh Galib'te İnsan Tasavvuru"na değiniyor. Mehmet Narlı, Ali Emre ve Muhsin Macit inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler.