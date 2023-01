Muhit Dergisinin 37. Sayısı Kıy Sayısı Olarak Yayımlandı (Ocak, 2023)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde dördüncü yılına giren Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Aralık sayısında Mustafa Özçelik ve Necip Tosun'u kapağa taşıyan dergi, bu sayısında Kış Dosyasıyla okuyucuyu selamlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Hüseyin Atlansoy'un "Bu Arası Dünya Bursa da Olur" isimli şiirini Mustafa Muharrem'in "Sade Suflör", Nurullah Genç'in "Talihli Bir Ailenin Sırları", Süleyman Unutmaz'ın "Arabesk" isimli şiiri takip ediyor. Seyyid Ensar, Suavi Kemal Yazgıç, Mehmet Aycı, Murat Güzel, Nurettin Durman, Zülal Sema, Emel Özkan, Âdem Yazıcı, Ali K. Metin, Emre Demir, Mehmet Fatih Öz, Filiz Atlı, Tayfun Doğan ve Yusuf Mahir bu sayının diğer şairleri.

"Kış Demişken" şiiriyle Mehmet Tepe bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Acıtmaz sanma dünya değince kalbine, sonra anlayacaksın / Biraz tuz bastır, biraz su getir, biraz ellerini, biraz kendini"

Kış Dosyası

"Havada kar sesi var" türküsüyle sunulan, "Beyaz dokusunda bu saf rüyanın" dizesiyle açılan Kış dosyasında pek çok önemli ismin katkıları bulunuyor. Ahmet Edip Başaran, "Bir Beyaz Rüya: Kış Sanatı" başlıklı yazısıyla kış mevsiminin şiirdeki yansımalarını çeşitli örneklerle irdelerken Muhsin Macit, "Divan Edebiyatında Kış İzlenimleri"ni ele alıyor. Sibel Eraslan, "Kar Kalplere Yağdığında" başlıklı yazısında "Bembeyaz bir uyku gibidir kar. Bizi ve yaralarımızı uyutan bir anne ninnisidir." diyerek kış mevsiminde kar ile insan arasında oluşan sakinliğe dikkat çekiyor. Hasan Mert Kaya, "Kar Neden Yağar Kar" başlıklı yazısında İstanbul'un geçirdiği çetin kışları yazarken Güray Süngü, "İçimiz Hep Bir Kış Ülkesi" diyor. Dursun Çiçek, "Bozkırda Kış"ı çocukluğundan örneklerle aktarırken Zeki Bulduk, "Kara Kış Zemheriye Döndüğünde" başlıklı yazısında taşrada yaşanan zorlu kış şartlarını anlatıyor. Müslim Coşkun, "Beyaz Bir Rüyadan Geçiyoruz" başlıklı yazısında "Kış, bütün mevsimlerin anasıdır. Beyaz örtüsüyle bütün tabiatı sarıp sarmalar, yaralarını iyileştirir ve bahara hazırlar." diyor. Yunus Karadağ, "Karlı Bir Gece Vakti", Kâmil Yeşil "Sonbahara Övgü" başlıklı yazılarıyla, İbrahim Tenekeci ise "Kış" şiiriyle dosyaya katkı sunan diğer isimler oluyor.

Söyleşi

Yunus Karadağ soruyor, geçtiğimiz günlerde okuyucuyla buluşan Büyük Irmaklardan Bile romanının yazarı Güray Süngü cevaplıyor: "Hayat bir nazar meselesidir."

Öykü, Deneme

Ocak sayısının öykü sayfalarında Aynur Dilber'den "Övmenler ve Yermenler", Eyyüp Akyüz'den "Mezarlık" adlı öyküler bulunuyor.

Zeynep Merdan, "O Âşık Dikkat" başlıklı yazısıyla görmenin ve bakmanın çeşitlerini dikkat temelinde irdelerken Erol Göka, "Aile ve Aşk Yazıları" dizisinde aile karşıtlığını ele alıyor. Kemal Sayar, "Şiddet: Kanayan Yaramız" başlıklı yazısında şiddetin toplumsal etkilerine dikkat çekiyor. Selim Cerrah, "Gönül Diliyle" başlıklı yazısında "Arkadaşlık, dostluk ve yârenlikte menfaat aranmaz, orada fedakârlık ve feragat olması lazım." diyor. Mustafa Uçurum, "Aynalardan Geçiyor Vakit" başlıklı yazısında zamanın geçiciliği üzerine yazarken Arif Ay "Oğlumun Çantası" başlıklı yazısında eğitim sisteminde gördüğü bazı sıkıntıları dile getiriyor. Berat Demirci Zygmunt Bauman'ı, Dilara Ayşe Akdeniz Arthur Rimbaud'yu yazıyor. Nahide Nagehan Akyol ve Mehmet Fatih Öz kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya katkı sunan diğer isimler.