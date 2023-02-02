Muhit Dergisinin 38. Sayısı Yayımlandı (Şubat, 2023)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Ocak sayısında Kış Dosyasıyla çıkan dergi, Şubat sayısında Hasan Mert Kaya'nın "Akdeniz'in Yitik Hafızası" başlıklı yazısı ve Mustafa Akar söyleşisini kapağa taşıyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Cevdet Karal'ın "Sonraki Hayatınızda" isimli şiiriyle merhaba diyen dergi, Hakan Arslanbenzer'in "Hakan Sen Kimsin?" isimli şiiriyle devam ediyor. Ali Emre, Özcan Ünlü, Arif Ay, Nadir Aşçı, Ahmet Edip Başaran, Mehmet Tepe, Aynur Dilber, Harun Yakarer, Nurullah Genç, Mehmet Aycı, Süleyman Unutmaz, İbrahim Gökburun, Rıdvan Kadir Yeşil, Mustafa Muharrem, Ömer Yalçınova, Nurettin Durman, Filiz Atlı ve Yunus Karadağ bu sayının diğer şairleri.

Şubat sayısının arka kapağını ise İbrahim Tenekeci'nin "Dünyanın Akşamında" isimli şiiri süslüyor: "Birbirini kaybetmiş iki insan gibiyim / Sonbahar bitti, kaldı bir mevsim."

Mustafa Akar ile söyleşi

Ervanur Erdoğan sordu, "Savaşa Çağrılmadığım Günler" adlı toplu şiirleri kasım ayında Muhit Kitap etiketiyle okurla buluşan Mustafa Akar cevapladı: "Dünyaya karşılık vermeye çalışan her şair politiktir."

Hikâye, roman, deneme

Şubat sayısının öykü sayfaları da oldukça zengin. "İlahi" isimli öyküsüyle Ayşegül Genç, "Yalnızlığımız Bir Kamyon Dolusu" öyküsüyle Zeki Bulduk bu ayın hikâyecileri. Selahattin Yusuf'un önümüzdeki günlerde yayınlanacak romanından bir bölüm de Muhit'in Şubat sayısında yer alıyor.

Hasan Mert Kaya "Akdeniz'in Yitik Hafızası" başlıklı dikkat çekici yazısıyla Akdeniz'in İslâm hakimiyetinde geçirdiği döneme ışık tutuyor. Mustafa Özel "28 Şubat Düşünceleri"ni ele alıyor. Erol Göka "Aile ve Aşk Yazıları"na devam ediyor: "Teknomedyatik dünya aile bağlarını çözüyor." Soner Karakuş "Güzel Oyuncak", Murat Güzel "Basitliğe Şaşırmak!", Dursun Çiçek "Dinek Dağı", Mehmet Dinç "Bir Kar Tanesi", Kemal Sayar "Şiddet: Kanayan Yaramız", Said Yavuz "Dalgalar Defteri" başlıklı denemeleriyle bu sayıya katkı sunuyorlar. Yağız Gönüler, Berat Demirci, Selim Cerrah, Saadettin Acar, Mehmet Narlı, Kâmil Yeşil, Mustafa Özçelik, Dilara Ayşe Akdeniz, Münire Rumeysa Çakan, Münire Daniş ve Selime Kahraman Muhit'in Şubat sayısına deneme, eleştiri ve inceleme yazılarıyla katkı sunan diğer isimler.