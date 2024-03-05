Muhit Dergisinin 39. Sayısı Yayımlandı (Mart-2024)

Muhit Çanakkale Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devamediyor. Şubat sayısında Günümüz Dünyasında Arkadaşlık Ahlâkı dosyasıyla çıkan dergi,Mart sayısında Çanakkale dosyasıyla okuru selamlıyor.

Arka kapakta 2 Şubatta kaybettiğimiz Türk düşüncesinin kıymetli münevveri Alev Alatlı'nınvasiyeti yer alıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli isminşiirlerine yer veriyor. Cevdet Karal'ın "Şeytanın Emeklilik Talebi ve Gözünü Yıldıran Şarkılar" isimli şiirini Hakan Arslanbenzer'in "Tren Yolunun Orda", İbrahim Tenekeci'nin"Dünyadan Dönerken", İbrahim Gökburun'un "Üzgün Şehirler" isimli şiiri takip ediyor. Yunus Karadağ, Ervanur Erdoğan, Nurullah Genç, Dilara Ayşe Akdeniz, Nadir Aşçı,Mehmet Aycı, Seyyid Ensar, Said Yavuz, Rıdvan Kadir Yeşil, Nurettin Durman, EraySarıçam, Ali K. Metin, Âdem Yazıcı, Ayşegül Baytut, Bahar Emre, Necdet Subaşı veSabiha İclâl Tiryaki bu sayının diğer şairleri.

Çanakkale Dosyası

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, bu sayısında 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni odağına alıyor. "Bugün bizden vatan razı olacak" dizesiyle açılan ve pek çok kıymetli ismin katkısunduğu dosyada Haşim Şahin "Osmanlı'nın Rumeli'ye İlk Geçişi" başlıklı yazısında Çanakkale'nin önemine Osmanlı tarihi ışığından bakarken Burhan Sayılır "ÇanakkaleCephesi'nin Açılması ve 18 Mart Boğaz Harbi"ni, Barış Borlat "Çanakkale Kara Muharebeleri"ni kaleme alıyor. Mustafa Özel "Çanakkale Zaferi'nin Ardındaki Güç: Maneviyat"ı yazarken Ali Emre "İslâm'ı Kuşatmış Boğuyorken Hüsran" başlıklı yazısında Çanakkale Savaşı'na Mehmed Âkif'in gözünden bakıyor. Mustafa Özçelik, Mehmed Âkif'in"Çanakkale Şehitlerine" şiirini Âsım'ın Nesli özelinde inceliyor. Gökhan Gökçek, "Çanakkale'de Bir Türk'ün Destanı" başlıklı yazısında hem vatan için cephede çarpışan hemde yaşadıklarını destanlaştıran bir kahramanı, "Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa"yı yazıyor.

Öykü, Deneme

Mart sayısının sayfalarını Güray Süngü "Bir Milyon Meczup" ve Müştehir Karakaya"Urartulu Kadının Serzenişi" isimli öyküleriyle zenginleştirirken İbrahim Altay, yakınzamanda okuyucuyla buluşacak olan romanından "Kafamın İçinde Beni Yorgun Düşüren Sesler" başlıklı bir bölümle bu sayıya katkı sunuyor.

Harun Yakarer, "Yaşamak, Ölümü Dansa Kaldırarak" başlıklı yazısında yaşamın her anölümle burun buruna olduğunu anlatırken Erol Göka, aşk ve aile yazı dizisine bir yenisiniekliyor: "Âşık, Başarısız Bir Sanatçı Gibidir." Handan Acar Yıldız, "Bilim-Kurgunun Yasak Elması" başlıklı yazısında yapay zekânın hayatlarımıza nüfuz edişini bir film özelindeanlatırken Zeynep Merdan "Bize Ait Olanın Bilgisi" başlıklı yazısında "İnsanları sevmeyibıraktığımızda değil, onlardan ümit etmeyi bıraktığımızda bağ kopuyor" diyor. Selim Cerrah "Kaderin Çağrısı" başlıklı yazısında Müslümanlara seslenirken Muhammet Enes Kala"Vahdet, Emanet ve Emniyet Ahlâkı Üzerine" yazıyor. Dursun Çiçek "Kozan Dağı" başlıklı yazısında yalnızlığa en iyi gelen şeyin dağlara çıkmak olduğunu söylerken Arif Ay "Okuma Notları"nı bizlerle paylaşıyor. Berat Demirci "Oradan da Kondu Geçti Turnalar" başlıklıyazısında günümüzün sorunlarından iletişimsizliği kaleme alırken Soner Karakuş "Ateşten Makaslar" başlıklı yazısında "Sözün büyüsüne o kadar kapıldık ki susunca konuşmadığını zannediyoruz" diyor. 2 Şubat tarihinde aramızda ayrılan münevver Alev Alatlı'yı Suavi Kemal Yazgıç "Alev Alatlı ile Birkaç Anı" başlıklı ve Yusuf Mahir "Dikkatin Felsefesi"başlıklı yazılarıyla anarken 12 Şubatta aramızda ayrılan Üstün İnanç'ı Mehmet Nuri Yardım"Mahallemizin Koruyucu Ağabeyi" başlıklı yazısıyla anıyor. Abdullah Harmancı, Yağız Gönüler, Muhsin Macit, Mustafa Uçurum ve Ahmet Edip Başaran kitap değerlendirme ve inceleme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler oluyor.