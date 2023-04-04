Muhit Dergisinin 40. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2023)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Mart sayısında 6 Şubat günü ülkemizde meydana gelen emsalsiz felaketin şahitliğini Deprem Özel sayısıyla yapan dergi, Nisan sayısında Zeki Bulduk'un "Dünyanın Bütün Sabahları" başlıklı yazısı ve Ali Emre söyleşisini kapağa taşıyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Said Yavuz'un "Kumbara Kıran Çocuklar" isimli şiirini Hüseyin Atlansoy'un "Yüzü Sadak Bir Aslan", Serap Kadıoğlu'nun "Gül Dökümü", Özcan Ünlü'nün "Kaybetme Ülkesi" isimli şiiri takip ediyor. Nurullah Genç, Dilara Ayşe Akdeniz, Seyyid Ensar, Süleyman Unutmaz, Mehmet Narlı, Nadir Aşçı, Mehmet Aycı, Münire Daniş, Mehmet Fatih Öz, Yunus Karadağ, Nurefşan Melemez, Ayşegül Baytut, Emre Demir, Mustafa Muharrem, Rıdvan Kadir Yeşil, Filiz Atlı ve Yunus Emre Güneş bu sayının diğer şairleri.

"Buğu" şiiriyle Emel Özkan bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Dünyaya takılıp, düşerken insan / Bir ucundan tutup endişenin / İnsan ki aceleden yaratılan"

Söyleşi

Süleyman Ceran soruyor, geçtiğimiz günlerde okuyucuyla buluşan Mehmed Âkif romanının yazarı Ali Emre cevaplıyor: "Mehmed Âkif şiiri, yaşayan sünnet gibidir."

Öykü, Deneme

Nisan sayısının öykü sayfalarında Aynur Dilber'den "Benim İçin", Eyyüp Akyüz'den "Ateş", Fatma Nur Uysal Pınar'dan "Kapı Duvar" isimli öyküler bulunuyor.

Zeynep Merdan, "O Zarif Kıskançlık" başlıklı yazısıyla kıskançlığın çeşitlerini edebiyat dünyasından örneklerle açıklarken Erol Göka, "Aile ve Aşk Yazıları" dizisine devam ediyor. İbrahim Tenekeci, "Düşmanlık Ahlâkı" başlıklı yazısında "Sadece kardeşliğin, aşkın, isyanın değil; düşmanlığın da bir ahlâkının olması gerekiyor. İyiyi kötülemek yerine daha güzelini yapma gayreti içinde olmalıyız." diyor. Dursun Çiçek, "Çocuk Fotoğrafa Sığar mı?" derken Murat Güzel "Zamansız Düşünceler"i sıralıyor. Müslim Coşkun, "Nezaketin Dili İncedir" başlıklı yazısında nezaketin gündelik hayattaki gerekliliklerine olan ihtiyacı anlatırken Yağız Gönüler, "Sükûnet Notları" başlıklı yazısında modern zamanda ihtiyacımız olanın sükûnet ve yavaşlamak olduğunu yazıyor. Mustafa Akar "Geçen Günler", Ahmet Edip Başaran "Rüzgâr Külü" başlıklı yazı dizilerine devam ediyor. Murat Erol "Kavramların Hikâyesi"ni yazarken Saadettin Acar "İbadetler Yük Değil, İkram" diyor. Zeki Bulduk, "Dünyanın Bütün Sabahları" başlıklı yazısında afet bölgesindeki şahitliğini yazarken Gökhan Gökçek, "Afet Bölgesinde Bütüncül Bir Çalışma Yürütülüyor" başlıklı yazısında yardım ve kalkınma faaliyetlerini kaleme alıyor. Yusuf Mahir, "Selam" başlıklı yazısında Ramazanı karşılıyor. Muhsin Macit, "Aşk Bir Şem-i İlahidir" başlıklı yazısında "Herkes, her varlık; aşkı kendi hâlince yaşar ve kendi kavlince ifade eder." diyor. Sibel Eraslan, "Şehadet Yolunun Seherinde Hz. Hüseyin"i, Hasan Mert Kaya "İslâm Sikkelerinde Dua ve İbareler"i, Ahmet Karacan "Portrelerin En Güzel Ağabeyi: Fahri Tuna"yı yazıyor. Berat Demirci, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 102. yılını "Şairin Mührü" yazısıyla anıyor.