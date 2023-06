Muhit Dergisinin 42. Sayısı İyilik ve Kötülük Dosyası Olarak Yayımlandı (Haziran, 2023)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında "Türkiye en güzel nasibimizdir" cümlesiyle çıkan dergi, Haziran sayısında "İyilik sahipsiz değildir, sadece sessizdir" diyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Harun Yakarer'in "İlmihal" isimli şiirini Cengizhan Konuş'un "Dağılmanın Kısa Tarihi", Said Yavuz'un "Hep Bir Ağızdan", Ahmet Edip Başaran'ın "Sonsusuzluk" isimli şiiri takip ediyor. Ervanur Erdoğan, Emel Özkan, Nurullah Genç, Özcan Ünlü, Arif Ay, Yunus Karadağ, Âdem Turan, Ayşe Hilâl, Şakir Kurtulmuş, Nurettin Durman, Mustafa Özçelik, Mustafa Muharrem, Mehmet Fatih Öz ve Filiz Atlı bu sayının diğer şairleri.

"Aşk" isimli şiiriyle Murat Güzel bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Aşk dersen konuşur başkasıyla susarak kendine / Çünkü o kendine bile büyük bir sırdır."

İyilik ve Kötülük Dosyası

Ülkemizde gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinden sonra yapılan yardımlar üzerinden depremzede vatandaşlarımıza yöneltilen menfi ifadeler ve davranışların yankısı üzerine hazırlanan İyilik ve Kötülük dosyasında pek çok isim yer alıyor. Sibel Eraslan "Nefretin Dili"ni yazarken Zeynep Merdan "Estetize Edilmiş Kötülük" başlıklı yazısında kötülüğün çeşitlerine değinip söz ve davranıştaki yansımalarını yazıyor. Mustafa Özel Kur'an-ı Kerim'de yapılması emredilen iyilikleri kaleme alıyor. Kâmil Yeşil "İyilik Nedir, İyi Kimdir?" başlıklı yazısında iyiliği ve iyiyi tanımlarken Mehmet Dinç insan kalabilmenin inceliklerini sıralıyor. Müslim Coşkun "İyiliğin Eli Hafiftir" derken Mehmet Tepe iyiler fâni, iyiliğin bâki olduğunu söylüyor. Kemal Sayar "Ruhun Depremi"ni, Aziz Kağan Güneş ve Ömer Yalçınova konuyla ilgili şahitliklerini aktarıyor.

Öykü, Deneme

Haziran sayısının öykü sayfalarını "Sınav" isimli öyküsüyle Güray Süngü, "Cevaplar Yakın, İmkânsızlıklar Uzak" isimli öyküsüyle Aynur Dilber, "Ferahlık Dediğin" isimli öyküsüyle Betül Nurata, "Dünya Dalgınlığına Geliyor" isimli öyküsüyle Muhsin Macit, "Sesini Kaybeden Adam" isimli öyküsüyle Zeki Bulduk zenginleştiren isimler. Ayşegül Genç yayınlanmaya hazırlanan kitabından "Geçici Miyop" başlıklı parçayla katkı sunuyor.

Süleyman Ceran, "Biz büyük bir aileyiz. Farklı renkleri, ırkları, düşünceleri içerisine alan, zenginiyle, fakiriyle hepimizin takva standartlarına göre değerlendirildiğimiz büyük bir aileyiz." diyor "Büyük İslâm Ailesi" başlıklı yazısında. Erol Göka ve Murat Erol yazı dizilerine devam ederken Hakan Arslanbenzer "İlk Roman Hangisi" sorusuna cevap arıyor. Dursun Çiçek yakın zamanda ziyaret ettiği Buhara'yı, Mustafa Uçurum "Yol Dervişi Bir Veysel"i yazıyor. Mehmet Narlı, Nadir Aşçı, Ali Emre, Suavi Kemal Yazgıç ve Yusuf Mahir düşünce ve inceleme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler.