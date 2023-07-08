Muhit Dergisinin 43. Sayısı Yayımlandı: İyilik sahipsiz, Dergi, Dergihaber

Muhit Dergisinin 43. Sayısı Yayımlandı: İyilik sahipsiz değildir, sadece sessizdir (Temmuz, 2023) yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları

Muhit Dergisinin 43. Sayısı Yayımlandı: İyilik sahipsiz değildir, sadece sessizdir (Temmuz, 2023)

08.07.2023 12:00 - Dergihaber
Muhit Dergisinin 43. Sayısı Yayımlandı: İyilik sahipsiz değildir, sadece sessizdir (Temmuz, 2023)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Haziran sayısında "İyilik sahipsiz değildir, sadece sessizdir" diyen dergi, Temmuz sayısında Mehmet Dinç'in Sevmek ve İnanmak Üzerine yazısıyla sunuluyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Cevdet Karal'ın "Sayın Düşünür, Pek Muhterem Hakikat" isimli şiirini Hüseyin Atlansoy'un "Açık Sultan Saklı Sultan", Emel Özkan'ın "Hüsn ü Aşk", Fatma Şengil'in "843 Metre" isimli şiiri takip ediyor. Gökhan Ergür, Yunus Karadağ, Cengizhan Konuş, Âdem Yazıcı, Emre Demir, Ali K. Metin, Süleyman Unutmaz, Nurullah Genç, Aynur Dilber, Seyyid Ensar, Özcan Ünlü, Mehmet Fatih Öz, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mustafa Muharrem, Mustafa Uçurum, Necdet Subaşı ve Şakir Kurtulmuş bu sayının diğer şairleri.

"Yanlış Prova" isimli şiiriyle Nadir Aşçı bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Tadı bozulmuş bir ömür, feri sönmüş rüya / Uykular büyümemiş korumasız evde."

Öykü, Deneme

Temmuz sayısının öykü sayfalarını "Kutu" isimli öyküsüyle Güray Süngü, "Dönüş Yolunda" isimli öyküsüyle Muhsin Macit, "Kör Hafız'ın Ölümü" öyküsüyle Murat Güzel, "Şikâyet" isimli öyküsüyle Eyyüp Akyüz zenginleştiren isimler. Zeki Bulduk "Dost Dili" başlıklı bir mektubuyla katkı sunuyor.

Mehmet Dinç, "Kalbimizi tanımakla, içindekileri bilmekle bir hazine bulmuş olacağız. Çok uzun yolculuklarda arayıp bulamadığını evinin bahçesinden çıkaran simyacı gibi ihtiyacımız olan sükûneti içimizde keşfedeceğiz." diyor "Sevmek ve İnanmak Üzerine" başlıklı yazısında. Erol Göka yazı dizisine devam ederken Murat Erol sömürge psikolojisini "Kimin Kime Borcu" sorusu üzerinden açıklamaya çalışıyor. Selim Cerrah ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci senesini "Hainlerle Hesaplaşma, Mağdurlarla Hesaplaşma Vakti" başlıklı yazısında anıyor. Sezin Büyükmenekşe "Şahsiyetli Hiçlik"i, Harun Yakarer "Yedinci Gencin Yüzüğü"nü yazıyor. Soner Karakuş "Komşusu Açken" başlıklı yazısında "Konforumuz bozulmadan, huzurumuz kaçmadan iyi biri olamayız, olamayacağız." diyor. Dursun Çiçek "Biz'den Biz'e Bir Köprü" başlıklı yazısında Mostar'ı, Müslim Coşkun "İçimde Çoğalan Şehir" başlıklı yazısında Bursa'yı anlatırken Münire Rumeysa Çakan "İznik'te Ulu Cami Olmamasına Üç Neden"i sıralıyor. Ali Emre, Saadettin Acar, Sibel Eraslan, Ahmet Edip Başaran, Arif Ay, Nahide Nagehan Akyol, Yağız Gönüler ve Kâmil Yeşil kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren isimler oluyor.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.07.2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:36
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