Muhit, Filistin Bizim İçin Ne İfade Ediyor ve Gökhan Ergür Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi, edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Ekim sayısında Yolculuk Nereye ve Handan Acar Yıldız dosyasıyla çıkan dergi, Kasım sayısında Filistin Bizim İçin Ne İfade Ediyor ve Gökhan Ergür dosyasıyla okurunu selamlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Ahmet Edip Başaran'ın "Hayata Çare Arayanlar İçin Ölüm Terapisi" isimli şiirini; Murat Güzel'in "Ahsen-i Takvim", Said Yavuz'un "Teşekkürler" isimli şiiri takip ediyor. Rıdvan Kadir Yeşil, Nurullah Genç, Mehmet Tepe, Seyyid Ensar, Eyyüp Akyüz, Dilara Ayşe Akdeniz, Mehmet Aycı, Ömer Yalçınova, Fatih Şahin, Nurettin Durman, Tayfun Doğan, Meral Afacan Bayrak, Mustafa Köneçoğlu ve Yunus Karadağ bu sayının diğer şairleri.

"Eylül Dağları" isimli şiiriyle İbrahim Tenekeci, bu sayının arka kapağını süslüyor: "Gözüm kapalı çıkmış dünyada resmim, / Daha şimdiden on dokuz kitap / Güzel günleri verdim de aldım, / Bayramlar yalnız, sevinçler yarım."

Filistin Bizim İçin Ne İfade Ediyor?

Muhit, Kasım sayısında "Filistin bizim için ne ifade ediyor?" sorusunu farklı isimlere yönelterek ortak hafızaya ve vicdana dair bir soruşturma gerçekleştiriyor.

Ali Emre, "Filistin: Bitimsiz Bilinç ve Direnç İpi" başlıklı yazısında Filistin'de bitmeyen direnişin yankılarını kaleme alırken Ekrem Kızıltaş, "Filistin, Acıyan Yerimizdir" başlıklı yazısında bu topraklarda yaşanan acıların izlerini anlatıyor. İbrahim Tenekeci, "Kaçınılmaz Olan" başlıklı yazısında Filistin coğrafyasının yüzleşilmeden geçilemeyecek gerçeklerini yazıyor. Mehmet Dinç, "Kudüs Bizim Ciğerimizdir" başlıklı yazısında Kudüs'ü merkeze alarak Filistin coğrafyasının ciğerimiz oluşunu ve "ciğeri yanmak" deyiminin içsel yarasına dokunuyor. Mehmet Toprak, "Özgür Dünyanın Anahtarı Filistin" başlıklı yazısında Filistin özgürleşmeden gerçek bir özgür dünyanın kurulamayacağını savunuyor. Selim Cerrah, "Kalbinde Kudüs Yoksa Senin Kalbin Yoktur" başlıklı yazısında Kudüs bilincinin hem toplumu hem bireyi şekillendiren yönlerine odaklanırken Saadettin Acar, "Yeni Bir Dünyanın Eşiğinde Gazze" başlıklı yazısında Gazze soykırımının ve sonuçlarının küresel düzende yarattığı etkileri irdeliyor. Turan Kışlakçı, "Filistin Bizim İnsanlık Davamızdır" başlıklı yazısında Filistin'i insanlığın ortak sorumluluğu olarak ele alırken Mustafa Özel, "Emanete Sahip Çıkmak" başlıklı yazısında Filistin'e bir miras ve emanet olarak yaklaşıyor. Halil İbrahim İzgi, "Filistin Notları" başlıklı yazısında Filistin'in savunulması gereken vatan toprağı olduğunu; Recep Terler, "Filistin Bizim İçin Ne İfade Ediyor?" başlıklı yazısında Filistin'in bizler için korunması gereken bir değer olduğunu yazıyor. Muhammet Enes Kala, "Kudüs Sevgisi Fazilet midir?" başlıklı yazısında Filistin'e duyulan sevgiyi insanı yücelten bir fazilet olarak yorumluyor. Gökhan Ergür, "Gazze'ye Kör ve Sağırlar" başlıklı yazısında Gazze'deki soykırıma duyarsız kalanlara ve görmezden gelenlere sesleniyor. Âdem İnce, "Duamız, Yine Beraber Dirilmek" başlıklı yazısında Filistin'de yaşananları, insanlığın vicdanını ölçen bir sınav olarak tanımlıyor.

Gökhan Ergür dosyası

Gökhan Ergür şiir ve yazın dünyasına odaklanılan dosyada, yazarın son kitabı Hâlden Anlamak üzerine Bekir Salih Yaman ve Harun Yakarer yazıyor. Seyyid Ensar, "Üzgünüz Ama Olsun" başlıklı yazısında Ergür'ün şiirle kurduğu evreni ve psikoloji perspektifiyle bu evreni besleyişini inceliyor. Dosya kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Bekir Salih Yaman'ın sorularını yanıtlayan Ergür: "Hâlden anlamak bir direniştir" diyor.

Öykü, Deneme

Kasım sayısının öykü sayfalarını "Ulak-III" isimli öyküsüyle Zeki Bulduk, "Gençlik İşte" isimli öyküsüyle Mehmet Kahraman zenginleştiriyor.

Mustafa Çiftci, "Berber Değil, Saç Tasarım Uzmanı" başlıklı yazısında mesleki tanımlamaların değişmesini berberlik mesleği üzerinden tartışırken Dursun Çiçek, "Macahel'den Karagöl'e" uzanan doğa ve keşif dolu bir gezi yazısı sunuyor. Soner Karakuş, "Son Yolculuğuna" başlıklı yazısında "Ölümü anlatmaya kalkıyorsun. Geçmediğin yolu tarif edemezsin" diyor. Mahmut Bıyıklı, 28 Eylül günü ebediyete irtihal eden Yavuz Bülent Bâkiler'i kaleme aldığı "Şairin Vedası" başlıklı yazısıyla anarken Kemal Sayar, "Bana Rahmet Yerden Yağar" başlıklı yazısında Yunus Emre'nin saf ve öz Türkçesi üzerine yazıyor. Kâmil Yeşil, Murat Erol, Müslim Coşkun ve Mustafa Uçurum denemeleriyle düşünceyi derinleştirirken Yağız Gönüler ve Doğanay Dağlar kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren isimler oluyor.