Muhit İsmail Heniyye ve D. Mehmet Doğan Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devam ediyor. Ağustos sayısında "Eski Dostluklar Mümkün Mü?" dosyasıyla çıkan dergi, Eylül sayısında İsmail Heniyye ve D. Mehmet Doğan dosyalarıyla okura sunuluyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Cevdet Karal'ın "292. Gün" isimli şiirini Arif Ay'ın "Gazze'm", Emel Özkan'ın "Olay Beyanı", Seyyid Ensar'ın "Sonsuz Bahar" isimli şiiri takip ediyor. Nurullah Genç, Âdem Turan, Mehmet Tepe, Mustafa Özçelik, Nurettin Durman, Mehmet Fatih Öz, Cengizhan Konuş ve Muhammed Said Çimen bu sayının diğer şairleri.

"Dünyadan Dönerken" isimli şiiriyle İbrahim Tenekeci bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Nasıldır bir bilsen senin iklimin / Yüzünde gezerken dalgın ellerin."

İsmail Heniyye İçin

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, bu sayısında iki dosyaya birden yer veriyor. Filistin direnişinin önemli liderlerinden İsmail Heniyye üzerine yapılan ilk dosyada Mustafa Özel, "Ölümsüzlüğün Adı: Şehitlik" başlıklı yazısında İslâm dininde şehitlik mertebesini hadisler ve ayetler ışığında detaylandırıyor. Bekir Salih Yaman "İlahi Rızanın Peşinde Bir Şehit" başlıklı yazısında İsmail Heniyye'nin hayat hikâyesini yazarken Kemal Öztürk "Son Bakış", Âdem Özköse "İsmail Heniyye ve Gazze'nin Çerçeveli Tabloları" ve Samet Doğan "Labirent" başlıklı yazılarında Heniyye ile olan şahitliklerini kaleme alıyor. Halil İbrahim İzgi "Haritada Var Olmak: Direnişin Topoğrafyası" başlıklı yazısında direnişi yazarken Turan Kışlakçı "Gazze'nin İntibahı: Vahşet ve Direnişin Hikâyesi" başlıklı yazısında zulme ve vahşete başkaldıran Müslüman liderleri ele alıyor. İsmail Halis "Harita Metot" başlıklı yazısında kültürel ve akademik direnişin öneminden bahsederken Süleyman Ceran Gazze'deki bir okulda gerçekleşen katliamı yazıyor. Said Ercan ve Metin Erol, iletişim dünyasında gerçekleşen dijital faşizm ve dijital aktivizmi Filistin üzerinden örneklerle açıklıyor.

D.Mehmet Doğan'ın Ardından

Edebiyat ve fikriyat dünyasının kıymetli büyüğü D. Mehmet Doğan'ın 11 Ağustos günü aramızdan ayrılışı üzerine hazırlanan dosyada Musa Kazım Arıcan "Filozofça Bir Hayat: D. Mehmet Doğan" başlıklı yazısında Doğan'ın Türk edebiyatına katkılarını yazıyor. Mahmut Bıyıklı "Bir Kültür Savaşçısı Olarak D. Mehmet Doğan" başlıklı yazısında Doğan'ın Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde edebiyat dünyasına kazandırdıklarını kaleme alıyor. Murat Erol, Muhammet Enes Kala, D. Mehmet Doğan'la ilgili yakın şahitliklerini dile getirirken Kâmil Yeşil, Doğan'ın en ses getiren Batılılaşma İhaneti kitabını yazıyor. İbrahim Tenekeci "Türk Milleti Hayırlı Bir Evladını Kaybetti" başlıklı yazısında "Doğan'ın öne çıkan hususiyetlerinden biri dilimize olan candan sadakati ve hâkimiyetiydi. Türkçe konusunda yüksek hassasiyeti vardı" diyor.

20 Ağustos günü kaybettiğimiz Türk fikir dünyasının kıymetli isimlerden biri olan Ersin Nazif Gürdoğan'ı, Mehmet Nuri Yardım "Bir Şevk Adamı: Ersin Nazif Gürdoğan" başlıklı yazısında anıyor.

Öykü, Deneme

Ayşegül Genç "Kahve İçenler" ve Meral Afacan Bayrak "Zamana Karışanlar" isimli öyküleriyle Mustafa Çiftci "Gariban Tatlısı Tahin Helvası" başlıklı anısıyla Eylül sayısına katkı sunuyor.

Erol Göka, "Baudrillard'da Yabancılaşma ve Cinsel Kimlik" meselesine değinirken Dilara Ayşe Akdeniz "Mülklerin En Tehlikelisi Dil ve Manipülasyon" başlıklı yazısında insanın tabiatla mücadele ederken kullandığı en yetkin organ olan dili ve yerine göre kullanılışını yazıyor. Hüsrev Hatemi "Evrak Arasında" yazı dizisine devam ederken Dursun Çiçek Elazığ'ın incisi Harput'u tarih-toprak-ana üçgeninde kaleme alıyor. Mehmet Narlı "Söyleyen Özne, Söylenilen Varlık" başlıklı yazısında okuduğumuz metinleri kimlerin yazdığını ve yazı çerçevesinin bilinmesinin öneminden bahsediyor. Ahmet Edip Başaran, Muhsin Macit, Gökhan Ergür, Vahdettin Oktay Beyazlı ve Yağız Gönüler kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren isimler oluyor.