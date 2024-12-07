Muhit, Merhamet Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devam ediyor. Kasım sayısında Ümmetin Yiğit Evladı Yahya Sinvar dosyasıyla çıkan dergi, Aralık sayısında Merhamet dosyasıyla okura sunuluyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Mehmet Fatih Öz'ün "Yas Tutması Gereken" isimli şiirini İlker Nuri Öztürk'ün "Auf Mittwotch", Nurullah Genç'in "Benim Rüyalarım Aslanağzında", Mehmet Tepe'nin "Konudan Uzaklaşıyorum" isimli şiiri takip ediyor. Mehmet Narlı, Mehmet Aycı, Yunus Karadağ, Süleyman Unutmaz, Rıdvan Kadir Yeşil, Suavi Kemal Yazgıç, Ömer Yalçınova, Emre Demir, Mustafa İbakorkmaz, Berat Demirci, Mehmet Burak ve Aziz Kağan Güneş bu sayının diğer şairleri.

"Güzel Gazeli" isimli şiiriyle İbrahim Tenekeci, bu sayının arka kapağını süslüyor: "Dünden yorgun yaşamak, günden geçtin geceden / Dağlar kadar kavuşmak, kıştan çıkmış baharsın."

Merhamet Dosyası

"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" hadisi ışığında hazırlanan ve "Merhamet, içimizdeki insanlık kandilidir" sözüyle sunulan dosyada pek çok önemli ismin katkıları bulunuyor. Kemal Sayar "Merhametin Kanatları" başlıklı yazısında varlığın merhametle ilişkisine değinirken Antik Yunan'dan günümüze kavramın uğradığı değişiklikleri anlatıyor. Dilara Ayşe Akdeniz "Yüklerin En Kıymetlisi: Merhamet" başlıklı yazısında "Merhamet, bulaşıcı bir güzelliktir" diyor. Mehmet Dinç "Benim Ondan Ne Farkım Var" başlıklı yazısında merhametin toplumsallaşmadaki önemini örneklendirirken Erol Göka "Kalbin Temel Eylemi, Merhametten Maraz Doğmaz" başlıklı yazısında merhametin temel bir erdem oluşunu yazıyor. Taha Burak Toprak "İnsan Neyle Mükellef" başlıklı yazısında merhametin bireyselliğini din özelinde temellendirirken Gökhan Ergür "Önce Kendine Merhamet" başlıklı yazısında kişinin kendi kendine zulmetmemesini, merhameti ilk önce kendimize göstermemiz gerektiğini ifade diyor. Ahmet Edip Başaran "Şiirin Merhameti, Merhametin Şiiri" başlıklı yazısında insanı asıl yaşatan duygunun merhamet olduğunu söylüyor.

Söyleşi

İlk eseriyle haklı bir karşılık gören Zeynep Merdan, yeni kitabı İçine Açan İnsan ile okurlarını selamlıyor. Aralık ayında okurla buluşan kitap üzerine yapılan söyleşide Nahide Nagehan Akyol sordu, Zeynep Merdan cevapladı: "İnsanın en mahrem yeri kalbidir."

Öykü, Deneme

Aralık sayısının öykü sayfalarını Handan Acar Yıldız "Galata Kulesi'nden Atlayamayanlar", Aynur Dilber "Kaderin Çalar Saati", Sıddık Yurtsever "Baba Adı Osman" ve Yunus Meşe "Büyük Sözcüklerle" isimli öyküleriyle zenginleştiriyor.

Mustafa Çiftci "Gözümün Kökü Ankara Hastaneleri" başlıklı yazısında taşradan başkente uzanan hastane gözlemlerini yazarken Said Yavuz "Nehirlerden Geçerken" başlıklı yazısında "İnsan hüzünlüyken duyduklarını sevinçliyken duyamıyor, neden?" diye soruyor. Hüsrev Hatemi "Türk Musikisinde Marşlar"ı kaleme alırken Dursun Çiçek "Bir Türkünün İzinde"n giderek "Sabreyle Gönül" türküsünün hikâyesini yazıyor. Muhsin Macit, geçtiğimiz ay vefat eden yönetmen ve yazar Sadık Battal'ı "Dost Dosttan Ayrılmayınca" başlıklı yazısıyla anarken İbrahim Tenekeci "Görünce Sevindiğim" başlığıyla mektup dizisine bir yenisini ekliyor. Halil İbrahim İzgi "Yargılayanları Yargılamak" başlıklı yazısında İsrail'in işlediği insanlık suçları dolayısıyla yargılanması gerektiğini savunurken Selim Cerrah "Karanlığı Aşmak" başlıklı yazısında mefkûre olmadan yaşamın anlamsız olduğunu ifade ediyor. Soner Karakuş "Es-Sabûr" başlıklı yazısında "Bize uzatılan her bıçağın vücudumuzun bir parçası olduğunu zannettik" diyor. Mustafa Özçelik, Mehmed Âkif'i doğumunun 151, vefatının 88. yılında bir yazıyla anarken Yağız Gönüler, Necdet Subaşı ve Hasan Mert Kaya birer yazıyla bu sayıya katkı sunuyor.