Muhit Örgütlü Kötülüğe Karşı ve Said Yavuz Şiiri Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergi, edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Temmuz sayısında Güzel Ahlâk ve Mehmet Tepe dosyasıyla yayınlanan dergi, bu ay Örgütlü Kötülüğe Karşı ve Said Yavuz Şiiri dosyasıyla okurunu selamlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Hüseyin Atlansoy'un "Yeni Başlayanlar İçin 21 Derste Şiir Nasıl Yazılır" isimli şiirini Yunus Karadağ'ın "Serçelik", Nurullah Genç'in "Şeylerin Nihavendi" ve Mehmet Aycı'nın "Ök" isimli şiiri takip ediyor. Cengizhan Konuş, Süleyman Unutmaz, Mehmet Fatih Öz, Dilara Ayşe Akdeniz, Fatih Şahin, Emre Demir, Rıdvan Kadir Yeşil ve Hasan Hüseyin Çağıran bu sayının diğer şairleri.

Ağustos sayısının arka kapağında Soner Karakuş "Kendi" ve Muzaffer Serkan Aydın "Karşılıklı" başlıklı yazılarıyla bir araya geliyor.

Örgütlü Kötülüğe Karşı

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Ağustos sayısında iki ayrı konuya yer veriyor.

Ahmet Edip Başaran, "Kötülüğün Tahammülfersa Şeffaflığı" başlıklı yazısında kötülüğün varlığına ve biçimlerine edebi olarak yaklaşıyor. İbrahim Tenekeci, dosyaya adını veren yazısında kötülüğün örgütlü doğasına dair güncel bir ışık tutuyor. Seyyid Ensar, "Nasıl Bilirdiniz?" başlıklı yazısında kötülüğe maruz kalanların unut(a)mamasını ve affedememenin ağırlığını yazıyor. Zeynep Merdan, "Kötülüğün Kibri" başlıklı yazısında kötülüğün kibirle kurduğu tehlikeli ittifaka dikkat çekiyor. Gökhan Ergür, "Kötülüğe Karşı İyilik" başlıklı yazısında kötülüğün karşısına konan iyiliğin ahlâkî, insani ve sessiz gücünü ele alıyor. Harun Yakarer, "Sonunda İyiler" başlıklı yazısında iyiliği, bireysel bir fazilet olmaktan çıkarıp Kur'an'dan ve Peygamberimizin hayatından örnekler sunuyor.

Said Yavuz Şiiri Dosyası

Said Yavuz'un şiirine odaklanılan dosyada şairin dil, tema ve imgeleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Muzaffer Serkan Aydın "Ey Boş Bardağı Taşıran Damla" başlıklı yazısında şairin Yürüyüş Atlası adlı kitabına değinirken Harun Yakarer, "Bir Müslüman Şairin Portresi" başlıklı yazısında Yüzümün Çocukluğu kitabından örneklerle şairin mümin duruşunu ve şiirlerine yansımasını irdeliyor. Rahşan Gürel, "Kelime-i Şehâdet Şiirleri ya da Said Yavuz'un Hayat Misillemeleri" başlıklı yazısında şairin şiirindeki hayata dair izleri incelerken Yağız Gönüler, "Dervişin Duası" başlıklı yazısında Üşüyen Eller Divanı üzerinden Said Yavuz'un dervişliğine bir değerlendirme sunuyor. Dosya çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide Ahmet Edip Başaran'ın sorularını yanıtlayan Yavuz, "Şiir, dünyaca teslim alınmadığımızın işaretidir" diyor.

Öykü, Deneme

Ağustos sayısının öykü sayfalarını "Manavıslı Profesör" isimli öyküsüyle Abdullah Harmancı, "Agor" isimli öyküsüyle Sıddık Yurtsever, "Kendime Uyandığım Bir Sabah" isimli öyküsüyle Mehmet Kahraman zenginleştiriyor.

İbrahim Paşalı, "Çamaşırların Kurumadığı Yerde" yazı dizisine bir yenisini eklerken Mustafa Çiftci "İki Çiftlik Hikâyesi: Kaşağı ve Al Midilli" yazısıyla "çiftlik" kavramını Türk ve Amerikan edebiyatındaki yansımaları üzerinden ele alıyor. Halil İbrahim İzgi, "Bhava" başlıklı yazısında yazma eyleminin türlü hâlleri üzerinde duruyor. Mustafa Başpınar, "Affedersiniz, Teğmen Drogo Siz misiniz?" başlıklı yazısında anlatılan gibi yaşamanın imkânını bir anı eşliğinde sorguluyor. Dursun Çiçek, "Harakânî'nin Makamında" başlıklı yazısında Kars gezisini gönülleri fetheden Harakânî'nin manevi ikliminde anlamlandırırken Hasan Mert Kaya, "Levant'ı Tanımak" başlıklı yazısıyla kadim medeniyetlerin beşiği olan bu bölgenin tarihî, kültürel ve stratejik önemine dikkat çekiyor. Kâmil Yeşil muhabbetin kaynağını, Müslim Coşkun çayın arkadaşlığını, Mustafa Uçurum şehirlerin kendine has renklerini yazarken Mehmet Narlı, Selim Cerrah, Murat Güzel ve Mustafa Özel yazılarıyla bu sayıya omuz veriyor.