Muhit, Yahya Sinvar Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devam ediyor. Ekim sayısında Dağlar dosyasıyla çıkan dergi, Kasım sayısında Ümmetin Yiğit Evladı Yahya Sinvar dosyasıyla okura sunuluyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. İbrahim Tenekeci'nin "Dünyadan Dönerken" isimli şiirini Cevdet Karal'ın "Ölüm Birdenbire Olmaz", Soner Karakuş'un "Her Suya Baktığımda", İlker Nuri Öztürk'ün "Aydınlık Tedbirleri" isimli şiiri takip ediyor. Fatih Muhammet Atasever, Murat Güzel, Yunus Karadağ, Eyyüp Akyüz, Ervanur Erdoğan, Suavi Kemal Yazgıç, Muhsin Macit, Mehmet Fatih Öz, Yunus Emre Güneş, Emre Demir, Cengizhan Konuş, Ayşegül Baytut, Nurettin Durman, Şakir Kurtulmuş ve Hasan Hüseyin Çağıran bu sayının diğer şairleri.

"Bütün Dönüşlerin Hikâyesi" isimli şiiriyle Mehmet Tepe bu sayının arka kapağını süslüyor: "İnsan bir yaraya bakınca iyileşir sanma / Tüm bildiklerini unutursun kendine kalınca."

Yahya Sinvar Dosyası

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Filistin direnişinin önemli liderlerinden Yahya Sinvar'ı sayfalarına taşıyor. "Ümmetin Yiğit Evladı" başlığıyla sunulan dosyada Bekir Salih Yaman "Asil Yalnızlığın İzzetli Şehidi" başlıklı yazısında şehidin biyografisini ele alırken Mustafa Özel "Bir Yazar Olarak Yahya Sinvar" başlıklı yazısında Diken ve Karanfil kitabını temel alarak şehidin yazar tarafına ışık tutuyor. İbrahim Tenekeci "Filistin Davamız" başlıklı yazısında "Şehitlerle beraber diriliş de artıyor. Şeyh Ahmet Yasin, İsmail Heniyye ve daha binlercesi. Ümmetin yiğit evladı Yahya Sinvar'ın ilham veren şehadetine şahitlik ettik. Allah şehadetini kabul etsin" diyor. Saadettin Acar "Kassam'ın Görkemli Direnişi"ni yazarken Halil İbrahim İzgi "Yahya Sinvar: Şehit Romancı, Şahit Kelimeler" başlıklı yazısında Filistin davasının kelimelerin üzerine inşa edilişini yazıyor. Süleyman Ceran "Hücum Yeleği" başlıklı yazısıyla, Ali Emre "Acının İskelesi" ve Yasin Mortaş "Kanlı Kefe" isimli şiirleriyle dosyaya omuz veren isimler oluyor.

Öykü, Deneme

Hüseyin Ahmet Çelik "Bozgun" ve Veysel Altuntaş "İpler Dolaşınca" isimli öyküleriyle öykü sayfalarını zenginleştiren isimler olurken Mustafa Çiftci "Amigo Değil, Başkan Dündar" başlıklı yazısında bir anısını paylaşıyor.

İbrahim Altay "Bozguncu Kime Denir?" başlıklı yazısında bozgun ve bozguncu kelimelerinin kökenine inerek günümüzdeki kullanımının yanlışlığına dikkat çekerken Gökhan Ergür "İnsanın En Temel İhtiyacı: Ulaşılamama Hakkı" başlıklı yazısında "Bir telefona sahip olmamız, insanlara, bize istedikleri an ulaşıp zihnindekileri boca etme hakkını vermez" diyor. Dilara Ayşe Akdeniz "Bir Düşüşün Anatomisi: Kusursuz Düşüş" başlıklı yazısında insanın dünyevi yolculuğunu düşüş mefhumu üzerinden incelerken Taha Burak Toprak "İslâm Düşüncesinde Psikoloji ve Psikoterapinin İmkânları"nı yazıyor. Muhammet Enes Kala "Erdemin Temelini Yeniden Düşünmek" başlıklı yazısında "Her çaba, erdemle büyür ve insanı büyütür" diyor. Recep Demir "Yazım Kurallarına Aykırı Bir Veda"yı yazarken Mustafa Başpınar "Silmek" başlıklı yazısında veda etmenin zorluğunu ifade ediyor. İbrahim Tenekeci 15 Ekim'de aramızdan ayrılan yönetmen ve yazar Sadık Battal'ı, Arif Ay "Vefatının Beşinci Yılında Nuri Pakdil"i, Turan Karataş ve Mustafa Özçelik "Vefatının Üçüncü Yılında Sezai Karakoç"u birer yazıyla anıyor. Ali K. Metin "Şairin Halkı" başlıklı yazısında şiirin kalabalıkların beğenisine teslim olmayacak kadar estetik oluşunu açıklarken Rüya Nar ile Soner Aydın kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla Kasım sayısına katkı sunuyor.

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