Mustafa Kutlu’yu Anlamak ve Anlatmak

Her eser, anlam dünyamızın ışıması için eşsiz bir kaynak hükmündedir. Zihnin labirentlerinde dolaşıp yazıya, kâğıda dökülen kelimeler bir cümle örgüsü ile zihnimizde eşsiz bağlantılara yol açabiliyor. Biz fark edemesek de okuduğumuz her metin zihnimizde hazır bulunan bilgilerle bir şekilde bağlantı kuruyor, eklemleniyor, çoğalıyor, büyüyor ve genişliyor. Bu durum sayesinde algılama ve anlama kapasitemiz büyüyor, olaylara, durumlara, insanlara dair eğilimlerimizde okumalarımızın sağlamış olduğu bakış açısıyla çoklu bakış imkânı elde edebiliyoruz. Her kitap, bu çoğalmanın bir vesilesi oluyor, bu kapıyı aralıyor ve okuduktan sonra da içimizdeki serüvenini başlatıyor.

Kişisel okuma serüvenimde Mustafa Kutlu hikâyeleri epey yekûn tutan bir durum olmuştur. Üniversite öncesi severek okumaya başladığım Kutlu'nun hikâyeleri üniversite dönemlerinde devam etmiş, üniversite sonrası da ilk etapta bitirme tezi akabinde ise yüksek lisans çalışmama konu olmuştu. Kutlu'yu bir kere okuyup kenara çekilenlerden olmadım bu yüzden. Her çalışmada, Kutlu'nun ortaya koyduğu eserlere dönüşlerle ilk son eseri üzerine tekrar tekrar değerlendirmelerde bulunarak Kutlu'nun hikâye serüvenini anlamaya, anlattığı meseleleri sadece bir hikâye kurgusu içerisinde değil birçok farklı boyutuyla da irdelemeye çalıştım. Bu bakış açısı, hakikat, sosyoloji ve edebiyat bakışıyla geniş bir alana yayıldı.

Kutlu'nun birkaç çeşit okur kitlesi olduğunu buradan söyleyebilirim. İlk kitle sadece hikâyelerini bilen, ikinci kitle hikâyeleriyle birlikte deneme ve diğer yazılarını bilenler, üçüncü kitle ise Kutlu'nun eserleriyle birlikte Kutlu hakkında yazılan çizilen her yazıya bakıp ne söylemişler merakında olanlar. Ben sanırım bu üçüncü kategoriye giriyorum. Bu durum da epey yekûn tutan bir kitap ile buluşma demek oluyor. Bu durum her yazar için geçerlidir aslında. Yazarı derinlemesine ve geniş bir perspektife ele alabilmek için hakkında yapılan çalışmalara göz atmak, incelemek yazılacak yazıyı daha iyi hale getirecektir. Akademik alanda literatür taraması olarak anılan bu durumun akademik olmayan alanda da yapılması faydalı olacaktır.

Mustafa Kutlu, sadece hikâye yazarı değildir. Sosyolojiyi iyi bilen, iyi bir edebiyatçıdır. Topluma toplumu anlatan Kutlu, kendi insanının ayrıntılı bir portresini sunar eserlerinde. Zengin tipolojilerle birlikte kent-kır gerilimlerini, modernizm-gelenek ekseninde irdeleyerek Türk toplumunun yaşadığı sancılı modernizm serüvenini ve topraktan kopuşunu ayrıntılı olarak ele alır. Ele aldığı konuları irdeler, karakterler üzerinden ayrıntılı çözümlemelerde bulunur ki Kutlu'nun ana odak noktası "insandır".

Mustafa Kutlu hikâyeleri, bir hikâyenin ötesinde veriler sunan, edebiyatın o iyileştirici gücünü tüm unsurlarıyla yaşatan bir özelliğe sahiptir. Bu güne kadar sayısız çalışmaya konu edinmesi, Kutlu'nun ortaya koyduğu eserlerin çok boyutlu olması dolayısıyladır. Her çalışma birbirine eklemlenerek geniş bir külliyat oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum edebiyat, kültür, sanat alanında bir gelişmeyi, bir katma değeri beraberinde getirmektedir. Geniş bir alana hitap eden Kutlu'nun eserleri, çalışmaları da odağına çekmiştir. Bu çalışmalardan biri de Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu eseridir.

Safiye Önal'ın Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu adlı eseri, Mustafa Kutlu/Hayatı-Sanatı – Eserleri adıyla hazırlanmış yüksek lisans çalışmasının seçilmiş bölümlerinden oluşmaktadır. Akademinin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde bir giriş ile okuru selamlayan bu eser, Kutlu'nun eserleri edebî çevredeki yankıları, ele aldığı meseleler ve bu meselelerin edebî yansımaları üzerinde durmaktadır.

Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu isimli eser, Kutlu hakkında yapılmış diğer çalışmalardan ayıran temel unsur ekler kısmı olarak ayrı bir bölümle sunulmuştur. Ek 1 kısmında "Kendi Anlatımı İle Mustafa Kutlu'nun Hayat Hikâyesi" başlığı, nehir söyleşi tarzında başlı başına bir kitap formatında. Ek 5 kısmında ise "Bazı Arkadaşlarının ve Akademisyenlerin Gözünden Mustafa Kutlu" ise kitabı zenginleştiren bir unsurdur.

Kendi Anlatımı ile Mustafa Kutlu'nun Hayat Hikâyesi bölümünde Mustafa Kutlu, samimi bir dil ile hayatını aktarır. Fakat bu anlatımda dikkat çeken şey, bir anlatı ustasının anlattığı kendi hikâyesi bile olsa tek boyutlu bir anlatımla bunu yapmamasıdır. Kendi hayatını, hikâyesini anlatırken de bir bilge kişi olarak, anlatının odağına yerleşir. "6 Mart 1947'de Kuruçay'da doğdum. Kuruçay, Osmanlı döneminde, aynı zamanda Cumhuriyet devrinde Erzincan'ın kazası idi. Ne zamanki Sivas-Erzurum demiryolu İliç'ten geçti, ilçe merkezi İliç'e taşındı" s.205.

Nehir söyleşinin birçok yönden ufuk açıcı, kişiyi derinlemesine ortaya koyduğu muhakkak. Önal da bunun farkında olarak sorularıyla Kutlu'nun anlatısını derinleştirerek sohbeti ilerletiyor. Kutlu'nun söyleşisinde ifade ettiği "Köylerin boşalması hikâyelerime intikal etmiştir. Ben oradan çok şey aldım, tarım toplumu nasıl yaşıyor, pazara getirdikleri eşyalar nedir, ne değildir, onların hatırası nedir, duygu dünyası nereye dayanıyor, iktisadi, kültürel çöküşün nerelere mal olduğu falan" gibi ifadeler, bir nevi eserlerini ortaya koyan zihinsel arka planı ortaya koymaktadır. Sohbet şeklinde ilerleyip sesli bir şekilde kayda geçen nehir söyleşide Önal'ın "O dönemde marketler yok, süper marketler yok", Kutlu ise "Elbette, marketler yok, her şey orda", bunu şu şekilde açımlayarak sürdürür: "Ne istersen var yani, köylünün istediği her şey var. Gaz lambası, o zamanlar elektrik yok gaz lambası var, onun şişesi var, bardaktı, çanaktı, şuydu buydu. Böyle bir dönemin taşradaki bir bakkal dükkânında neler var, bunlar halkın yaşantısını da dile getiriyor. Onun için, ben bunları hep biliyorum, birçok yerde söylerim, benim çok iyi bildiğim şey bizim insanımızın ne olduğu, nasıl yaşadığı ama tabi geçmişte. Bugün için değil, bugün orda ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum yani"s.210. Bu durum, Kutlu'nun hikâyelerindeki mekânsal ve zamansal çerçeveyi besleyen temel yaklaşım ve bakış açısının bir tür özeti hükmündedir. Önal'ın Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu isimli eseri, bu bakımdan birçok açıdan Kutlu'nun eserlerine olan bakışı genişleterek ortaya koyan önemli bir işe imza atmıştır.

