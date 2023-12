Mustafa Uçurum Hikâyesinin Derdi

Tarihin her döneminde bilim ve teknolojiyi ilerleten bazı toplumların, belki aynı paralelde insani duyarlıkları geliştirememesinden dolayı, diğer toplumlar üzerine baskı kurduğu ve insani değerlerin tamamen dışında bir davranış geliştirdiği gerçektir. Ancak modern dönemde bu yöntemler de geliştirilmiştir. Yalnızca güç kullanmak fazlaca pahalı olduğundan gücü kullanmayı düşündükleri toplumların değerlerini ve psikolojik dayanma eşiklerini yok etmeye yönelmişlerdir. 19. ve 20. Asır Türk toplumu o hale gelmiştir ki o baskıyı uygulayanın bir tür gönüllü aşığı ya da kölesi olmuştur. Tanzimat dönemi ve sonrasında yazılan kurgu eserlere bakıldığında yapılan değerlendirmelerin de ne kadar komik olduğu görülür: yanlış batılılaşma… Doğru batılılaşmanın ise tanımı onların bilimini almak şeklindedir. Oysa Üstat Sezai Karakoç bir medeniyetin bir şeyini almanın bir bütünü almak olduğunu, D. Mehmet Doğan ise batılılaşmanın ihanet olduğunu anlatır. Batılılaşma meselesi ismini sayamayacağımız kadar çok düşünce ve sanat adamının gündemi olmuştur. Bu bağlamda Rasim Özdenören "Kafa Karıştıran Kelimeler" (Özdenören, 1986) eserinin girişinde bir konudan şikâyet eder. Bu konu şöyledir: "Türkiye'de yüz elli yıla yakın bir zamandan beri düşünce hayatımızda yer tutan kelimeler asli muhtevalarından boşandırılmış olarak kullanılmaktadır." Şikâyetinin ilerleyen cümlelerinde kafa karışıklığına, Türkçe ile ilgili projelere-ihanetlere değindikten sonra bu kitaptaki yazıların 'okura bir düşünme yöntemi' sunma potansiyeli üzerinde duruyordu. İşte bu düşünme biçimlerini, yöntemlerini gördükten sonradır ki eli kalem tutan ve milleti üzerine bir sorumluluk hissi taşıyan herkes yazmak zorundaydı. Çünkü sunulan batılı(laşmış) tip kadar bizim olan bizden olan tiplerin anlatılma zorunluluğu vardı.

Temel aldığım kitaba geçmeden önce yazma zorunluluğunun yanında bir de yazma süreci hususuna dikkat çekmek istiyorum. Hayat yatay ve dikey yaşantı biçimlerinden oluşur. İnsan ise hem maddi hem de manevi duyarlılık sahibidir. İnsanı insan kılan bu duyarlılıklar manzumesidir. Koşturmaca ve kavga olarak adlandırılan bu iki dünya; insanın iç ve dış dünyasıdır. Yatay olanın gündelik ihtiyaçları ve hayati şartları kapsadığını söyleyebiliriz. Bu yaşayış daha çok pratik, ihtiyaca binaen ve yüzeysel olandır. Kronolojik yaşama kesitinin bir temsilidir. Dikey hayat ise derinlik, zamanlar arasılık, sonsuzluk, soyut ve iç gerçekliği temsil ediyor.

Bir yazarın iç ve dış dünyasının, yatay ve dikey alanlarının kesişim noktasında sanat eseri duruyor. İnsanın yatay-dış dünyada oluşan bir ontolojisi olduğu gibi, bu dünyanın ihtiyaç ve eşyasıyla oluşan, imgelem/sembol/çağrışım yöntemleriyle işaret ettiği başka bir gerçeklik de; dış dünyanın ötesinde dikey alanda oluşuyor. Yaşanan hayatın keşmekeşi ile ideal dünya anlatımına yönelen dikey hayat; sanatçının yatay hayatı yaşanabilir kılma çalışması bir nevi. Bu açıdan hayatın bizatihi kendisinin farkında olunan bir kurgudur.

Mustafa Uçurum da sanıyorum bu zorunlulukların cenderesinde yazan bir yazar. Bunu kendimden de biliyorum, bu kadar farklı edebi disiplin üzerinde kalem oynatmanın "mecbur kalma", "mecbur hissetme" dışında bir açıklaması sanırım yoktur. Şiirden denemeye, aktüel konulardan dergi tanıtımlarına, hikâyeden kitap tanıtımına geniş bir yelpazede yazmak oldukça zordur. Bütün bu zorluklar derdi olanın aşabileceği zorluklardır. Onun derdinin de Rasim Bey'in ya da Üstadın derdinden farklı olduğunu sanmıyorum. Bizi, bizim meselelerimizi dile getirmek; dilimize ve sözümüze vurulan prangaları aşmak gibi bir meselesi olduğunu düşünüyorum. Bunun için yeterince veri var. "Uçurumda Bir Gömü" (Uçurum, Uçurumda Bir Gömü, 2020) kitabına dikkat edilirse bu verilere ulaşmak mümkün. Ancak Mustafa Uçurum'un kitaphaber.com.tr sitesinde bir söyleşiye verdiği cevaplarda da ipuçları var.

Yazmayı bir ihtiyaç olarak görürüm ben. Her gün yapılması gereken bir sosyal aktivite gibi. Hiç olmazsa bir cümle de olsa mutlaka her gün yazarım. Yazmadığım zaman elim soğuyacak gibi hissediyorum. Elimde kalem, not defterime yazdığım bir cümle benim kendime gelmemi sağlayan bir iyilik aşısı gibi oluyor adeta…/..Yazmasam herhalde uslanmaz bir aylak olurdum ben. Ruhumu diyardan diyara gezdiren rotasız bir gezgin… (Uçurum, Kitap Konuşmaları: Mustafa Uçurum, 2023)