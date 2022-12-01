Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefe ve Sosyoloji Eseri

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021,

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 6 yazı bulunmaktadır.