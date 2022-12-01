Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefe ve Sosyoloji Eseri
1-Sokrates'in Savunması-Platon
2-Devlet-Platon
3-Menon-Platon
4-Komünist Manifesto-Marx
5-Böyle Buyurdu Zerdüşt-Nietzsche
6-Ahlakın Soykütüğü Üzerine-Nietzsche
7-İyinin ve Kötünün Ötesinde-Nietzsche
8-İsteme ve Tasarım Olarak Dünya-Schopenhauer
9-Simülark ve Simülasyon-Baudrillard
10-Tüketim Toplumu-Baudrillard
11-Kötülüğün Şeffaflığı-Baudrillard
12-Hapishanelerin Doğuşu-Foucault
13-Kendini Bilmek-Foucault
14-Deliliğin Tarihi-Foucault
15-Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Bauman
16-Büyük Filozoflar-Bryan Magee
17-Açık Toplum ve Düşmanları-Popper
18-Prens-Machiavelli
19-Tek-Boyutlu İnsan-Herbert Marcuse
20-Kesin İnançlılar-Eric Hoffer
21-Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev-Boetie
22-Franfurt Okulu-Tom Bottomore
23-Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü-Pareto
24-Aydınlanmanın Diyalektiği-Adorno-Horkheimer
25-Minima Moralia-Adorno
26-Akıl Tutulması-Max Horkheimer
27-İdeoloji ve Devletin İdeoolojik Aygıtları-Althusser
28-Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu-Weber
29-Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Durkheim
30-İntihar-Durkheim
31-Eril Tahakküm-Bourdieu
32-Leviathan-Hobbes
33-Felsefe Nedir?-Jaspers
34-Düşünceler-Pascal
35-Özgürlükten Kaçış-Eric Fromm
36-Çürümenin Kitabı-Cioran
37-Yeryüzünün Lanetlileri-Fanon
38-Bilimin Tiranlığı-Feyereband
39-Entelektüel-E. Said
40-Varlık ve Zaman-Heidegger
41-Varlık ve Hiçlik-Sartre
42-Sisifos Söyleni-Camus
43-Marksizm-Ali Şeriati
44-İnsanın Dört Zindanı-Ali Şeriati
45-Diyalektik İmgelem-M. Jay
46-Tek Yön-Walter Benjamin
47-Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine-Habermas
48-İletişimsel Eylem Kuramı-Habermas
49-"İdeoloji" Olarak Teknik ve Bilim-Habermas
50-Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri-D. Laertios
51-Arı Usun Eleştirisi-Kant
52-Pratik Usun Eleştirisi-Kant
53-Aydınlanma Nedir?-Kant
54-Şeffaflık Toplumu-B. Chul Han
55-Bildiğimiz Dünyanın Sonu-Wallerstein
56-Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalis Uygarlık-Wallerstein
57-Irk Ulus Sınıf-Balibar-Wallerstein
58-Kendini Tutamayan Boşluk-Zizek
59-İdeolojinin Yüce Nesnesi-Zizek
60-Platon'un Devleti-Alain Badiou
61-Etik-Alain Badiou
62-Felsefi Soruşturmalar-Wittgenstein
63-Yaban Düşünce-Levi-Strauss
64-Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür-G. Jusdanis
65-Etika-Spinoza
66-Gerçekliğin Çelişkileri-F. Jameson
67-Modernizmin İdeolojisi-F. Jameson
68-Dil Hapishanesi-F. Jameson
69-Felsefe Dersleri-Simone Well
70-Ütopya-More
71-Güneş Ülkesi-Campanella
72-Ruhun Yeni Hastalıkları-J. Kristeva
73-Modernliğin Sonuçları-A. Giddens
74-Mahremiyetin Dönüşümü-A. Giddens
75-Ulus Devlet ve Şiddet-A. Giddens
76-Milletler ve Milliyetçilik-Hobsbawn
77-Kutsal İnsan-G. Agamben
78-Kültür Yorumları-T. Eagleton
79-İdeoloji- T. Eagleton
80-Erkek Akıl-G. Lloyd
81-Gösteri Toplumu- G. Debord
82-Eleştirel Teori-R. Geuss
83-Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek-G. Ritzer
84-Hakikat ve Yöntem-Gadamer
85-Hermeneutik ve Tin Bilimleri- W. Dilthey
86-Yeni Atlantis-F. Bacon
87-21. Yüzyıl İçin 21 Ders-Harari
88-Kitle ve İktidar-E. Canetti
89-Sefaletin Felsefesi-Proudhon
90-Cesur Yeni Dünya-Huxley
91-Yeni Kapitalizmin Kültürü-R. Sennett
92-Otorite- R. Sennett
93-Karakter Aşınması- R. Sennett
94-Kültür ve Gündelik Hayat- A. Bennett
95-Toplum Kuramı-Alex Callinicos
96-Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi-Swingewood
97-Mahremin Göçü-Nilüfer Göle
98-Mühendisler ve İdeoloji-Nilüfer Göle
99-Türkiye'de Din ve Siyaset- Şerif Mardin
100-Din ve İdeoloji-Şerif Mardin
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 01.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 22:33