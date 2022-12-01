Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefe ve Sosyoloji Eseri, Kara Tahta, Faik ÖCAL

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Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefe ve Sosyoloji Eseri

01.12.2022 09:00 - Faik ÖCAL
Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefe ve Sosyoloji Eseri

1-Sokrates'in Savunması-Platon

2-Devlet-Platon

3-Menon-Platon

4-Komünist Manifesto-Marx

5-Böyle Buyurdu Zerdüşt-Nietzsche

6-Ahlakın Soykütüğü Üzerine-Nietzsche

7-İyinin ve Kötünün Ötesinde-Nietzsche

8-İsteme ve Tasarım Olarak Dünya-Schopenhauer

9-Simülark ve Simülasyon-Baudrillard

10-Tüketim Toplumu-Baudrillard

11-Kötülüğün Şeffaflığı-Baudrillard

12-Hapishanelerin Doğuşu-Foucault

13-Kendini Bilmek-Foucault

14-Deliliğin Tarihi-Foucault

15-Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Bauman

16-Büyük Filozoflar-Bryan Magee

17-Açık Toplum ve Düşmanları-Popper

18-Prens-Machiavelli

19-Tek-Boyutlu İnsan-Herbert Marcuse

20-Kesin İnançlılar-Eric Hoffer

21-Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev-Boetie

22-Franfurt Okulu-Tom Bottomore

23-Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü-Pareto

24-Aydınlanmanın Diyalektiği-Adorno-Horkheimer

25-Minima Moralia-Adorno

26-Akıl Tutulması-Max Horkheimer

27-İdeoloji ve Devletin İdeoolojik Aygıtları-Althusser

28-Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu-Weber

29-Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Durkheim

30-İntihar-Durkheim

31-Eril Tahakküm-Bourdieu

32-Leviathan-Hobbes

33-Felsefe Nedir?-Jaspers

34-Düşünceler-Pascal

35-Özgürlükten Kaçış-Eric Fromm

36-Çürümenin Kitabı-Cioran

37-Yeryüzünün Lanetlileri-Fanon

38-Bilimin Tiranlığı-Feyereband

39-Entelektüel-E. Said

40-Varlık ve Zaman-Heidegger

41-Varlık ve Hiçlik-Sartre

42-Sisifos Söyleni-Camus

43-Marksizm-Ali Şeriati

44-İnsanın Dört Zindanı-Ali Şeriati

45-Diyalektik İmgelem-M. Jay

46-Tek Yön-Walter Benjamin

47-Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine-Habermas

48-İletişimsel Eylem Kuramı-Habermas

49-"İdeoloji" Olarak Teknik ve Bilim-Habermas

50-Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri-D. Laertios

51-Arı Usun Eleştirisi-Kant

52-Pratik Usun Eleştirisi-Kant

53-Aydınlanma Nedir?-Kant

54-Şeffaflık Toplumu-B. Chul Han

55-Bildiğimiz Dünyanın Sonu-Wallerstein

56-Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalis Uygarlık-Wallerstein

57-Irk Ulus Sınıf-Balibar-Wallerstein

58-Kendini Tutamayan Boşluk-Zizek

59-İdeolojinin Yüce Nesnesi-Zizek

60-Platon'un Devleti-Alain Badiou

61-Etik-Alain Badiou

62-Felsefi Soruşturmalar-Wittgenstein

63-Yaban Düşünce-Levi-Strauss

64-Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür-G. Jusdanis

65-Etika-Spinoza

66-Gerçekliğin Çelişkileri-F. Jameson

67-Modernizmin İdeolojisi-F. Jameson

68-Dil Hapishanesi-F. Jameson

69-Felsefe Dersleri-Simone Well

70-Ütopya-More

71-Güneş Ülkesi-Campanella

72-Ruhun Yeni Hastalıkları-J. Kristeva

73-Modernliğin Sonuçları-A. Giddens

74-Mahremiyetin Dönüşümü-A. Giddens

75-Ulus Devlet ve Şiddet-A. Giddens

76-Milletler ve Milliyetçilik-Hobsbawn

77-Kutsal İnsan-G. Agamben

78-Kültür Yorumları-T. Eagleton

79-İdeoloji- T. Eagleton

80-Erkek Akıl-G. Lloyd

81-Gösteri Toplumu- G. Debord

82-Eleştirel Teori-R. Geuss

83-Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek-G. Ritzer

84-Hakikat ve Yöntem-Gadamer

85-Hermeneutik ve Tin Bilimleri- W. Dilthey

86-Yeni Atlantis-F. Bacon

87-21. Yüzyıl İçin 21 Ders-Harari

88-Kitle ve İktidar-E. Canetti

89-Sefaletin Felsefesi-Proudhon

90-Cesur Yeni Dünya-Huxley

91-Yeni Kapitalizmin Kültürü-R. Sennett

92-Otorite- R. Sennett

93-Karakter Aşınması- R. Sennett

94-Kültür ve Gündelik Hayat- A. Bennett

95-Toplum Kuramı-Alex Callinicos

96-Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi-Swingewood

97-Mahremin Göçü-Nilüfer Göle

98-Mühendisler ve İdeoloji-Nilüfer Göle

99-Türkiye'de Din ve Siyaset- Şerif Mardin

100-Din ve İdeoloji-Şerif Mardin

Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 01.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 22:33
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Faik ÖCAL Hakkında

Faik ÖCAL

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021,

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

 

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

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