Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefik Roman, Kara Tahta, Faik ÖCAL

Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefik Roman yazısını ve Faik ÖCAL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefik Roman

17.12.2022 09:00 - Faik ÖCAL
Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefik Roman

1-Martı Jonathan Livingston-Richard Bach

2-Küçük Kara Balık-Samet Behrengi

3-Sidartha-Herman Hesse

4-Momo-Michael Ende

5-Sofi'nin Dünyası-Jostein Gaarder

6-Küçük Prens-Exupery

7-Kale-Exupery

8-Gece Uçuşu-Exupery

9-Yerdeniz Büyücüsü-Ursula K. Le Guin

10-Yabancı-Camus

11-Düşüş-Camus

12-Mandarinler-Simone de Beauvoir

13-Bulantı-Sartre

14-Demir Ökçe-Jack London

15-Ermiş-Cibran

16-Olasılıksız-Adam Fawer

17-Simyacı-Paulo Coelho

18-Cahil Filozof-Voltaire

19-Sesler-Ursula K. Le Guin

20-Nietzsche Ağladığında-Irvin Yalom

21-Godot'u Beklerken-Samuel Beckett

22-Dava-Kafka

23-Şato-Kafka

24-Değişim-Kafka

25-Deniz Kurdu-Jack London

26-Hayy Bin Yakzan-İbn Sina

27-Böyle Buyurdu Zerdüşt-Nietzsche

28-Ecinniler-Dostoyevski

29-Karamozov Kardeşler-Dostoyevski

30-Ahlaksız-Gide

30-Aylak Adam-Yusuf Atılgan

31-Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği-Milan Kundera

32-Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Tanpınar

33-Tutunamayanlar-Oğuz Atay

34-Akıl Çağı-Sartre

35-Şeker Portakalı-Vasconcelos

36-Biz-Zamyatin

37-İnsan Ne İle Yaşar? Tolstoy

38-İçimizdeki Şeytan-Tolstoy

39-İçimizdeki Şeytan-Sabahattin Ali

40-Hayvan Çiftliği-Orwell

41-1984-Orwell

42-Körlük-Saramago

43-Görmek-Saramago

44-Oblomov-Gonçarov

45-Babalar ve Oğullar-Turgenyev

46-Fahrenheit 451-Ray Bradbury

47-Otomoatik Portokal-Anthony Burgess

48-Sineklerin Tanrısı-William Golding

49-Kör Baykuş-Sadık Hidayet

50-Hacı Ağa-Sadık Hidayet

51-Başkaldıran İnsan-Camus

52-Zorba-Kazancakis

53-Günaha Son Çağrı-Kazancakis

54-Gülün Adı-Eco

55-Bir Çift Yürek-Marlo Morgan

56-Niteliksiz Adam-Robert Musil

57-Huzursuzluğun Kitabı-Pessoa

58-Yer Altından Notlar-Dostoyevski

59-Wittgenstein'ın Metresi-David Markson

60-Duvar-Sartre

61-Madde 22-Joseph Heller

62-İnsanlık Durumu-Malraux

63-Ağaca Türeyen Baron-Italo Calvino

64-Damızlık Kızın Öyküsü-Atwood

65-Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı: Değerlerin Sorgulanması-Robert Pirsig

66-Cesur Yeni Dünya-Aldosu Huxley

67-Foucault Sarkacı-Eco

68-Bozkırkurdu-Hermann Hesse

69-Simyacı-Paulo Coelho

70-Dünyanın Ruhu-Frederic Lenoir

71-Fiozof ve Kurt-Mark Rowlands

72-Faust-Goethe

73-Ferrarisini Satan Bilge-Robin Sharma

74-Yalnızız-Peyami Safa

75-Ulyssses-James Joyce

76-Ölüm ve Pusula-Borges

77-Gecenin Sonuna Yolculuk-L. F. Celine

78-Mutlu Ölüm-Camus

79-Mrs. Dalloway-Virginia Wolf

80-Dorian Gray'ın Portresi-Oscar Wilde

81-Mülksüzler-Ursula K. Le Guin

82-Karanlık Thomas-Maurice Blanchot

83-Suç ve Ceza-Dostoyevski

84-Candide Ya da İyimserlik-Voltaire

85-Dune-Frank Herbert

86-Yeni Atlantis-F. Bacon

87-Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu-Murakami

88-Veba-Camus

89-Diriliş-Tolstoy

90-Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi-James Joyce

91-Gün Olur Asra Bedel-Aytmatov

92-Kaderci Jacques ve Efendisi-Denis Diderot

93-Amak-ı Hayal-Filibeli Ahmet Hilmi

94-Louis Lambert-Balzac

95-Görülmeyen Adam-Ralph Ellison

96-Kayıp Zamanın İzinde-Marcel Proust

97-Savaş Pilotu-Exupery

98-Usta ve Margarita-Mihail Bulgakov

99-Kirpinin Zarafeti-Muriel Barbery

100-Yıkılmış Kadın-Simone de Beauvoir

görsel: https://pixabay.com

Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 17.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 22:12
Etiketler : Faik ÖCAL Kara Tahta faik öcal felsefik roman roman roman listesi
← Tiyatro İncelemesi: Dozundan Fazla Olan Her Şey Zehirdir
15

Faik ÖCAL Hakkında

Faik ÖCAL

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021,

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

 

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 9 yazı bulunmaktadır.

Faik ÖCAL Yazarının Son Yazıları
Kara Tahta Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları