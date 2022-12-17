Mutlaka Okunması Gereken 100 Felsefik Roman
1-Martı Jonathan Livingston-Richard Bach
2-Küçük Kara Balık-Samet Behrengi
3-Sidartha-Herman Hesse
4-Momo-Michael Ende
5-Sofi'nin Dünyası-Jostein Gaarder
6-Küçük Prens-Exupery
7-Kale-Exupery
8-Gece Uçuşu-Exupery
9-Yerdeniz Büyücüsü-Ursula K. Le Guin
10-Yabancı-Camus
11-Düşüş-Camus
12-Mandarinler-Simone de Beauvoir
13-Bulantı-Sartre
14-Demir Ökçe-Jack London
15-Ermiş-Cibran
16-Olasılıksız-Adam Fawer
17-Simyacı-Paulo Coelho
18-Cahil Filozof-Voltaire
19-Sesler-Ursula K. Le Guin
20-Nietzsche Ağladığında-Irvin Yalom
21-Godot'u Beklerken-Samuel Beckett
22-Dava-Kafka
23-Şato-Kafka
24-Değişim-Kafka
25-Deniz Kurdu-Jack London
26-Hayy Bin Yakzan-İbn Sina
27-Böyle Buyurdu Zerdüşt-Nietzsche
28-Ecinniler-Dostoyevski
29-Karamozov Kardeşler-Dostoyevski
30-Ahlaksız-Gide
30-Aylak Adam-Yusuf Atılgan
31-Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği-Milan Kundera
32-Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Tanpınar
33-Tutunamayanlar-Oğuz Atay
34-Akıl Çağı-Sartre
35-Şeker Portakalı-Vasconcelos
36-Biz-Zamyatin
37-İnsan Ne İle Yaşar? Tolstoy
38-İçimizdeki Şeytan-Tolstoy
39-İçimizdeki Şeytan-Sabahattin Ali
40-Hayvan Çiftliği-Orwell
41-1984-Orwell
42-Körlük-Saramago
43-Görmek-Saramago
44-Oblomov-Gonçarov
45-Babalar ve Oğullar-Turgenyev
46-Fahrenheit 451-Ray Bradbury
47-Otomoatik Portokal-Anthony Burgess
48-Sineklerin Tanrısı-William Golding
49-Kör Baykuş-Sadık Hidayet
50-Hacı Ağa-Sadık Hidayet
51-Başkaldıran İnsan-Camus
52-Zorba-Kazancakis
53-Günaha Son Çağrı-Kazancakis
54-Gülün Adı-Eco
55-Bir Çift Yürek-Marlo Morgan
56-Niteliksiz Adam-Robert Musil
57-Huzursuzluğun Kitabı-Pessoa
58-Yer Altından Notlar-Dostoyevski
59-Wittgenstein'ın Metresi-David Markson
60-Duvar-Sartre
61-Madde 22-Joseph Heller
62-İnsanlık Durumu-Malraux
63-Ağaca Türeyen Baron-Italo Calvino
64-Damızlık Kızın Öyküsü-Atwood
65-Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı: Değerlerin Sorgulanması-Robert Pirsig
66-Cesur Yeni Dünya-Aldosu Huxley
67-Foucault Sarkacı-Eco
68-Bozkırkurdu-Hermann Hesse
69-Simyacı-Paulo Coelho
70-Dünyanın Ruhu-Frederic Lenoir
71-Fiozof ve Kurt-Mark Rowlands
72-Faust-Goethe
73-Ferrarisini Satan Bilge-Robin Sharma
74-Yalnızız-Peyami Safa
75-Ulyssses-James Joyce
76-Ölüm ve Pusula-Borges
77-Gecenin Sonuna Yolculuk-L. F. Celine
78-Mutlu Ölüm-Camus
79-Mrs. Dalloway-Virginia Wolf
80-Dorian Gray'ın Portresi-Oscar Wilde
81-Mülksüzler-Ursula K. Le Guin
82-Karanlık Thomas-Maurice Blanchot
83-Suç ve Ceza-Dostoyevski
84-Candide Ya da İyimserlik-Voltaire
85-Dune-Frank Herbert
86-Yeni Atlantis-F. Bacon
87-Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu-Murakami
88-Veba-Camus
89-Diriliş-Tolstoy
90-Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi-James Joyce
91-Gün Olur Asra Bedel-Aytmatov
92-Kaderci Jacques ve Efendisi-Denis Diderot
93-Amak-ı Hayal-Filibeli Ahmet Hilmi
94-Louis Lambert-Balzac
95-Görülmeyen Adam-Ralph Ellison
96-Kayıp Zamanın İzinde-Marcel Proust
97-Savaş Pilotu-Exupery
98-Usta ve Margarita-Mihail Bulgakov
99-Kirpinin Zarafeti-Muriel Barbery
100-Yıkılmış Kadın-Simone de Beauvoir
görsel: https://pixabay.com
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 17.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 22:12