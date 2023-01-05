Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı (Güncel)
1-Kader Kuyusu (Bîra Qederê)-Mehmet Uzun
2-Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık (Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê)-Mehmet Uzun
3-20:39-Civanmert Kulek
4-Sen (Tu)-Mehmet Uzun
5-Yitik Bir Aşkın Gölgesinde (Sîya Evînê) -Mehmet Uzun
6-Yaşam Adımı (Gava Heyatê)-Lokman Ayebe
7-Sis Üçlemesi (Mij)-Mehmet Öncü
8-İğde Ağacının Kokusu (Bêhna Dara Sincê) -Dilawer Zeraq
9-Spitama (Spîtama)-Rênas Jiyan
10-Bu Yol Cennete Gitmez (Ev Rê Naçe Bihuştê)- Yıldız Çakar
11-Dağılmış 99 Boncuk (99 Morîkên Belavbûyî) –Helîm Yusiv
12-İçimdeki Vahşi (Wehşê Di Hundirê Min De)-Helîm Yusiv
13-Balıklar Susadığında (Gava ku Masî Tî Dibin)-Helîm Yusiv
14-Dişsiz Korku (Tirsa Bêdiran)-Helîm Yusiv
15-Auslander Bey (Auslander Beg)-Helîm Yusiv
16-Sobarto-Helîm Yusiv
17-Yangın Yılı (Sala Şewatê)-Xurşîd Mîrzengî
18-Sisşehri (Mijabad)-Jan Dost
19-Üç Ağaç ve Üç Adım (3darek û 3gav)-Jan Dost
20-Sisşehri (Mijabad)-Jan Dost
21-Günahkar Sözler (Gotinên Gunehkar)-Hesenê Metê
22-Cinlerin Labirenti (Labîrenta Cinan)-Hesenê Metê
23-496-Çorê Arda
24-Maria Bir Melekti (Maria Melekek Bû)-Firat Cewerî
25-Geç Bir Sonbahardı (Payîza Dereng)-Firat Cewerî
26-Birini Öldüreceğim (Ez ê Yekî Bikujim)-Firat Cewerî
27-Geberisice (Belqitî)-Xurşîd Mîrzengî
28-Kürt Çoban (Şivanê Kurd)-Erêb Şemo
29-Amcam Cemşid Bey: Her Zaman Rüzgar Onu Kendiyle Götürür (Apê Min Cemşîd Xan ku Hertim Bê Ew Li Ber Xwe Dibir)-Bextîyar Elî
30-Üzgün Kuşların Sarayı (Qesra Balindeyên Xemgîn)-Bextîyar Elî
31-Pervane'nin Akşamı (Êvara Perwaneyê)-Bextîyar Elî
32-Dünyanın Son Narı (Hinara Dawî ya Dinyayê)-Bextîyar Elî
33-Leqat (Başak)-Receb Dildar
34-Kırılan (Şikestî)-Receb Dildar
35-Halkın Acısı (Jana Gel)-İbrahim Ahmet
36-Sêvdîn-Osman Özçelik
37-Kuşatılmış Baht (Bextê Dagirkirî)-Fêrgîn Melîk Aykoç
38-Delilerin Ufku (Asoyên Dînan)-Fêrgîn Melîk Aykoç
39-Mardin Üçlemesi (Sêbarê Mêrdînê)-Yaqop Tilermenî
40-Hadım (Xadim)-Selahattin Bulut
41-Pêşmerge-Rehîmê Qazî
42-Eva-Varoj Telo
43-Rüzgarın Önündeki Kuşlar (Balindeyên Li Ber Bê)-Eta Nehayî
44-Söz Gülleri (Gulên Şoran)-Eta Nehayî
45-Şahin Evi (Mala Baz)-Cîhan Roj
46-Altıakıl (Şeşaqil)-Cîhan Roj
47-Telsiz Gitar (Gîtara Bê Têl)-Cihan Roj
48-Dört Kotra Dört Çela (4Kotra û 4Çela)-Omer Dilsoz
49-Sarı Toka (Berbiska Zer)-Omer Dilsoz
50-Kalbin Aynası (Neynika Dilî)-Omer Dilsoz
51-Gêjevang-Omer Dilsoz
52-Hêlîn-Mahmut Baksî
53-Dono'nun Köyü (Gundikê Dono)-Mahmut Baksi
54-Leyla Tiyarî-Ramazan Bakur
55-Heteroglossia-H. Kovan Baqî
56-Orok-H. Kovan Baqî
57-Aporia- H. Kovan Baqî
58-Prematur-H. Kovan Baq
59-Kim (Kî)-H. Kovan Baqî
60-Dilya ve Zalar (Dilya û Zalar)-Mîr Qasimlo
61-Kuyu (Bîr)-Nûdem Hezex
62-Allah'a Bir Mektup (Nameyek Ji Xwedê re)-Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)
63-Otobus- Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)
64-Cecile'nin Kolyesi (Qolyeya Cécileê)-Mîran Janbar
64-Leyla Fîgaro-Îbrahîm Seydo Aydogan
65-Spinoza'nın Günlüğü (Rojnivîska Spînoza)-Şener Ozmen
66-Ceset (Term)-Hisên Kemal
67-Roman-Çorê Arda
68-Babama Bir Mektup (Nameyek Ji Bavê Min re)-Fawaz Husên
69-Dünyanın Bahtsızları (Bêzarên Dinyaligê)-Mem Zînistanî
70-Cambaz (Şampaz)-Sadiq Ûskan
71-Ana (Dayik)-Yaşar Eroglu
72-Anarşist Koçlar (Kavirên Anarşîst)-Rênas Jiyan
73-Zaloğlu Rustem (Ristemê Zal)-Edîb Polat
74-Beş Anahtar ve Bir Vicdan (Pênc Mifteh û Vîjdanek-Edîb Polat
75-Kör Bıçak (Kêra Ko)-Mazhar Kara
76-Biz Dağların Anahtarını Kaybettik (Me Kilîta Çiyê Wenda Kir)-M. Selim Çürükkaya
77-Karanlıkta (Di Tarîyê De)-Bawer Rûken
78-Yolculuk (Rêwingî)-Mahmut Yamalak
79-Karanlıkdeniz (Tarîderya)-Mahmut Yamalak
80-Mültecilerin Gemisi (Keştiya Penaberan)-Arşevê Oskan
81-Uydurma (Şapînoz)-Enver Karahan
82-Yalnızlığın Titremeleri (Lerizînên Tenêtiyê)-Çidem Baran
83-Zeyno Teyze (Xaltîka Zeyno)-Medeni Ferho
84-Yamalı Rüyalar (Xewnên Pînekirî)-Medeni Ferho
85-Mutlu Hayat (Jîyana Bextewar)-Erêb Şemo
86-Yüzlerin Sergisi (Pêşengeha Sûretan)-Îrfan Amîda
87-Dönüş (Veger)-Şahînê Bekirê Soreklî
88-Aştiyago Gaumada'nın Torunu (Neviyê Aştiyago Gaumada)-Fêrgîn Melîk Aykoç
89-Dertsiz İnsan (Merivê Bê Derd)-Eskerê Boyîk
90-Filozofluğun Mağarası (Şikefta Fîlozofîyê)-Leyla Atabay
91-Stokholm Ne Gördün Söyle (Stokholmê Te Çi Dîtîye Bêje)-Bavê Nazê
92-Aşk ve Ölüm (Evîn û Mirin)-Çetîn Lodî
93-Spîroj-Nûdem Hezex
94-Gurbet Bahisleri (Qiseyên Xerîbîyê)-Şener Ozmen
95-Leyla Defteri (Lênûska Leyla)-Menaf Osman
96-Kırmızı Şarkılar Mor Muskalar (Stranên Sor Nivişyên Mor)-Rênas Jiyan
97-Şizofren Bir Gece (Şevek Şîzofren)-Îrfan Amîda
98-Kapıları Açık Bırakın Kırlangıçlar Dönsünler (Derî Vekirî Bihêlin Wê Hececîk Vegerin)-Îrfan Amîda
99-Gayb (Xeyb)-Şener Ozmen
100-Demir Atlar (Hespên Hesinî)-Ulku Bîngol
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 05.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:48
Baş hatiye amadekirin lê çima navê pirtûkên bi Kurdî hatiye nivîsîn û we navê Tirkî lê kiriye? Bi rastî jî min viya fêm nekir. Yek jî; çima navê romana Edîp Yalçinkaya ku wergera wê yê Kurdî bi navê WELATÊ MA hatiye kirin jî di lîsteye wede cih negirtiye. Birastî ew romana WELATÊ MA (Ma Ûlkesî) pirtûkek pirr hêja û bi nirx e. Dibe ku reklama wê nehatibî kirin loma hun jê bê agahin. Ez vî pirtûkê bo we pêşniyar dikim.
Wek hejmar herî pir min roman nivîsîye. Di nav van sed romanan de navê yek romanek min jî tune. Lê divê bê zanîn qet xema min nîn e, navê min heye Yan tune. Lîsteyeke tewş e, ne ciddî ye..