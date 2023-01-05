Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı (Güncel), Kara Tahta, Faik ÖCAL

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Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı (Güncel)

05.01.2023 09:00 - Faik ÖCAL
Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı (Güncel)

1-Kader Kuyusu (Bîra Qederê)-Mehmet Uzun

2-Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık (Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê)-Mehmet Uzun

3-20:39-Civanmert Kulek

4-Sen (Tu)-Mehmet Uzun

5-Yitik Bir Aşkın Gölgesinde (Sîya Evînê) -Mehmet Uzun

6-Yaşam Adımı (Gava Heyatê)-Lokman Ayebe

7-Sis Üçlemesi (Mij)-Mehmet Öncü

8-İğde Ağacının Kokusu (Bêhna Dara Sincê) -Dilawer Zeraq

9-Spitama (Spîtama)-Rênas Jiyan

10-Bu Yol Cennete Gitmez (Ev Rê Naçe Bihuştê)- Yıldız Çakar

11-Dağılmış 99 Boncuk (99 Morîkên Belavbûyî) –Helîm Yusiv

12-İçimdeki Vahşi (Wehşê Di Hundirê Min De)-Helîm Yusiv

13-Balıklar Susadığında (Gava ku Masî Tî Dibin)-Helîm Yusiv

14-Dişsiz Korku (Tirsa Bêdiran)-Helîm Yusiv

15-Auslander Bey (Auslander Beg)-Helîm Yusiv

16-Sobarto-Helîm Yusiv

17-Yangın Yılı (Sala Şewatê)-Xurşîd Mîrzengî

18-Sisşehri (Mijabad)-Jan Dost

19-Üç Ağaç ve Üç Adım (3darek û 3gav)-Jan Dost

20-Sisşehri (Mijabad)-Jan Dost

21-Günahkar Sözler (Gotinên Gunehkar)-Hesenê Metê

22-Cinlerin Labirenti (Labîrenta Cinan)-Hesenê Metê

23-496-Çorê Arda

24-Maria Bir Melekti (Maria Melekek Bû)-Firat Cewerî

25-Geç Bir Sonbahardı (Payîza Dereng)-Firat Cewerî

26-Birini Öldüreceğim (Ez ê Yekî Bikujim)-Firat Cewerî

27-Geberisice (Belqitî)-Xurşîd Mîrzengî

28-Kürt Çoban (Şivanê Kurd)-Erêb Şemo

29-Amcam Cemşid Bey: Her Zaman Rüzgar Onu Kendiyle Götürür (Apê Min Cemşîd Xan ku Hertim Bê Ew Li Ber Xwe Dibir)-Bextîyar Elî

30-Üzgün Kuşların Sarayı (Qesra Balindeyên Xemgîn)-Bextîyar Elî

31-Pervane'nin Akşamı (Êvara Perwaneyê)-Bextîyar Elî

32-Dünyanın Son Narı (Hinara Dawî ya Dinyayê)-Bextîyar Elî

33-Leqat (Başak)-Receb Dildar

34-Kırılan (Şikestî)-Receb Dildar

35-Halkın Acısı (Jana Gel)-İbrahim Ahmet

36-Sêvdîn-Osman Özçelik

37-Kuşatılmış Baht (Bextê Dagirkirî)-Fêrgîn Melîk Aykoç

38-Delilerin Ufku (Asoyên Dînan)-Fêrgîn Melîk Aykoç

39-Mardin Üçlemesi (Sêbarê Mêrdînê)-Yaqop Tilermenî

40-Hadım (Xadim)-Selahattin Bulut

41-Pêşmerge-Rehîmê Qazî

42-Eva-Varoj Telo

43-Rüzgarın Önündeki Kuşlar (Balindeyên Li Ber Bê)-Eta Nehayî

44-Söz Gülleri (Gulên Şoran)-Eta Nehayî

45-Şahin Evi (Mala Baz)-Cîhan Roj

46-Altıakıl (Şeşaqil)-Cîhan Roj

47-Telsiz Gitar (Gîtara Bê Têl)-Cihan Roj

48-Dört Kotra Dört Çela (4Kotra û 4Çela)-Omer Dilsoz

49-Sarı Toka (Berbiska Zer)-Omer Dilsoz

50-Kalbin Aynası (Neynika Dilî)-Omer Dilsoz

51-Gêjevang-Omer Dilsoz

52-Hêlîn-Mahmut Baksî

53-Dono'nun Köyü (Gundikê Dono)-Mahmut Baksi

54-Leyla Tiyarî-Ramazan Bakur

55-Heteroglossia-H. Kovan Baqî

56-Orok-H. Kovan Baqî

57-Aporia- H. Kovan Baqî

58-Prematur-H. Kovan Baq

59-Kim (Kî)-H. Kovan Baqî

60-Dilya ve Zalar (Dilya û Zalar)-Mîr Qasimlo

61-Kuyu (Bîr)-Nûdem Hezex

62-Allah'a Bir Mektup (Nameyek Ji Xwedê re)-Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)

63-Otobus- Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)

64-Cecile'nin Kolyesi (Qolyeya Cécileê)-Mîran Janbar

64-Leyla Fîgaro-Îbrahîm Seydo Aydogan

65-Spinoza'nın Günlüğü (Rojnivîska Spînoza)-Şener Ozmen

66-Ceset (Term)-Hisên Kemal

67-Roman-Çorê Arda

68-Babama Bir Mektup (Nameyek Ji Bavê Min re)-Fawaz Husên

69-Dünyanın Bahtsızları (Bêzarên Dinyaligê)-Mem Zînistanî

70-Cambaz (Şampaz)-Sadiq Ûskan

71-Ana (Dayik)-Yaşar Eroglu

72-Anarşist Koçlar (Kavirên Anarşîst)-Rênas Jiyan

73-Zaloğlu Rustem (Ristemê Zal)-Edîb Polat

74-Beş Anahtar ve Bir Vicdan (Pênc Mifteh û Vîjdanek-Edîb Polat

75-Kör Bıçak (Kêra Ko)-Mazhar Kara

76-Biz Dağların Anahtarını Kaybettik (Me Kilîta Çiyê Wenda Kir)-M. Selim Çürükkaya

77-Karanlıkta (Di Tarîyê De)-Bawer Rûken

78-Yolculuk (Rêwingî)-Mahmut Yamalak

79-Karanlıkdeniz (Tarîderya)-Mahmut Yamalak

80-Mültecilerin Gemisi (Keştiya Penaberan)-Arşevê Oskan

81-Uydurma (Şapînoz)-Enver Karahan

82-Yalnızlığın Titremeleri (Lerizînên Tenêtiyê)-Çidem Baran

83-Zeyno Teyze (Xaltîka Zeyno)-Medeni Ferho

84-Yamalı Rüyalar (Xewnên Pînekirî)-Medeni Ferho

85-Mutlu Hayat (Jîyana Bextewar)-Erêb Şemo

86-Yüzlerin Sergisi (Pêşengeha Sûretan)-Îrfan Amîda

87-Dönüş (Veger)-Şahînê Bekirê Soreklî

88-Aştiyago Gaumada'nın Torunu (Neviyê Aştiyago Gaumada)-Fêrgîn Melîk Aykoç

89-Dertsiz İnsan (Merivê Bê Derd)-Eskerê Boyîk

90-Filozofluğun Mağarası (Şikefta Fîlozofîyê)-Leyla Atabay

91-Stokholm Ne Gördün Söyle (Stokholmê Te Çi Dîtîye Bêje)-Bavê Nazê

92-Aşk ve Ölüm (Evîn û Mirin)-Çetîn Lodî

93-Spîroj-Nûdem Hezex

94-Gurbet Bahisleri (Qiseyên Xerîbîyê)-Şener Ozmen

95-Leyla Defteri (Lênûska Leyla)-Menaf Osman

96-Kırmızı Şarkılar Mor Muskalar (Stranên Sor Nivişyên Mor)-Rênas Jiyan

97-Şizofren Bir Gece (Şevek Şîzofren)-Îrfan Amîda

98-Kapıları Açık Bırakın Kırlangıçlar Dönsünler (Derî Vekirî Bihêlin Wê Hececîk Vegerin)-Îrfan Amîda

99-Gayb (Xeyb)-Şener Ozmen

100-Demir Atlar (Hespên Hesinî)-Ulku Bîngol

Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 05.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:48
1980
Yorumlar
  • Bextewarê Bedlîsî 2023.01.06 03:16

    Baş hatiye amadekirin lê çima navê pirtûkên bi Kurdî hatiye nivîsîn û we navê Tirkî lê kiriye? Bi rastî jî min viya fêm nekir. Yek jî; çima navê romana Edîp Yalçinkaya ku wergera wê yê Kurdî bi navê WELATÊ MA hatiye kirin jî di lîsteye wede cih negirtiye. Birastî ew romana WELATÊ MA (Ma Ûlkesî) pirtûkek pirr hêja û bi nirx e. Dibe ku reklama wê nehatibî kirin loma hun jê bê agahin. Ez vî pirtûkê bo we pêşniyar dikim.

  • Lokman Polat 2023.01.06 20:02

    Wek hejmar herî pir min roman nivîsîye. Di nav van sed romanan de navê yek romanek min jî tune. Lê divê bê zanîn qet xema min nîn e, navê min heye Yan tune. Lîsteyeke tewş e, ne ciddî ye..

Etiketler : Faik ÖCAL Kara Tahta faik öcal kürt edebiyatı kürtçe romanlar roman
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Faik ÖCAL Hakkında

Faik ÖCAL

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021,

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

 

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 15 yazı bulunmaktadır.

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