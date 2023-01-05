Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı, Kara Tahta, Faik ÖCAL

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Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı

05.01.2023 09:00 - Faik ÖCAL
Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı

1-Kader Kuyusu-Mehmet Uzun

2-Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık-Mehmet Uzun

3-20:39-Civanmert Kulek

4-Sen-Mehmet Uzun

5-Yitik Bir Aşkın Gölgesinde-Mehmet Uzun

6-Yaşam Adımı-Lokman Ayebe

7-Sis Üçlemesi-Mehmet Öncü

8-İğde Ağacının Kokusu-Dilawer Zerak

9-Spitama-Renas Jiyan

10-Bu Yol Cennete Gitmez-Yıldız Çakar

11-Dağılmış 99 Boncuk-Helim Yusuf

12-İçimdeki Vahşi-Helim Yusuf

13-Balıklar Susadığında-Helim Yusuf

14-Dişsiz Korku-Helim Yusuf

15-Auslander Bey-Helim Yusuf

16-Sobarto-Helim Yusuf

17-Yangın Yılı-Hurşid Mirzengi

18-Sisşehri-Jan Dost

19-Üç Ağaç ve Üç Adım-Jan Dost

20-Emir Mektubu-Jan Dost

21-Günahkar Sözler-Hesene Mete

22-Cinlerin Labirenti-Hesene Mete

23-496-Çore Arda

24-Maria Bir Melekti-Fırat Ceweri

25-Geç Bir Sonbahardı-Fırat Ceweri

26-Birini Öldüreceğim-Fırat Ceweri

27-Geberisice-Xurşid Mirzenci

28-Kürt Çoban-Arap Şemo

29-Amcam Cemşid Bey: Her Zaman Rüzgar Onu Kendiyle Götürür-Bahtiyar Ali

30-Üzgün Kuşlar Sarayı-Bahtiyar Ali

31-Pervane'nin Akşamı-Bahtiyar Ali

32-Dünyanın Son Narı-Bahtiyar Ali

33-Lekat-Recep Dildar

34-Kırılan-Recep Dildar

35-Halkın Acısı-İbrahim Ahmet

36-Sevdin-Osman Özçelik

37-Kuşatılmış Baht-Fergin Malik Aykoç

38-Delilerin Ufku-Fergin Malik Aykoç

39-Mardin Üçlemesi-Yakup Tilermeni

40-Hadım-Selahattin Bulut

41-Peşmerge-Rahime Gazi

42-Eva-Varoj Telo

43-Rüzgarın Önündeki Kuşlar-Eta Nehayi

44-Söz Gülleri-Eta Nehayi

45-Şahin Evi-Cihan Roj

46-Altıakıl-Cihan Roj

47-Telsiz Gitar-Cihan Roj

48-Dört Kotra Dört Çela-Ömer Dilsöz

49-Sarı Toka-Ömer Dilsöz

50-Kalbin Aynası-Ömer Dilsöz

51-Gejevang-Ömer Dilsoz

52-Helin-Mahmut Baksi

53-Dono Köyü-Mahmut Baksi

54-Leyla Tiyari-Ramazan Bakur

55-Heteroglossia-H. Kovan Baki

56-Orok-H. Kovan Baki

57-Aporia- H. Kovan Baki

58-Prematür-H. Kovan Baki

59-Kim-H. Kovan Baki

60-Dilya ve Zalar-Mir Kasımlo

61-Kuyu-Nudem Hezex

62-Allah'a Bir Mektup-Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)

63-Otobüs- Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)

64-Cecile'nin Kolyesi-Miran Janbar

64-Leyla Figaro-İbrahim Seydo Aydoğan

65-Spinoza'nın Günlüğü-Şener Özmen

66-Ceset-Hasan Kemal

67-Roman-Çore Arda

68-Babama Bir Mektup-Fawaz Huseyin

69-Dünyanın Bahtsızları-Mem Zistani

70-Cambaz-Sadık Uskan

71-Ana-Yaşar Eroğlu

72-Anarşist Koçlar-Renas Jiyan

73-Zaloğlu Rustem-Edip Polat

74-Üç Anahtar Bir Vicdan-Edip Polat

75-Kör Bıçak-Mazhar Kara

76-Biz Dağların Anahtarını Kaybettik-Selim Çürükkaya

77-Karanlıkta-Bawer Ruken

78-Yolculuk-Mahmut Yamalak

79-Karanlıkdeniz-Mahmut Yamalak

80-Mültecilerin Gemisi-Arşeve Oskan

81-Uydurma-Enver Karahan

82-Yalnızlığın Titremeleri-Çiğdem Baran

83-Zeyno Teyze-Medeni Ferho

84-Yamalı Rüyalar-Medeni Ferho

85-Mutluluğun Umutları-Arap Şemo

86-Yüzlerin Sergisi-İrfan Amida

87-Dönüş-Şahine Bekire Sorekli

88-Aştiyago Gaumada'nın Torunu-Fergin Melik Aykoç

89-Dertsiz İnsan-Eskere Boyik

90-Filozofluğun Mağarası-Leyla Atabay

91-Stockholm Ne Gördün Söyle-Bave Naze

92-Aşk ve Ölüm-Çetin Lodi

93-Spiroj-Nudem Hezex

94-Gurbet Bahisleri-Şener Özmen

95-Leyla'nın Defteri-Menaf Osman

96-Kırmızı Şarkılar Mor Muskalar-Renas Jiyan

97-Şizofren Bir Gece-İrfan Amida

98-Kapıları Açık Bırakın Kırlangıçlar Dönsünler – İrfan Amida

99-Gayb-Şener Özmen

100-Demir Atlar-Ülkü Bingöl

Görsel: pexels.com: Emre Can Acer

Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 05.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:19
Etiketler : Faik ÖCAL Kara Tahta faik öcal kürt edebiyatı kürtçe romanlar roman
← Mutlaka Okunması Gereken 100 Türk Romanı

Faik ÖCAL Hakkında

Faik ÖCAL

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021,

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

 

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 14 yazı bulunmaktadır.

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