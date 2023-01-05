Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı
1-Kader Kuyusu-Mehmet Uzun
2-Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık-Mehmet Uzun
3-20:39-Civanmert Kulek
4-Sen-Mehmet Uzun
5-Yitik Bir Aşkın Gölgesinde-Mehmet Uzun
6-Yaşam Adımı-Lokman Ayebe
7-Sis Üçlemesi-Mehmet Öncü
8-İğde Ağacının Kokusu-Dilawer Zerak
9-Spitama-Renas Jiyan
10-Bu Yol Cennete Gitmez-Yıldız Çakar
11-Dağılmış 99 Boncuk-Helim Yusuf
12-İçimdeki Vahşi-Helim Yusuf
13-Balıklar Susadığında-Helim Yusuf
14-Dişsiz Korku-Helim Yusuf
15-Auslander Bey-Helim Yusuf
16-Sobarto-Helim Yusuf
17-Yangın Yılı-Hurşid Mirzengi
18-Sisşehri-Jan Dost
19-Üç Ağaç ve Üç Adım-Jan Dost
20-Emir Mektubu-Jan Dost
21-Günahkar Sözler-Hesene Mete
22-Cinlerin Labirenti-Hesene Mete
23-496-Çore Arda
24-Maria Bir Melekti-Fırat Ceweri
25-Geç Bir Sonbahardı-Fırat Ceweri
26-Birini Öldüreceğim-Fırat Ceweri
27-Geberisice-Xurşid Mirzenci
28-Kürt Çoban-Arap Şemo
29-Amcam Cemşid Bey: Her Zaman Rüzgar Onu Kendiyle Götürür-Bahtiyar Ali
30-Üzgün Kuşlar Sarayı-Bahtiyar Ali
31-Pervane'nin Akşamı-Bahtiyar Ali
32-Dünyanın Son Narı-Bahtiyar Ali
33-Lekat-Recep Dildar
34-Kırılan-Recep Dildar
35-Halkın Acısı-İbrahim Ahmet
36-Sevdin-Osman Özçelik
37-Kuşatılmış Baht-Fergin Malik Aykoç
38-Delilerin Ufku-Fergin Malik Aykoç
39-Mardin Üçlemesi-Yakup Tilermeni
40-Hadım-Selahattin Bulut
41-Peşmerge-Rahime Gazi
42-Eva-Varoj Telo
43-Rüzgarın Önündeki Kuşlar-Eta Nehayi
44-Söz Gülleri-Eta Nehayi
45-Şahin Evi-Cihan Roj
46-Altıakıl-Cihan Roj
47-Telsiz Gitar-Cihan Roj
48-Dört Kotra Dört Çela-Ömer Dilsöz
49-Sarı Toka-Ömer Dilsöz
50-Kalbin Aynası-Ömer Dilsöz
51-Gejevang-Ömer Dilsoz
52-Helin-Mahmut Baksi
53-Dono Köyü-Mahmut Baksi
54-Leyla Tiyari-Ramazan Bakur
55-Heteroglossia-H. Kovan Baki
56-Orok-H. Kovan Baki
57-Aporia- H. Kovan Baki
58-Prematür-H. Kovan Baki
59-Kim-H. Kovan Baki
60-Dilya ve Zalar-Mir Kasımlo
61-Kuyu-Nudem Hezex
62-Allah'a Bir Mektup-Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)
63-Otobüs- Civanmerd Kulek (Yunus Eroğlu)
64-Cecile'nin Kolyesi-Miran Janbar
64-Leyla Figaro-İbrahim Seydo Aydoğan
65-Spinoza'nın Günlüğü-Şener Özmen
66-Ceset-Hasan Kemal
67-Roman-Çore Arda
68-Babama Bir Mektup-Fawaz Huseyin
69-Dünyanın Bahtsızları-Mem Zistani
70-Cambaz-Sadık Uskan
71-Ana-Yaşar Eroğlu
72-Anarşist Koçlar-Renas Jiyan
73-Zaloğlu Rustem-Edip Polat
74-Üç Anahtar Bir Vicdan-Edip Polat
75-Kör Bıçak-Mazhar Kara
76-Biz Dağların Anahtarını Kaybettik-Selim Çürükkaya
77-Karanlıkta-Bawer Ruken
78-Yolculuk-Mahmut Yamalak
79-Karanlıkdeniz-Mahmut Yamalak
80-Mültecilerin Gemisi-Arşeve Oskan
81-Uydurma-Enver Karahan
82-Yalnızlığın Titremeleri-Çiğdem Baran
83-Zeyno Teyze-Medeni Ferho
84-Yamalı Rüyalar-Medeni Ferho
85-Mutluluğun Umutları-Arap Şemo
86-Yüzlerin Sergisi-İrfan Amida
87-Dönüş-Şahine Bekire Sorekli
88-Aştiyago Gaumada'nın Torunu-Fergin Melik Aykoç
89-Dertsiz İnsan-Eskere Boyik
90-Filozofluğun Mağarası-Leyla Atabay
91-Stockholm Ne Gördün Söyle-Bave Naze
92-Aşk ve Ölüm-Çetin Lodi
93-Spiroj-Nudem Hezex
94-Gurbet Bahisleri-Şener Özmen
95-Leyla'nın Defteri-Menaf Osman
96-Kırmızı Şarkılar Mor Muskalar-Renas Jiyan
97-Şizofren Bir Gece-İrfan Amida
98-Kapıları Açık Bırakın Kırlangıçlar Dönsünler – İrfan Amida
99-Gayb-Şener Özmen
100-Demir Atlar-Ülkü Bingöl
Görsel: pexels.com: Emre Can Acer
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 05.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:19